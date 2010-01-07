AMD-ATi de bazı grafik çözümlerini yeniden isimlendiriliyor

Endüstride ilk defa DirectX 11 destekli mobil grafik yongalarını duyuran ve pazara sunmaya hazırlanan AMD cephesinde bazı modeller yeniden isimlendirilebilir. Bilindiği üzere yeniden isimlendirme stratejisi bugüne kadar daha çok Nvidia ile gündeme gelmiş, firma son olarak dizüstü bilgisayar pazarındaki mevcut modellerini yeniden isimlendirerek gelen tüm eleştirilere rağmen stratejisine güvendiğini gözler önüne sermişti. Yeniden isimlendirme yaklaşımından ötürü zaman zaman rakibini eleştiren AMD de benzer bir adımla giriş seviyesindeki bazı mobil çözümlerini yeniden isimlendirebilir.
Elimize ulaşan bilgilere göre AMD, 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 10.1 destekli iki modelin saat hızları arttırılmış versiyonlarını DirectX 11 destekli modellerin bulunduğu Radeon HD 5000 serisi altında yeniden konumlandıracak. Mobility Radeon HD 4600 serisini temel alması beklenen bu modellerin Mobility Radeon HD 5145 ve Radeon HD 5165 isimleriyle üreticilere sağlanacağı bildiriliyor.
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konu hort olmuş
Bakalım Ati bu yeniden isimlendirmelere ne kadar sıcak bakacak?
Şu anda da HD3650'ler eski HD2600 GPU kullanıyor...
İşin içine bir de DX11'le gelecek olan GPGPU gibi yenilikler girdiğinde bu kartlar sürünecektir.
Zamanında FX5200 kullanmış biri olarak durumu çok iyi biliyorum.Kart DX9 destekliyordu,doğruydu ama DX9 açılınca kart resmen ağlıyordu.Aynı şekilde kuzenlerimde de 8500GT ve DX10 kullandım.O da sürünüyordu.(Crysis Low'da anca oynatıyor gerçi,çok dandik kart.Very High denedik gariban 5 fps zor verdi,resmim iyi olsaydi eğer elimle ondan daha hızlı çizerdim o derece )
Neyse toparlayalım.
HD5700'leri bilmiyorum (En azından Dirt2'de iyiydi) ama Mobility 5600'ler filan kesin sürünecek DX11'de.
(Gerçi Dirt2'yi saymayın,sadece kağıt üzerinde DX11 destekleyen bir oyun,pratikte neredeyse artısı yok.Stalker da zaten HD5870'i bile zorlayan oyun,optimizasyonu pek iyi değil.AvP'yi bekleyeceğiz gibi)
Bu arada ATI kullanıcı dostu diye bir şey yoktur.Hiç bir firma kullanıcı dostu değildir,hepsinin çıkarları vardır.Kullanıcı dostu deyip polyannacılık yapmaya gerek yok.Gerçekçi olmak lazım.
nitekim abisi aynı kartı 3-4 kez değiştirebiliyor , neredeyse guinnese girecek nvidia:D
2.Müşteriyi çekmek için bu yolda herşey mübahtır(isim değişikliği ve kelime oyunları)
Yeniden isimlendirme de konumlandrıma (fiyat ve segment) önemli bir kriter.
Duruma bakıyoruz. 4650/70 serisi kartı üretimini hemen sonlandırmamak için
bir sonraki nesilin en altına konumlandırmışlar; 5165/70 . Önemli olan bu noktada,
kartın isiminin değişmesi yanında fiyatta bir değişimin olup olmaması?
8800GT=9800GT=GTS250 serilerinde Nvidia aynı GPU yu değişik serilerde değişik isimlerle kullandı.
Her yeni isimde fiyatları yükseltti mi? Evet yükseltti. Ve bu kart orta segmentte bir karttı.
Yapılan yeniden isimlendirmeden ziyade, müşteriyi kandırmak olmamalı.
ATI eğer 5165/70 serilerine selefine göre fiyat farkı oluşturursa bunun adı kazıklamak olur.
Yok fiyatta bir değişim olmaz da sadece isim ve konum değişirse işin doğrusunu yapmış olur.
Dx11 meselesine gelince giriş seviyedeki kart DX18 desteklese ne değişir?