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    AMD Anti-Lag 2 tanıtıldı: Tamamen yenileniyor

    AMD'nin Nvidia Reflex'e yanıt olarak piyasaya sürdüğü gecikme önleme teknolojisi Anti-Lag+, Anti-Lag 2 olarak tekrar tanıtıldı. Üstelik ilk olarak Counter Strike 2'ye geliyor. 
    AMD Anti-Lag 2 tanıtıldı: Counter Strike 2 için hazır! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl AMD, kendi gecikme azaltma teknolojisi Anti-Lag+'ı tanıtmış ancak hızlı bir şekilde yayından kaldırmıştı. Şimdi uzun süren sessizliğin ardından Anti-Lag 2 tanıtıldı. 

    AMD Anti-Lag 2 tanıtıldı: Tamamen yenileniyor

    Kaçıranlar için geçtiğimiz yıl tanıtılan Anti-Lag+, Counter Strike başta olmak üzere çok sayıda oyunda yaşanan yasaklanma haberlerinin ardından kullanımdan kaldırılmıştı. Bu sorunun arkasında nedense teknolojinin oyun dosyalarını değiştiren sürücü tarafında uygulanması ve bu süreçte hile karşıtı yazılımın tetiklenmesi oldu.

    Anti-Lag 2 ise, Anti-Lag+'ın yeniden düzenlenmiş bir sürümü niteliğinde. Ancak ilk sürüme kıyasla artık oyun dosyalarına entegre olarak kullanıma sunulacak. Bu da özelliğin tüm oyunlar tarafından desteklenmeyeceği anlamına geliyor. Tabi ki yapılan değişiklikler bununla sınırlı değil.

    AMD Anti-Lag 2 tanıtıldı: Counter Strike 2 için hazır! Tam Boyutta Gör
    AMD'ye göre Anti-Lag 2, ortalama %37 oranında gecikme süresinin düşürülmesini sağlıyor. Bu sayede, bazı ekran kartlarında normalde 31 ms olan gecikmeyi 19 ms seviyesine kadar çekebiliyor. Peki hangi donanımlarla veya hangi oyunlarda çalışacak? 

    AMD'ye göre teknolojiye uyumlu donanımlar arasında Radeon RX 5000/6000 ve üzeri veya Ryzen 600 GPU’lar yer alıyor. Anti-Lag 2, halihazırda Counter-Strike 2 içerisinde kullanıma sunulmaya başladı. Ancak tek oyunla sınırlı kalmayacağını belirtelim. AMD, Radeon Anti-Lag 2 SDK'sının yayınlanmasına ek olarak daha fazla oyun için şimdiden destek sözü veriyor. Meraklı kullanıcılar, burada yer alan “AMD Software: Adrenalin Edition 24.5.1” sürücüleri aracılığıyla Anti-Lag 2'ye ulaşabilirler.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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