AMD, Catalyst sürücü ailesi için yeni logo hazırlıyor

Yeni nesil ekran kartlarıyla birlikte ürünlerinde artık ATi markasını kullanmayacak olan AMD, Catalyst sürücü ailesi için de bir dizi yenilik planlıyor. Önümüzdeki ay içerisinde lanse edilmesi beklenen Radeon HD 6700 serisi ekran kartlarıyla birlikte Catalyst 10.10 sürücüsünü kullanıma sunmayı planlayan AMD, kullanıcı arayüzünde güncelleme yapacak.

Kullanıcıların sürücü ayarlarına daha kolay erişmesi için ana görünümü daha basit bir yapıya kavuşturması beklenen GUI güncellemesine ek olarak AMD, Catalyst sürücü ailesinin logosunu da değiştiriyor. ATi ekibi tarafından hazırlanan Kırmızı ağırlıklı mevcut logonun, önümüzdeki aylarda yukarıda gördüğünüz Gümüş logo ile değiştirilmesi bekleniyor.