AMD dizüstü bilgisayarlar için üç çekirdekli Phenom II X3 N820 işlemcisini hazırlıyor

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Athlon II X3 serisi üç çekirdekli işlemcilerini pazara sunan AMD, masaüstü sistemlerden sonra dizüstü bilgisayarlar için de üç çekirdekli modeller hazırlamayı planlıyor. Gelen bilgilere göre firma, Danube kod adını verdiği yeni mobil platformu ile üç çekirdekli mobil işlemcilerini pazara sunmayı hedefliyor. Phenom II X3 N820 adını taşıyacak ilk modelin masaüstündeki çözümlere benzer şekilde doğal yapı yerine tek çekirdeği kapatılmış dört çekirdekli tasarımı baz alacağı ve 45nm üretim teknolojisi sayesinde ısıl güç tasarımının 35 Watt olacağı belirtiliyor.

Her çekirdek için 512Kb olmak üzere 1.5MB bellek kapasitesine sahip olacağı belirtilen Phenom II X3 N820'nin 128-bit FPU ünitesi ile gelecek ve entegre bellek kontrolcüsü 1333MHz DDR3 desteği sunacak. Hypertransport hızının 3.6GT/sn olması beklenen yeni işlemci, AMD-V sanallaştırma teknolojisini de destekleyecek ve bu sayede Windows 7 ile gelen Sanallaştırılmış XP Modu özelliği sorunsuzca kullanılabilecek. Saat hızı hakkında henüz herhangi bir bilgi olmasa da Phenom II X3 N820'nin masaüstü modellerden yavaş olması bekleniyor.