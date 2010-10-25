AMD doğruladı: Basına dağıtılan bazı Radeon HD 6850 örneklerinde 1120x paralel işlem birimi var

Resmi lansmanı Cuma günü yapılan Radeon HD 6800 serisiyle ilgili olarak özellikle haftasonu ciddi şekilde tartışılan bir konuya AMD açıklık getirdi. Bilindiği üzere Radeon HD 6850 ve Radeon HD 6870 modellerini ayıran farklılıkların başında paralel işlemci sayıları geliyor. Radeon HD 6850'de 960x paralel işlem birimi bulunurken, Radeon HD 6870 modeli ise 1120x paralel işlem birimiyle geliyor. Ancak bazı sitelere yollanan inceleme örneklerinde, Radeon HD 6850'de 1120x paralel işlem birinin olduğunun anlaşılmasıyla birlikte AMD'den açıklama geldi ve bazı kartlarda olması gerekenden fazla paralel işlemci olduğu kabul edildi. AMD'nin teknik pazarlama sorumlusu Sami Makinen konuyla ilgili açıklamasında, iş ortakları tarafından dağıtılan az sayıdaki basın örneğinde, Radeon HD 6850'nin daha fazla paralel işlem birimiyle geldiğini belirtti.

Bu durumun arkasında yatan neden ise, bazı iş ortaklarının üretimden önceki süreç olan mühendislik doğrulama aşamasına ait bazı kartları, inceleme örneği olarak basına yollaması gösteriliyor. AMD tarafından dağıtılan üretim seviyesindeki örneklerde ise bu duruma rastlanılmıyor. Yapılan açıklamayla birlikte, GeForce 6200 veya daha öncesindeki Radeon X800 serisine benzer bir adımla, üçüncü parti yazılımlar veya modifiyeli BIOS kullanarak kartı bir üst seviyeye dönüştürme işlemi gerçekleşabilir mi yönündeki tartışmalar da son bulacak gibi görünüyor. Ancak tüm bu gelişmelerin yanında dikkat çekici önemli bir iddia daha bulunuyor ki o da şu; AMD, kartların paralel işlemci sayılarıyla ilgili kesin kararını, ilk örnekleri sattıktan sonra verdi! Bu iddiayı güçlendiren en önemli argüman olarak, paralel işlemci sayılarıyla ilgili belirsizliğin son ana kadar sürmesi ve Radeon HD 6850'nin 1120x, Radeon HD 6870'in ise 1280x paralel işlem birimiyle geleceğinin iddia edilmiş olması gösteriliyor.