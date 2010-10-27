AMD, Catalyst 10.10c güncellemesini kullanıma sundu

AMD, Catalyst 10.10 sürücüsü için üçüncü güncellemeyi de yayınladı. 10.10c olarak isimlendirilen yeni güncelleme OpenGL 4.1 için beta destek getirirken, Morphological Anti-Aliasing ve çeşitli performans geliştirmeleri de sunuyor. AMD'nin açıklamalarına göre Catalyst 10.10c güncellemesi ile;
- Metro 2033, F1 2011 (Direct X9 versiyon) ve Fallout New Vegas oyunlarının CrossFire performans iyileştirildi.
- AMD Radeon HD 6870 ve Radeon HD 6850 ekran kartına sahip sistemler için performans optimizasyonu yapıldı.
Aliens versus Predatoriçin performans geliştirmesi.
Star Craft 2 için performans geliştirmesi.
OpenGL performans geliştirmesi: Prey, Quake Wars: Enemy Territories ve Heaven v2 için.
Catalyst 10.10c güncellemesinin Windows Vista ve Windows 7 işletim sistemleriyle uyumlu versiyonunu buradan indirebilirsiniz.
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Bu gidişle 10.4 den yukarısını yükleyemeyeceğiz galiba. 10.4 sürümünden sonra adam gibi bir sürücü çıkmadı hepsinde saçma sapan aptalca hatalar mevcut.Hele bundan önce 10.9 denedim NFS shift performansı tekrar yerlere vurmuş oyun 1.02 yaması yüklü olmasına rağmen.
Bu yıl daha sürücü çıkaramayacak sanırım amd.
Fallout New Vegas çıkalı 1 hafta oldu.
düzeltme : imla
Aslında bu gibi durumlarda oyun değil, grafik motoru üzerinde geliştirme yapılmış oluyor ve aynı motoru kullanan oyunlar için genel bir performans artışı sağlanıyor. Mesela şu an aktif olarak Quake Wars oynayan birçok oyuncu var. Bu oyunun grafik motorunda geliştirme yapılınca otomatik olarak şu an pek oynanmayan Prey için de geliştirme meydana geliyor.
Bunun haricinde Metro 2033, F1 2010, Fallout: New Vegas, Aliens vs. Predator ve Star Craft 2 şuan için aktif oynanan oyunlar.
Yeni oyun benchmarkları yapalım bir iki fps alalım mutlu olalım. Yeni çıkan oyuna güncelleme 1 ayda gelse eyvallhah. Sözlerim tek bir taraf için değildir
polemik konusu olmasın lütfen.
Edit: Güncelleme linki maalesef reklama kurban gitmiş, link tıklanamıyor.
evet bilgi vermemesi çok kötü. amd iyice çorbaa etti driver işini. 5000 serisi için yüklenmesi gerekiyor mu bu arkadaşlar ?