AMD, Catalyst 10.10c güncellemesini kullanıma sundu

AMD, Catalyst 10.10 sürücüsü için üçüncü güncellemeyi de yayınladı. 10.10c olarak isimlendirilen yeni güncelleme OpenGL 4.1 için beta destek getirirken, Morphological Anti-Aliasing ve çeşitli performans geliştirmeleri de sunuyor. AMD'nin açıklamalarına göre Catalyst 10.10c güncellemesi ile;

- Metro 2033, F1 2011 (Direct X9 versiyon) ve Fallout New Vegas oyunlarının CrossFire performans iyileştirildi.

- AMD Radeon HD 6870 ve Radeon HD 6850 ekran kartına sahip sistemler için performans optimizasyonu yapıldı.

Aliens versus Predatoriçin performans geliştirmesi.

Star Craft 2 için performans geliştirmesi.

OpenGL performans geliştirmesi: Prey, Quake Wars: Enemy Territories ve Heaven v2 için.

Catalyst 10.10c güncellemesinin Windows Vista ve Windows 7 işletim sistemleriyle uyumlu versiyonunu buradan indirebilirsiniz.