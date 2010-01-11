AMD 890GX yonga setini Nisan ayında duyurmayı planlıyor

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Leo platformu kapsamında 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcisini ve RD890 kod adlı 890FX yonga setini duyurmaya hazırlanan AMD, aynı zamanda 890GX yonga seti için de çalışmalarını sürdürüyor. Soket AM3 formundaki işlemciler için hazırlanan ve 790GX çipsetinin yerini alması planlanan 890GX, elimize ulaşan yeni bilgilere göre SB850 köprüsüyle birlikte Nisan ayında lanse edilecek.

880G çipsetiyle birlikte Dorado platformunun bir parçası olacak 890GX, DirectX 10.1 desteği sunan ayrıca Unified Video Decoder 2.0 teknolojisine sahip entegre grafik birimiyle gelecek. AMD tarafından resmi olarak doğrulanmasa bile 785G çipsetindeki entegre grafik biriminin çalışma frekansı arttırılmış bir versiyonu olacağı konuşulan grafik birimi, şimdiden sınıfının en güçlü temsilcisi olarak değerlendiriliyor.

Destek veren ekran kartları için Hybrid Crossfire desteği de sunacak 890GX çipsetinin en önemli özellikerinden biri de SB850 köprüsyle doğal SATA-III desteği olacak. Bilindiği üzere şu an SATA-III destekli anakartların tamamında bu destek Marvell tarafından sağlanan harici bir kontrolcüsüyle elde edilebiliyor ve bu durum Intel cephesinde 2011 öncesinde değişecek gibi de görünmüyor.

6x SATA-III portuna destek veren SB850 köprüsünün aynı zamanda Advanced Clock Calibration teknolojisine sahip olması ve çekirde/bellek aşırtma uygulamalarının 890GX tabanlı anakartlarda da devam etmesi bekleniyor. Dün itibariyle sona eren CES 2010 fuarında Asus'un gösterdiği, öncesinde ise ECS tarafından tanıtılan 890GX çipsetli anakartların boy göstereceği asıl etkinlik ise CeBIT 2010 olacak.