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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD Athlon Gold 3150U çift çekirdekli işlemci GeekBench’te göründü

    Intel'in giriş seviyesi Pentium Silver ve Gold ürünlerine rakip olacağı beklenen AMD Athlon Gold 3150U işlemcisi, GeekBench'te göründü. Performansı ise Intel'in ürününden daha yüksek.
    5 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
    2,7b
    1
    10
    İşlemci
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    AMD Athlon Gold 3150U çift çekirdekli işlemci GeekBench’te göründü
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    GeekBench’te ilk kez görülen bir AMD işlemcisi, model numarasıyla Intel’in adlandırma şemasına oldukça yakın. Athlon Gold adı verilen ve 3150U kod numarasıyla gelen işlemci, Intel’in Pentium serisindeki Silver ve Gold markalı ürünleri çağrıştırıyor ve performans olarak benzer figürler sergiliyor.

    İşlemcinin tam adı olarak AMD Athlon Gold 3150U görülüyor ve işlemciyi içeren bilgisayarın modeli HP 17-CA2XXX olarak listeleniyor. Bu durumdan işlemcinin çoktan üretim aşamasında olduğunu ve üreticilere gönderildiğini anlayabiliyoruz. İsimlendirmedeki Gold eki ise bize işlemcinin Intel Pentium Gold serisi modellerle benzer bir performans sunacağını gösteriyor.

    Ayrıca Bkz. "2si1 | AMD hiç olmadığı kadar güçlü döndü"

    GeekBench testine göre taban frekansı 2,40 GHz ve turbo hızı 3,30 GHz olan işlemci, bu alanda Pentium Gold’un 1,60 GHz’ini fazlasıyla geçiyor. Önbellekler ise L2 katmanında 512 KB, L3 katmanında ise 4MB boyutunda. Çipin tek çekirdek skoru 3559, çoklu çekirdek skoru ise 7336 oldu. Pentium Gold 4417U işlemcisinin tek çekirdek skoru 2599, çoklu skoru ise 5029 seviyesindeydi.

    Intel Pentium Gold 4417U'nun Intel ARK sayfasına göre tavsiye edilen müşteri fiyatı 161 dolar seviyesinde fakat bu fiyat gerçeği yansıtmıyor diyebiliriz. İçinde bu işlemciyi barındıran laptop modelleri 200-300 dolar civarında bulunabilmekte. AMD'nin Athlon Gold 3150U modeli için ise herhangi bir fiyat bilgisi henüz bulunmuyor. Tahminimiz Intel'den bir tık daha uygun fiyata satılacağı yönünde.



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    TsG 5 gün en beğenilen
    Amd her klasmanda intel i eziyor: giriş, mobil, oyun, sunucu, orta ve üst seviye. Athlon64 döneminden sonra bir ilk.
    Yanıtla +17
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    FatihAsl 4 gün napolyon94
    son kullanıcı için benzer isimlendirme avantajdır. adlandırma konusunda özgün olmasın. işlemci mimarisinde özgün olsun.
    Yanıtla +4
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    BRNSpawn 2 gün
    Netbook benzeri küçük yapıdaki taşınabilir bilgisayar veya tabletlere girebilirse çok iyi olur.
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    Musty3535123 4 gün
    amd takliti, bakın bu intelin bu modeline denk geliyor, bizimkisi hem daha ucuz hemde daha performanslı diyerek kullanıcılara daha rahat ulaşabilmek için isimleri taklit ediyor. ama merak etmeyin, yakında intel amd nin koyduğu isimleri taklit edecek :)
    Yanıtla +3
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    Whippoorwill 5 gün napolyon94
    Kıyaslama için birçok firma bu tarz şeyleri tercih eder zaten.
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    napolyon94 5 gün
    Pentium Gold ve Athlon Gold.

    Biraz ozgun ol be AMD.

    R3-r5-r7-r9 ile i3-i5-i7-i9 da yine aynis bicimde.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    FatihAsl 4 gün napolyon94
    son kullanıcı için benzer isimlendirme avantajdır. adlandırma konusunda özgün olmasın. işlemci mimarisinde özgün olsun.
    Yanıtla +4
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    Seraphim_ 5 gün yeni yorumcu
    iki firmada saçma sapan isimlendirmelerden vazgeçse güzel olacak
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    V4LKyR 5 gün
    Kendi ücreti ne kadar, rakibinin ücreti ne kadar, haberde bu bilgi de olsaydı iyiydi.

    Çünkü para herşeydir.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    cbabuccuoglu 4 gün V4LKyR
    Merhaba, AMD işlemci konusunda fiyat bilgisi yok fakat Intel rakibinin fiyat bilgisi eklendi. Teşekkürler.
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    Me[S]uT 5 gün
    Her platformda rekabet oluşması güzel, en nihayetinde bu durum bizim gibi tüketicilerin işine yarıyor.
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    TsG 5 gün en beğenilen
    Amd her klasmanda intel i eziyor: giriş, mobil, oyun, sunucu, orta ve üst seviye. Athlon64 döneminden sonra bir ilk.
    Yanıtla +17
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    HABERİN ETİKETLERİ
    amd athlon gold 3150u, pentium gold ve
    5 etiket daha amd athlon ucuz işlemci İşlemci Donanım Çağrı Babuçcuoğlu
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