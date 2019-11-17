AMD Athlon Gold 3150U çift çekirdekli işlemci GeekBench’te göründü

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GeekBench’te ilk kez görülen bir AMD işlemcisi, model numarasıyla Intel’in adlandırma şemasına oldukça yakın. Athlon Gold adı verilen ve 3150U kod numarasıyla gelen işlemci, Intel’in Pentium serisindeki Silver ve Gold markalı ürünleri çağrıştırıyor ve performans olarak benzer figürler sergiliyor.

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İşlemcinin tam adı olarak AMD Athlon Gold 3150U görülüyor ve işlemciyi içeren bilgisayarın modeli HP 17-CA2XXX olarak listeleniyor. Bu durumdan işlemcinin çoktan üretim aşamasında olduğunu ve üreticilere gönderildiğini anlayabiliyoruz. İsimlendirmedeki Gold eki ise bize işlemcinin Intel Pentium Gold serisi modellerle benzer bir performans sunacağını gösteriyor.

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GeekBench testine göre taban frekansı 2,40 GHz ve turbo hızı 3,30 GHz olan işlemci, bu alanda Pentium Gold’un 1,60 GHz’ini fazlasıyla geçiyor. Önbellekler ise L2 katmanında 512 KB, L3 katmanında ise 4MB boyutunda. Çipin tek çekirdek skoru 3559, çoklu çekirdek skoru ise 7336 oldu. Pentium Gold 4417U işlemcisinin tek çekirdek skoru 2599, çoklu skoru ise 5029 seviyesindeydi.

Intel Pentium Gold 4417U'nun Intel ARK sayfasına göre tavsiye edilen müşteri fiyatı 161 dolar seviyesinde fakat bu fiyat gerçeği yansıtmıyor diyebiliriz. İçinde bu işlemciyi barındıran laptop modelleri 200-300 dolar civarında bulunabilmekte. AMD'nin Athlon Gold 3150U modeli için ise herhangi bir fiyat bilgisi henüz bulunmuyor. Tahminimiz Intel'den bir tık daha uygun fiyata satılacağı yönünde.