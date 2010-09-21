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AMD, Catalyst sürücü ailesi için yeni logo hazırlıyor

8 yıl
12,8b
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21
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni nesil ekran kartlarıyla birlikte ürünlerinde artık ATi markasını kullanmayacak olan AMD, Catalyst sürücü ailesi için de bir dizi yenilik planlıyor. Önümüzdeki ay içerisinde lanse edilmesi beklenen Radeon HD 6700 serisi ekran kartlarıyla birlikte Catalyst 10.10 sürücüsünü kullanıma sunmayı planlayan AMD, kullanıcı arayüzünde güncelleme yapacak.

Kullanıcıların sürücü ayarlarına daha kolay erişmesi için ana görünümü daha basit bir yapıya kavuşturması beklenen GUI güncellemesine ek olarak AMD, Catalyst sürücü ailesinin logosunu da değiştiriyor. ATi ekibi tarafından hazırlanan Kırmızı ağırlıklı mevcut logonun, önümüzdeki aylarda yukarıda gördüğünüz Gümüş logo ile değiştirilmesi bekleniyor.


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Batuist 8 yıl
gradyanı koymasa daha iyi olurmuş. O şekilde basit bir görüntü veriyor.. sanki yeni photoshop kullanan biri tarafından yapılmış hissi uyandırıyor.. yinede sadelik güzeldir.
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(((TeAcHeR))) 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


olmamış
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vidoko 8 yıl
birazdaha 3 boyutlu derinlik katabilirerdi ...
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FightF0RFreedom 8 yıl
Sizene logodan. Yani logo yapacak işinin erbabı adam bulamadılar gittiler saatlerce uğraşa uğraşa bu logoyu hazırladılar , böyle mi düşünüyorsunuz ?????
Yeterki şu ati kartlardaki tuhaf yazılım hataları düzeltilsin. İsterse logosuz olsun.

edit : x1950 serisi ati kartlarda mafia 2 de gölge sorunu var. mapin her tarfı ampül gibi yanıp yanıp sönüyor. 2kgames kart eski diyor ati efendi sürücü desteğini kestik diyor. bu ne şimdi ? oyun aa af physx kapalı ayarlar medium 1280 çözünürlükte yeteri kadar fps ile akıcı şekilde oynanıyorken gölge hatası yüzünden oynanmıyor
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Denubis 8 yıl
logo tasarım harikası olmuş :)) bu nee yaaa...
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car_26 8 yıl
Overdrive bugundan ne haber ?
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blank42 8 yıl
Bune yahu atide hiç grafikten anlıyan kimse yok mu bunu photoshopta yeni öğrenmiş az buçuk gradient style bilen yapar :S
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