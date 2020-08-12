AMD Cezanne APU’su SiSoft Sandra’da ortaya çıktı

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Kırmızı ekibin Ryzen 4000G işlemcilerinin hali hazırda donanım dünyasında raflardaki yerini alması heyecanla bekleniyor. Diğer taraftan yeni yongaların hazırlıkları da sürüyor.

Cezanne APU'ları testlerde görülmeye başlandı

SiSoft Sandra’ya düşen son test sonucu bir mobil Ryzen 5000 APU’suna ait. İşlemci tarafıyla ilgili bilginin yer almadığı sonuçta GPU’nun 8 CU içerisinde 512 shader barındırdığı görülüyor.

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1.85 GHz’de çalışan iGPU’nun performansı ise mevcut Ryzen 7 4800U çözümünden %5-10 aralığında iyi durumda. Bu değer Ryzen 9 4900H'ın 1750 MHz'de çalışan 8 CU'sundan 100 MHz yukarıda.

Son olarak Cezanne kod adlı 5000 APU’larının Zen 3 mimarisiyle gelmesi beklenirken Vega iGPU’su kullanılmaya devam edilecek. Ayrıca Mobilde FP6 soketine devam edilecek olması da üreticilerin işini kolaylaştıracak.

Diğer taraftan AMD'nin hem masaüstü için 4000 adlandırmasını atlayacağı iddia ediliyor. Dolayısıyla hem Vermeer işlemcileri hem de mobil Renoir APU'ları Ryzen 5000 adlandırmasıyla karşımıza çıkabilir.

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Ayrıca Bkz. "Apple’a özel Core i9-10910 benchmark testinde ortaya çıktı"

Yongaları takip edecek Rembrandt yongalarında ise yeni iGPU’nun yanı sıra DDR5 standartına geçileceği tahmin ediliyor.

https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-5000-cezanne-apu-spotted-with-zen3-and-vega-cores

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