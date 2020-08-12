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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD Cezanne APU’su SiSoft Sandra’da ortaya çıktı

    Ryzen 4000 henüz kullanıcılarla yeni buluşurken Ryzen 5000’in hazırlıkları devam ediyor.
    1 hf.
    2,4b
    1
    9
    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD Cezanne APU’su SiSoft Sandra’da ortaya çıktı
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    Kırmızı ekibin Ryzen 4000G işlemcilerinin hali hazırda donanım dünyasında raflardaki yerini alması heyecanla bekleniyor. Diğer taraftan yeni yongaların hazırlıkları da sürüyor.

    Cezanne APU'ları testlerde görülmeye başlandı

    SiSoft Sandra’ya düşen son test sonucu bir mobil Ryzen 5000 APU’suna ait. İşlemci tarafıyla ilgili bilginin yer almadığı sonuçta GPU’nun 8 CU içerisinde 512 shader barındırdığı görülüyor.

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    1.85 GHz’de çalışan iGPU’nun performansı ise mevcut Ryzen 7 4800U çözümünden %5-10 aralığında iyi durumda. Bu değer Ryzen 9 4900H'ın 1750 MHz'de çalışan 8 CU'sundan 100 MHz yukarıda.

    Son olarak Cezanne kod adlı 5000 APU’larının Zen 3 mimarisiyle gelmesi beklenirken Vega iGPU’su kullanılmaya devam edilecek. Ayrıca Mobilde FP6 soketine devam edilecek olması da üreticilerin işini kolaylaştıracak.

    Diğer taraftan AMD'nin hem masaüstü için 4000 adlandırmasını atlayacağı iddia ediliyor. Dolayısıyla hem Vermeer işlemcileri hem de mobil Renoir APU'ları Ryzen 5000 adlandırmasıyla karşımıza çıkabilir.

    AMD Cezanne APU’su SiSoft Sandra’da ortaya çıktı
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    Ayrıca Bkz. "Apple’a özel Core i9-10910 benchmark testinde ortaya çıktı"

    Yongaları takip edecek Rembrandt yongalarında ise yeni iGPU’nun yanı sıra DDR5 standartına geçileceği tahmin ediliyor.



    https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-5000-cezanne-apu-spotted-with-zen3-and-vega-cores Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 1 hf. en beğenilen
    Her gördüğümde Cenaze diye okuyorum arkadaş
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf. (düzenlendi)
    Bari mobillere çift, masaüstüne tek rakam kullansalar da kafa karışıklığı olmasa ilerde. Mobil 4xxx-6xxx, masaüstü 3xxx-5xxx gibi mesela.
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    Feyzuli 1 hf.
    Dertli Intelciler:
    AMD 10 yılın teknolojisini elinde tutuyor yiyor sizi ucundan ucundan veriyor bak intel öyle mi? Olsa da verse :D
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    Bloodin 1 hf.
    Intel Tiger Lake için yeni GPU ve DDR5 seçeneği konuşuluyor, Tiger Lake DDR5 seçeneği ile çıkarsa ve ardından Ryzen 5000 serisi halen Vega ve DDR4 ile gelirse bu Ryzen'ların 1,5 yıl boyunca dahili grafik performansı olarak Intel'in gerisinde kalacağı anlamına gelir. 5000 serisinde DDR5 ve Navi için çalışmalar yapmalı AMD. DDR5 olmadan şimdiki Vegalardan daha güçlüsünü piyasaya sürmenin manası da yok çünkü DDR4 bellekler daha güçlü dahili GPU'ları desteklemeyecek. Bu yüzden AMD 2021 için DDR5 bellek desteğini ciddi şekilde düşünmeli.
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 1 hf. en beğenilen
    Her gördüğümde Cenaze diye okuyorum arkadaş
    2 Yanıt Yanıtla +24
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    firat_kilic 1 hf. DPLALİ
    cezan ne? kardeşim :)
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    Babangida Babayaro (Engin Eroğlu) 1 hf. DPLALİ
    Tam da ben yazacaktım aynı cümleyi. Sonra tahmin ettim ve dedim biri benden önce yazmıştır. Ve dediğim çıktı. Beğeniler de gelmiş. 🤣
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