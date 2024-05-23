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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl AMD, kendi gecikme azaltma teknolojisi Anti-Lag+'ı tanıtmış ancak hızlı bir şekilde yayından kaldırmıştı. Şimdi uzun süren sessizliğin ardından Anti-Lag 2 tanıtıldı.

AMD Anti-Lag 2 tanıtıldı: Tamamen yenileniyor

Kaçıranlar için geçtiğimiz yıl tanıtılan Anti-Lag+, Counter Strike başta olmak üzere çok sayıda oyunda yaşanan yasaklanma haberlerinin ardından kullanımdan kaldırılmıştı. Bu sorunun arkasında nedense teknolojinin oyun dosyalarını değiştiren sürücü tarafında uygulanması ve bu süreçte hile karşıtı yazılımın tetiklenmesi oldu.

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Anti-Lag 2 ise, Anti-Lag+'ın yeniden düzenlenmiş bir sürümü niteliğinde. Ancak ilk sürüme kıyasla artık oyun dosyalarına entegre olarak kullanıma sunulacak. Bu da özelliğin tüm oyunlar tarafından desteklenmeyeceği anlamına geliyor. Tabi ki yapılan değişiklikler bununla sınırlı değil.

Tam Boyutta Gör AMD'ye göre Anti-Lag 2, ortalama %37 oranında gecikme süresinin düşürülmesini sağlıyor. Bu sayede, bazı ekran kartlarında normalde 31 ms olan gecikmeyi 19 ms seviyesine kadar çekebiliyor. Peki hangi donanımlarla veya hangi oyunlarda çalışacak?

AMD'ye göre teknolojiye uyumlu donanımlar arasında Radeon RX 5000/6000 ve üzeri veya Ryzen 600 GPU’lar yer alıyor. Anti-Lag 2, halihazırda Counter-Strike 2 içerisinde kullanıma sunulmaya başladı. Ancak tek oyunla sınırlı kalmayacağını belirtelim. AMD, Radeon Anti-Lag 2 SDK'sının yayınlanmasına ek olarak daha fazla oyun için şimdiden destek sözü veriyor. Meraklı kullanıcılar, burada yer alan “AMD Software: Adrenalin Edition 24.5.1” sürücüleri aracılığıyla Anti-Lag 2'ye ulaşabilirler.

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AMD Anti-Lag 2 tanıtıldı: Counter Strike 2 için hazır!