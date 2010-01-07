AMD-ATi de bazı grafik çözümlerini yeniden isimlendiriliyor

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Endüstride ilk defa DirectX 11 destekli mobil grafik yongalarını duyuran ve pazara sunmaya hazırlanan AMD cephesinde bazı modeller yeniden isimlendirilebilir. Bilindiği üzere yeniden isimlendirme stratejisi bugüne kadar daha çok Nvidia ile gündeme gelmiş, firma son olarak dizüstü bilgisayar pazarındaki mevcut modellerini yeniden isimlendirerek gelen tüm eleştirilere rağmen stratejisine güvendiğini gözler önüne sermişti. Yeniden isimlendirme yaklaşımından ötürü zaman zaman rakibini eleştiren AMD de benzer bir adımla giriş seviyesindeki bazı mobil çözümlerini yeniden isimlendirebilir.

Elimize ulaşan bilgilere göre AMD, 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 10.1 destekli iki modelin saat hızları arttırılmış versiyonlarını DirectX 11 destekli modellerin bulunduğu Radeon HD 5000 serisi altında yeniden konumlandıracak. Mobility Radeon HD 4600 serisini temel alması beklenen bu modellerin Mobility Radeon HD 5145 ve Radeon HD 5165 isimleriyle üreticilere sağlanacağı bildiriliyor.