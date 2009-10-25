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AMD dizüstü bilgisayarlar için üç çekirdekli Phenom II X3 N820 işlemcisini hazırlıyor

9 yıl
9,2b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD dizüstü bilgisayarlar için üç çekirdekli Phenom II X3 N820 işlemcisini hazırlıyor
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Athlon II X3 serisi üç çekirdekli işlemcilerini pazara sunan AMD, masaüstü sistemlerden sonra dizüstü bilgisayarlar için de üç çekirdekli modeller hazırlamayı planlıyor. Gelen bilgilere göre firma, Danube kod adını verdiği yeni mobil platformu ile üç çekirdekli mobil işlemcilerini pazara sunmayı hedefliyor. Phenom II X3 N820 adını taşıyacak ilk modelin masaüstündeki çözümlere benzer şekilde doğal yapı yerine tek çekirdeği kapatılmış dört çekirdekli tasarımı baz alacağı ve 45nm üretim teknolojisi sayesinde ısıl güç tasarımının 35 Watt olacağı belirtiliyor.

Her çekirdek için 512Kb olmak üzere 1.5MB bellek kapasitesine sahip olacağı belirtilen Phenom II X3 N820'nin 128-bit FPU ünitesi ile gelecek ve entegre bellek kontrolcüsü 1333MHz DDR3 desteği sunacak. Hypertransport hızının 3.6GT/sn olması beklenen yeni işlemci, AMD-V sanallaştırma teknolojisini de destekleyecek ve bu sayede Windows 7 ile gelen Sanallaştırılmış XP Modu özelliği sorunsuzca kullanılabilecek. Saat hızı hakkında henüz herhangi bir bilgi olmasa da Phenom II X3 N820'nin masaüstü modellerden yavaş olması bekleniyor.


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sendemail 9 yıl
@sertacaygun ,
ya kardes aynen bende sana katılıyorum , ama zonta uretıcıler soyle dört başı mamur sistem yapmaya pek yanaşmıyorlar...Örn.Asus t9600 cpu koymuş ekran kartını da gf9300 çakmış ,bir oncekı haberde LG core i7 cpu yanına torna model gpu koymuş ,örnekler cogaltılabılır.Kaldı ki o dortbaşı mahmur laptopu TR'ye getırtetecek anlayışa sahip kalitede ithalatçı bulmak pek mumkun değil.Dell su anda tam hayalınde olan laptop'u 1500$ seviyesınde satıyor ancak TR de bulmak mumkun değil...Butik laptop ithalatcılarına hıc değinmeyelim,7 bin TL ye monster laptop var.Şakadır dıyordum ,meğerse varmış...
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VenomS 9 yıl
@sertacaygun
aynen bende bu şekilde oluşturulan notebook ile artık masa üstünü bırakabilirim birde 17" ekranlı olsun tadından yenmez
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sertacaygun 9 yıl
Oooooo !!!!
35W ve 4 çekirdek (çaktırmaaaa). 4. çekirdek de açılsın, 40 W olsun hadi. 2.4 GHz'i 40W'ta verebilsin, ölürüm bu işlemci için. 4GB sistem belli, 500GB disk ve Ati 5800 seri mobility ekran kartıyla birlikte hayat felsefemi değiştiririm... O derece şahane olacak seri.
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iscanthere 9 yıl
güzel de 4 çekirdek de çıkarmaları lazım artık [>:]
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cezabg 9 yıl
cok guzel calisma olucak gibi benziyor da amd bakalim isi konusunda ne yapicak
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renklem 9 yıl
"AMD-V sanallaştırma teknolojisini de destekleyecek ve bu sayede Windows 7 ile gelen Sanallaştırılmış XP Modu özelliği sorunsuzca kullanılabilecek."
İntel'deki Virtualization özelliğinin AMD'deki denkliği denilebilir bu özellik için. Windows 7'deki Virtual PC programı alt başlığı altındaki XP Mode'nin çalışması için intel CPu'larunda nasıl Virtualization özelliği gerekiyorsa Amd'de de AMD-V gerekiyor..
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birolhan1 9 yıl

fx57

Windows 7 ile gelen Sanallaştırılmış XP Modu özelliği



arkadaşlar bu ne demek oluyor ?
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TELESCOPE 9 yıl
paylaşım için teşekkürler
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sagopakey78 9 yıl
@DEATH71,
amd den bunu da görürsem şaşırmayacağım artık. acaba performansı core 2 duo t8xxx, p8xxx, p9xxx ve t9xxx işlemcilerini geride bırakabilecek mi ?
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justbejust 9 yıl
2.4 - 2.8 GHz arası saat hızı ile iyi iş yapar. tabii yanında 5000 serisinin mobili de lazım. dizüstünde meydan çok fazla intel-nvidia ikilisine kalıyor.
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DavidCoulthard 9 yıl
Daha önce intelin yada amd nin sanallaştırma desteği olan herhangi bi mobil işlemcisi varmıydı acaba ?
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Tolgá 9 yıl
acc ile 4. çekirdeğide açarlar
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Confusion 9 yıl
asgari 2,5ghz olması lazım ki ilgi çeksin ayrıca sideport destekli 785G mobil gibi bir çipset üzerinde bence birçok harici ekran kartlı modelden daha iyi olur
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