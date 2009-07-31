AMD çift çekirdekli Phenom II X2 545 işlemcisini kullanıma sundu

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Phenom II X2 550 Black Edition sonrasında AMD seriye çift çekirdekli bir model daha ekliyor. Gelen bilgilere göre firma, Phenom II 545 modelini 95$ seviyesinden Japonya'da satışa sunmuş durumda. Genel özellikleri itibariyle Phenom II 550 Black Edition ile benzer özelliklere sahip olan Phenom II X2 545'in en önemli farklılığı ise saat hızının 100MHz daha düşük olması.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemci, 3GHz'de (200x15) çalışıyor. Seviye 2 bellek kapasitesi 512 Kb, seviye 3 bellek kapasitesi ise 6MB olan Soket AM3 formundaki yeni işlemcisinin ısıl güç tasarımı ise 80 Watt olarak belirlenmiş. Spec kodu HDX545WFK2DGI olan işlemcinin çekirdek aşırtmaya olanak tanıyıp tanımadığı ise henüz bilinmiyor.

Bu arada Phenom II X2 545'in Avrupa listelerine 73 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla girdiğini de belirtelim.