Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD 890GX yonga setini Nisan ayında duyurmayı planlıyor

9 yıl
10,6b
1
12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD 890GX yonga setini Nisan ayında duyurmayı planlıyor
Tam Boyutta Gör

Leo platformu kapsamında 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcisini ve RD890 kod adlı 890FX yonga setini duyurmaya hazırlanan AMD, aynı zamanda 890GX yonga seti için de çalışmalarını sürdürüyor. Soket AM3 formundaki işlemciler için hazırlanan ve 790GX çipsetinin yerini alması planlanan 890GX, elimize ulaşan yeni bilgilere göre SB850 köprüsüyle birlikte Nisan ayında lanse edilecek.

880G çipsetiyle birlikte Dorado platformunun bir parçası olacak 890GX, DirectX 10.1 desteği sunan ayrıca Unified Video Decoder 2.0 teknolojisine sahip entegre grafik birimiyle gelecek. AMD tarafından resmi olarak doğrulanmasa bile 785G çipsetindeki entegre grafik biriminin çalışma frekansı arttırılmış bir versiyonu olacağı konuşulan grafik birimi, şimdiden sınıfının en güçlü temsilcisi olarak değerlendiriliyor.

Destek veren ekran kartları için Hybrid Crossfire desteği de sunacak 890GX çipsetinin en önemli özellikerinden biri de SB850 köprüsyle doğal SATA-III desteği olacak. Bilindiği üzere şu an SATA-III destekli anakartların tamamında bu destek Marvell tarafından sağlanan harici bir kontrolcüsüyle elde edilebiliyor ve bu durum Intel cephesinde 2011 öncesinde değişecek gibi de görünmüyor.

6x SATA-III portuna destek veren SB850 köprüsünün aynı zamanda Advanced Clock Calibration teknolojisine sahip olması ve çekirde/bellek aşırtma uygulamalarının 890GX tabanlı anakartlarda da devam etmesi bekleniyor. Dün itibariyle sona eren CES 2010 fuarında Asus'un gösterdiği, öncesinde ise ECS tarafından tanıtılan 890GX çipsetli anakartların boy göstereceği asıl etkinlik ise CeBIT 2010 olacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
apodur 9 yıl
890GX, DirectX 10.1 desteği sunan ayrıca Unified Video Decoder 2.0 teknolojisine sahip entegre grafik birimiyle gelecek. AMD tarafından resmi olarak doğrulanmasa bile 785G çipsetindeki entegre grafik biriminin çalışma frekansı arttırılmış bir versiyonu olacağı konuşulan grafik birimi

lafabak yeni bir teknoloji icat et ama hala dx10.1 kullan ve oncekinin o/c edilmis hali.yaw zaten ben hd3300 o/c yapinca yenisi gibi is goruyo ne anladık bundan. ayıp sana ati ayıp benım gıbı bır sevenını hayal kırıklıgına urattın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VenomS 9 yıl
vallahi ben biraz zorunluluktan aldım nvidia 8200 arıza yapınca çekirdek açma piyangosu için 785G anakart aldım ve piyango banada çıktı. niyetim 890gx chipsetli bir anakart almaktı ama şimdiki haberleri okuyunca onda da HD4200 olacağını öğrendim ve bir tek sb710 yerine sb8*0 alamamak oldu artık buldozer'in ikinci jenarasyonu çıkıncaya kadar bu sistem bana yeter
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MÇKR_06 9 yıl
haber için teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.: mds :. 9 yıl
PCI Express x1'i hala bırakmadılar , koy kardeşim normal PCI yuvasını kullansın vatandaş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 9 yıl
Hadi hayırlı olsun. Ahım - şahım getirisi yok gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HiqhWoltage 9 yıl
SB850 + iyi bir onboard ekran kartı. Fiyatıda fena olursa akaar gider.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muaz1984 9 yıl
geçmiş olsun kartdeşim bende 790 gx almiştım 4-5 ay öce
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 9 yıl
ülen 2 ay önce 790fx aldık yapılırmı bu bize:D :)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
reytan 9 yıl

CoreXXX

ülen 2 ay önce 790fx aldık yapılırmı bu bize:D :)))

Hocam o ürün daha duyurulacak,çıkacak,Türkiye ye gelecek,biz alıcaz.....Peeeeee
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Trecc11 9 yıl

CoreXXX

ülen 2 ay önce 790fx aldık yapılırmı bu bize:D :)))


valla bende alalı 2 hafta felan oluyor, gerçi ben 785g aldım ama olsun, insanın içi gidiyo be kardeşim yeni kartları görünce..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 9 yıl
anakartın alt tarafında usb 2.0 yazıyor
sanırım 3.0 yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aydogdu1453 9 yıl
Merakla yeni çipsetli anakart modellerini bekliyorum.Özellikle yeni nesil x6 lar bu chipsetle nasıl bir o.c potansiyeli verecek acaba.sata 3 olayı güzelde usb 3.0 var mı ki bu anakartlarda fx57 hocam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10617 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
asus, amd ve
2 etiket daha yonga seti çipset
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Bayonetta İnceleme Videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim