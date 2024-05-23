AMD Anti-Lag 2 tanıtıldı: Tamamen yenileniyor
Kaçıranlar için geçtiğimiz yıl tanıtılan Anti-Lag+, Counter Strike başta olmak üzere çok sayıda oyunda yaşanan yasaklanma haberlerinin ardından kullanımdan kaldırılmıştı. Bu sorunun arkasında nedense teknolojinin oyun dosyalarını değiştiren sürücü tarafında uygulanması ve bu süreçte hile karşıtı yazılımın tetiklenmesi oldu.
Anti-Lag 2 ise, Anti-Lag+'ın yeniden düzenlenmiş bir sürümü niteliğinde. Ancak ilk sürüme kıyasla artık oyun dosyalarına entegre olarak kullanıma sunulacak. Bu da özelliğin tüm oyunlar tarafından desteklenmeyeceği anlamına geliyor. Tabi ki yapılan değişiklikler bununla sınırlı değil.
AMD'ye göre teknolojiye uyumlu donanımlar arasında Radeon RX 5000/6000 ve üzeri veya Ryzen 600 GPU’lar yer alıyor. Anti-Lag 2, halihazırda Counter-Strike 2 içerisinde kullanıma sunulmaya başladı. Ancak tek oyunla sınırlı kalmayacağını belirtelim. AMD, Radeon Anti-Lag 2 SDK'sının yayınlanmasına ek olarak daha fazla oyun için şimdiden destek sözü veriyor. Meraklı kullanıcılar, burada yer alan “AMD Software: Adrenalin Edition 24.5.1” sürücüleri aracılığıyla Anti-Lag 2'ye ulaşabilirler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.