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AMD, Catalyst 10.10c güncellemesini kullanıma sundu

8 yıl
19,3b
1
42
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, Catalyst 10.10 sürücüsü için üçüncü güncellemeyi de yayınladı. 10.10c olarak isimlendirilen yeni güncelleme OpenGL 4.1 için beta destek getirirken, Morphological Anti-Aliasing ve çeşitli performans geliştirmeleri de sunuyor. AMD'nin açıklamalarına göre Catalyst 10.10c güncellemesi ile;

 - Metro 2033, F1 2011 (Direct X9 versiyon) ve Fallout New Vegas oyunlarının CrossFire performans iyileştirildi.

 - AMD Radeon HD 6870 ve Radeon HD 6850 ekran kartına sahip sistemler için performans optimizasyonu yapıldı.

Aliens versus Predatoriçin performans geliştirmesi.

Star Craft 2 için performans geliştirmesi.

OpenGL performans geliştirmesi: Prey, Quake Wars: Enemy Territories ve Heaven v2 için.

Catalyst 10.10c güncellemesinin Windows Vista ve Windows 7 işletim sistemleriyle uyumlu versiyonunu buradan indirebilirsiniz.


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Rainbow6 8 yıl
bu surucu 6000 serisinden 2400 serisine kadar olan kartlari destekliyor .. oyun bakimindan ozellikle 5000 serisinde yeni bi cok oyunlarda performans artisi yapilmis .. bi surucu sadece oyunlarda performans artisi saglamak icin degil video performansi ve ses performansi,yeni oyunlar icin profiller, isletim sistemlerindeki ve oyunlardaki bilinen problemleri ortadan kaldirmak ve buna benzer bi cok sey icin cikarildigindan bence uyumlu kart sahibi herkes guncel surucu kullanmali ... tabi arada ise yaramaz suruculerde cikiyor
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isk0rpit 8 yıl
Ben hala his 4850 ile bc2 en son giren oyuncuyum bunu düzeltmiyorda saçma sapan oyunlara iyileştirme yapıyor.
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VirtualWorld 8 yıl
Aynen çıkartmasada suç olur cıkartsada suc, x bir oyunda performans artmış hala onda performans niye arttırıyorlar oynanmıyorki diye yorum geliyor, yahu performans artmış işte daha ne olsun ,
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OtoburPirana 8 yıl
AMD bu 10.10 sürücülerini berbat etti. 5770 model kartım var 10.10 sürücüsünü yüklediğimde Gpu sürekli 400Mhz de çalışıyor masaüstünde de 3d uygulamada da, MW2 35 FPS lere kadar düştü.

Bu gidişle 10.4 den yukarısını yükleyemeyeceğiz galiba. 10.4 sürümünden sonra adam gibi bir sürücü çıkmadı hepsinde saçma sapan aptalca hatalar mevcut.Hele bundan önce 10.9 denedim NFS shift performansı tekrar yerlere vurmuş oyun 1.02 yaması yüklü olmasına rağmen.

Bu yıl daha sürücü çıkaramayacak sanırım amd.
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MxFxOx 8 yıl
Aga amd sürücüler konusunda harbiden geride olduğunu bu sürücüyle anlaşıldı.Starcraft neysede diğer oyunlar çıkalı baya oldu.Ruse da keza öyle bir çözüm bulmaları lazım buna artık.
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-MoDeStUs- 8 yıl
sanırım z ye kadar devam edecek.bu ati driver olayını iyice abarttı.
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Backslider 8 yıl

MxFxOx

Aga amd sürücüler konusunda harbiden geride olduğunu bu sürücüyle anlaşıldı.Starcraft neysede diğer oyunlar çıkalı baya oldu.Ruse da keza öyle bir çözüm bulmaları lazım buna artık.


Fallout New Vegas çıkalı 1 hafta oldu.
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BoltAction 8 yıl
5770 için gereksiz sanırım bu 10.10c????
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the enemy 8 yıl
f1 2011 diye bir oyun var mıymış?


düzeltme : imla
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eneshatipoglu 8 yıl
artık z ye kadar gider sonra 10.11 i çıkartır niahahaha :D
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Helsinki Vampire 8 yıl
Ya anlamıyorum miladı geçmiş oyunlara ısrarla nasıl hala performans desteği verilir.Sanki log da adı geçen herkesin her daim oynadığını kültleşmiş oyunlarda sürekli bu oyunlara performans gelişmesi yapıyor ATI.Anlamak gerçekten güç.
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musAKka 8 yıl

Helsinki Vampire

Ya anlamıyorum miladı geçmiş oyunlara ısrarla nasıl hala performans desteği verilir.Sanki log da adı geçen herkesin her daim oynadığını kültleşmiş oyunlarda sürekli bu oyunlara performans gelişmesi yapıyor ATI.Anlamak gerçekten güç.


Aslında bu gibi durumlarda oyun değil, grafik motoru üzerinde geliştirme yapılmış oluyor ve aynı motoru kullanan oyunlar için genel bir performans artışı sağlanıyor. Mesela şu an aktif olarak Quake Wars oynayan birçok oyuncu var. Bu oyunun grafik motorunda geliştirme yapılınca otomatik olarak şu an pek oynanmayan Prey için de geliştirme meydana geliyor.

Bunun haricinde Metro 2033, F1 2010, Fallout: New Vegas, Aliens vs. Predator ve Star Craft 2 şuan için aktif oynanan oyunlar.
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setek01 8 yıl

Helsinki Vampire

Ya anlamıyorum miladı geçmiş oyunlara ısrarla nasıl hala performans desteği verilir.Sanki log da adı geçen herkesin her daim oynadığını kültleşmiş oyunlarda sürekli bu oyunlara performans gelişmesi yapıyor ATI.Anlamak gerçekten güç.

Yeni oyun benchmarkları yapalım bir iki fps alalım mutlu olalım. Yeni çıkan oyuna güncelleme 1 ayda gelse eyvallhah. Sözlerim tek bir taraf için değildir
polemik konusu olmasın lütfen.
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CyberDiamond 8 yıl
F1 2011 Derken ??
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X-FI 8 yıl
AMD den driver şov a.b.c.d.e
iyi ama böyle:
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Father Torque 8 yıl
İlk yayınlanan 10.10a güncellemesi sadece 6800 model kartlar içindi, acaba bu güncellemeyi 5000 serisi sahipleri kullanabilir mi? Bu arada güncellemenin sayfasında güncelleme kodu öyle bir denk gelmiş ki (GPU-86) güncelleme sadece 32bit sistemler için mi diye şaşırıyor insan. AMD'nin sayfasında kaç bit, hangi model kartlar için, vb gibi nedense hiçbir bilgi verilmemiş.

Edit: Güncelleme linki maalesef reklama kurban gitmiş, link tıklanamıyor.
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m-99 8 yıl

Father Torque

İlk yayınlanan 10.10a güncellemesi sadece 6800 model kartlar içindi, acaba bu güncellemeyi 5000 serisi sahipleri kullanabilir mi? Bu arada güncellemenin sayfasında güncelleme kodu öyle bir denk gelmiş ki (GPU-86) güncelleme sadece 32bit sistemler için mi diye şaşırıyor insan. AMD'nin sayfasında kaç bit, hangi model kartlar için, vb gibi nedense hiçbir bilgi verilmemiş.

Edit: Güncelleme linki maalesef reklama kurban gitmiş, link tıklanamıyor.

evet bilgi vermemesi çok kötü. amd iyice çorbaa etti driver işini. 5000 serisi için yüklenmesi gerekiyor mu bu arkadaşlar ?
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