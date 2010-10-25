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AMD doğruladı: Basına dağıtılan bazı Radeon HD 6850 örneklerinde 1120x paralel işlem birimi var

8 yıl
17,5b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Resmi lansmanı Cuma günü yapılan Radeon HD 6800 serisiyle ilgili olarak özellikle haftasonu ciddi şekilde tartışılan bir konuya AMD açıklık getirdi. Bilindiği üzere Radeon HD 6850 ve Radeon HD 6870 modellerini ayıran farklılıkların başında paralel işlemci sayıları geliyor. Radeon HD 6850'de 960x paralel işlem birimi bulunurken, Radeon HD 6870 modeli ise 1120x paralel işlem birimiyle geliyor. Ancak bazı sitelere yollanan inceleme örneklerinde, Radeon HD 6850'de 1120x paralel işlem birinin olduğunun anlaşılmasıyla birlikte AMD'den açıklama geldi ve bazı kartlarda olması gerekenden fazla paralel işlemci olduğu kabul edildi. AMD'nin teknik pazarlama sorumlusu Sami Makinen konuyla ilgili açıklamasında, iş ortakları tarafından dağıtılan az sayıdaki basın örneğinde, Radeon HD 6850'nin daha fazla paralel işlem birimiyle geldiğini belirtti.

Bu durumun arkasında yatan neden ise, bazı iş ortaklarının üretimden önceki süreç olan mühendislik doğrulama aşamasına ait bazı kartları, inceleme örneği olarak basına yollaması gösteriliyor. AMD tarafından dağıtılan üretim seviyesindeki örneklerde ise bu duruma rastlanılmıyor. Yapılan açıklamayla birlikte, GeForce 6200 veya daha öncesindeki Radeon X800 serisine benzer bir adımla, üçüncü parti yazılımlar veya modifiyeli BIOS kullanarak kartı bir üst seviyeye dönüştürme işlemi gerçekleşabilir mi yönündeki tartışmalar da son bulacak gibi görünüyor. Ancak tüm bu gelişmelerin yanında dikkat çekici önemli bir iddia daha bulunuyor ki o da şu; AMD, kartların paralel işlemci sayılarıyla ilgili kesin kararını, ilk örnekleri sattıktan sonra verdi! Bu iddiayı güçlendiren en önemli argüman olarak, paralel işlemci sayılarıyla ilgili belirsizliğin son ana kadar sürmesi ve Radeon HD 6850'nin 1120x, Radeon HD 6870'in ise 1280x paralel işlem birimiyle geleceğinin iddia edilmiş olması gösteriliyor.


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Robot Doktoru 8 yıl
ahh ati nerde nerde bizim hatasız atimiz
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rabbitweed 8 yıl
ulan atiyi de bozdunuz :)
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Zeytinbey 8 yıl

rabbitweed

ulan atiyi de bozdunuz :)


evet ondan amd radeon oldu ismi
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Rainbow6 8 yıl
Enteresan bence amd son anda yannis karari vermis bu fiyat seviyesinde 6850 gtx460 la yarisamaz az bi performans farki var ama 1120 ve diger karti 1280 yapsa boyle olmazdi bence
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setek01 8 yıl
4870 vs GTX 260 gibi. Önce 192 core daha sonra 216 core en sonunda 216+ 55nm falan filan. Benzerlikler şaşırtıcı değil sanırım. Son kullanıcıya yaklaşım optimizasyonu lazım artık.
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Tolgá 8 yıl
Bence bu olay nvidiaın maket kart olayından daha vahim.ati boylar sizce normal mi?
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muvaZaa xD 8 yıl
ulan amd basına 1120 sp li 6850 gönderir biz almaya kalkarız bize 960 sp li düşer hay böyle şansın


düzeltme: alacak olursak
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Aysat 8 yıl
haber gerçekse millet aynı amddeki çekirdek açma olayı gibi de 6850@6870 diye yüksek fiyattan kasmaya çalışırlar şimdi.amdyi bu yüzden sevmiyorum.
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sadtneverdie 8 yıl
"Bazı" demişler ama bu oran % kaçtır çok merak ediyorum.
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Chembond 8 yıl
Kullanıcı dostu AMD size... Keşke 6870 gönderselermiş 6850 etiketi yapıştırıp... Aa bir dakika, zaten öyle y...
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gunescan 8 yıl
ben bu işte artniyet ararım arkadaş.
Benim söyleyeceklerim bunlardı :P
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7Mhz 8 yıl
Amd şu şekilde düşünmüş olmalı; Biz 1120'lik 6850'leri yollayalım, nasılsa gpu-z ya da everest türü programlardan habersizdir onlar, inceleyip testleri verirler. İncelemeye bakan kullanıcıda koşup bir 6850 alır. Bu boyutta bir firmanın bu kadar sığ düşünüp, bu duruma düşeceğini tahmin edememesi hiç mantıklı değil. Açıklama basit ve net; "bazı iş ortaklarının üretimden önceki süreç olan mühendislik doğrulama aşamasına ait bazı kartları, inceleme örneği olarak basına yollaması gösteriliyor."
Not: Bios'la açılacak sp'leri satışı desteklemek için kullanmak istese, PhenomII'lerdeki yolu izler diye düşünüyorum.
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setek01 8 yıl
Donanım Haber'deki Mesut Bey'in videosundaki tablolar ile Guru3D arasında fark var zaten.
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StevenDiaz 8 yıl
setek01

Donanım Haber'deki Mesut Bey'in videosundaki tablolar ile Guru3D arasında fark var zaten.






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Heardalis 8 yıl
computerbase.de test ettmiş olduğu 6850 de bu şekilde bir Bios yüklüymüş ve kart 6870 e çok yakın bir performans veriyordu . Ertesi günü kendileri de site bunu belirttiler ve taraflarına yeni güncel bir bios yolladıklarını ve kartın bu şekilde "gerçek" 6850 e "döndüğünü" belirttiler.
bu durumda her 6850 aslında bios ile kısıtlanmış bir 6870 oluyor sanırım. yani boşuna fazladan para ödemeye gerek yok gibi ...
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fx57 8 yıl
@Father Torque, bizim kartlarımız doğrudan AMD tarafından sağlanan örnekler olduğu için 960x paralel işlem birimine sahip. Resmi olarak piyasada satışa sunulan kartlar da 960x paralel işlem birimiyle geliyor ancak görünen o ki inceleme için yollanan az sayıdaki bazı örneklerde 1120x paralel işlem birimi bulunuyor.
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