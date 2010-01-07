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AMD-ATi de bazı grafik çözümlerini yeniden isimlendiriliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
22b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi de bazı grafik çözümlerini yeniden isimlendiriliyor
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Endüstride ilk defa DirectX 11 destekli mobil grafik yongalarını duyuran ve pazara sunmaya hazırlanan AMD cephesinde bazı modeller yeniden isimlendirilebilir. Bilindiği üzere yeniden isimlendirme stratejisi bugüne kadar daha çok Nvidia ile gündeme gelmiş, firma son olarak dizüstü bilgisayar pazarındaki mevcut modellerini yeniden isimlendirerek gelen tüm eleştirilere rağmen stratejisine güvendiğini gözler önüne sermişti. Yeniden isimlendirme yaklaşımından ötürü zaman zaman rakibini eleştiren AMD de benzer bir adımla giriş seviyesindeki bazı mobil çözümlerini yeniden isimlendirebilir.

Elimize ulaşan bilgilere göre AMD, 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 10.1 destekli iki modelin saat hızları arttırılmış versiyonlarını DirectX 11 destekli modellerin bulunduğu Radeon HD 5000 serisi altında yeniden konumlandıracak. Mobility Radeon HD 4600 serisini temel alması beklenen bu modellerin Mobility Radeon HD 5145 ve Radeon HD 5165 isimleriyle üreticilere sağlanacağı bildiriliyor.


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OmercanneT 9 yıl
5145 ekran kartının onerirmisiniz lattoplarda
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ilhdmr 9 yıl

OmercanneT

5145 ekran kartının onerirmisiniz lattoplarda

konu hort olmuş
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mamad 9 yıl
Elbetteki hoş bir durum değil. Ancak Ati'nin yaptığı ilk isimlendirme de olmayacak. Daha önce de 8500, 8500LE, 9550, 9600 gibi kartları yeniden isimlendirip bir sonraki seride satmıştı. İşin kötü tarafı da şuan olduğu gibi desteklenen shader model sürümüydü. Bu konuda Nvidia daha insaflı. En azından dx10'da yeniden isimlendirdiği tüm kartlar daha sonraki seri ile aynı shader model sürümüne sahipler (Gt300M serisi bu durumu bozuyor!). Ancak nesiller arası geçiş taşı haline gelen g92'nin 3 nesilde kullanılmış olması, hem de fütursuzca kullanılmış olması çok daha kötü bir durum. Özellikle de bu kartın üst ve orta seviye kartlarda kullanıldığını düşünürsek.

Bakalım Ati bu yeniden isimlendirmelere ne kadar sıcak bakacak?
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VIDOCQ 9 yıl
Bu AMD'nin yeni yaptığı bir şey değil...
Şu anda da HD3650'ler eski HD2600 GPU kullanıyor...
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gurkan113 9 yıl
Father Torque 'nin verdiği linkte zaten dx 11 olmadığı yazıyor. HD 5165 REsmi Sayfası.Tamam yeniden isimlendirme yanlış olabilir ama ati dx sürümüne göre mü kartlara isim veriyor ? hd4000 serisi dx 10.1 deniyor fakat dx 10.1 hd3800 serisinde de vardı . Yanlış mıyım ?
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sadtneverdie 9 yıl
aydinozsoy nvidia akrşıtları fazla olunca ben göze batıyorum
benim firmam olduğundan değil ama gerekli gereksiz her şekilde bir firmaya saldırılması asabımı bozuyor. aynısı atiye yapılsa atiyide savunurum merak etme...
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justbejust 9 yıl
sonuç alan şerefsizlikler yaygınlaşıyor herhalde.
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merhaba_2233 9 yıl
nvidia nın bir öncekki yeniden isimlendirmesinin ardından yine böyle bir haber çıkmıştı amd yalanlamıştı eger bunu da yalanlarsa bunda bir iş var diyecem
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XRacer 9 yıl
@sulo61gun, haklısın ben de onu anlatmaya çalışıyorum zaten.Genellikle her yeni DX sürümüne geçişte performans düşüşleri yaşanıp sonraki serilerde düzeliyor (FX 5000>GF6000,HD2000>HD3000 vs.) Orta-üst tabii,giriş seviye için genelde olmaz.Yine aynı şekilde HD5750 + DX11 ile bir oyunda alınacak FPS atıyorum 25 ise bu kartlarda 5 filan olur diye düşünüyorum.
İşin içine bir de DX11'le gelecek olan GPGPU gibi yenilikler girdiğinde bu kartlar sürünecektir.

Zamanında FX5200 kullanmış biri olarak durumu çok iyi biliyorum.Kart DX9 destekliyordu,doğruydu ama DX9 açılınca kart resmen ağlıyordu.Aynı şekilde kuzenlerimde de 8500GT ve DX10 kullandım.O da sürünüyordu.(Crysis Low'da anca oynatıyor gerçi,çok dandik kart.Very High denedik gariban 5 fps zor verdi,resmim iyi olsaydi eğer elimle ondan daha hızlı çizerdim o derece
)

Neyse toparlayalım.
HD5700'leri bilmiyorum (En azından Dirt2'de iyiydi) ama Mobility 5600'ler filan kesin sürünecek DX11'de.
(Gerçi Dirt2'yi saymayın,sadece kağıt üzerinde DX11 destekleyen bir oyun,pratikte neredeyse artısı yok.Stalker da zaten HD5870'i bile zorlayan oyun,optimizasyonu pek iyi değil.AvP'yi bekleyeceğiz gibi)

Bu arada ATI kullanıcı dostu diye bir şey yoktur.Hiç bir firma kullanıcı dostu değildir,hepsinin çıkarları vardır.Kullanıcı dostu deyip polyannacılık yapmaya gerek yok.Gerçekçi olmak lazım.
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CoreXXX 9 yıl
evet çok kızdığımız yeniden isimlendirmeyi atide yaptı,daha bu piayasada yeni abisi nvidiadan isim değiştirme konusunda ders almalı bence:)))
nitekim abisi aynı kartı 3-4 kez değiştirebiliyor , neredeyse guinnese girecek nvidia:D
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laserion 9 yıl
1.Kullanıcı Dostu diye birşey yoktur
2.Müşteriyi çekmek için bu yolda herşey mübahtır(isim değişikliği ve kelime oyunları)
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dellino 9 yıl
Giriş seviyesi ve oem üreticilerine satılacak bir model bu Piyasada isteseniz de çok zor bulacağınız bir ürün.

Yeniden isimlendirme de konumlandrıma (fiyat ve segment) önemli bir kriter.
Duruma bakıyoruz. 4650/70 serisi kartı üretimini hemen sonlandırmamak için
bir sonraki nesilin en altına konumlandırmışlar; 5165/70 . Önemli olan bu noktada,
kartın isiminin değişmesi yanında fiyatta bir değişimin olup olmaması?

8800GT=9800GT=GTS250 serilerinde Nvidia aynı GPU yu değişik serilerde değişik isimlerle kullandı.
Her yeni isimde fiyatları yükseltti mi? Evet yükseltti. Ve bu kart orta segmentte bir karttı.

Yapılan yeniden isimlendirmeden ziyade, müşteriyi kandırmak olmamalı.

ATI eğer 5165/70 serilerine selefine göre fiyat farkı oluşturursa bunun adı kazıklamak olur.
Yok fiyatta bir değişim olmaz da sadece isim ve konum değişirse işin doğrusunu yapmış olur.

Dx11 meselesine gelince giriş seviyedeki kart DX18 desteklese ne değişir?
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hooper 9 yıl
al birini vur ötekine. Nvidia liderken kullanıcı dostu nvidia gidince para dostu...hepsi aynı hepsiiiiiii
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blackwinterday 9 yıl
Bizim gibi bu işleri yakın takibe almış fanatik cephelerin dışında Ati'nin yaptığı bu hamlenin etikliğini falan kimse sorgulamaz, farkına da varmaz. İşlerine geleceği için notebook üreticileri de buna çanak tutar. Parayı zor kazanan adam zaten bu numarayı yutmaz, ne alacağını iyice araştırır. Çok kazanan adam da araştırmadan atlar, dx11 destekliyor bunu alayım diye sonra acı gerçeği farkeder. Niye demogoji yaptım şimdi durduk yerde onu da anlamadım.
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