AMD doğruladı: İlk jenerasyon Fusion işlemcileri 32nm SOI teknolojisiyle üretilecek

Tam Boyutta Gör

Clarkdale ve Arrendale kod adlarını taşıyan entegre grafik özellikli işlemcilerini Ocak ayı ile birlikte kullanıma sunmaya hazırlanan Intel'in aksine, CPU + GPU kavramını Fusion projesi kapsamında endüstride ilk defa 2006 yılında gündeme getiren AMD'de çalışmalar sürüyor. ATi'nin satın alınmasıyla birlikte entegre grafik birimine sahip işlemci tasarımına başlayan AMD'de arka arkaya çıkan yeni yol haritalarından sonra merakla beklenen resmi açıklama yapıldı ve firma tepe yöneticisi Dirk Meyer, ilk jenerasyon Fusion işlemcilerinin 32nm SOI (silicon-on-insulator) teknolojisiyle üretileceğini açıkladı.

L1ano serisi altında lanse edilmesi beklenen entegre grafik özellikli AMD işlemcilerin, Intel'in tek pakette 32nm CPU + 45nm GPU tasarımından farklı olarak doğal yapıda olması bekleniyor. 2011 yılında lanse edilmesi planlanan ilk jenerasyon modellerin Phenom II mimarisini temel alacağı söyleniyor. Aslında endüstri ilk jenerasyon Fusion işlemcilerinin Bulldozer mimarisini temel alacağını öngörüyordu ancak Bulldozer mimarisi 2011 yılında lanse edileceği için çalışmaları çok daha önce başlayan L1ano işlemcilerinde, Phenom II tabanlı işlemci çekirdeği ve DirectX 11 destekli GPU'nun bir araya getirileceği belirtilmekte.

L1ano serisi altında çift, üç (?) ve dört çekirdekli işlemcilerin sunulması beklenirken, seviye 3 bellek kapasitesinin 4MB olacağı ve işlemcilerin yeni bir soket yapısına geçileceği belirtiliyor. Kullanılacak GPU tasarımının Radeon HD 5000 mimarisini muhtemelen de Radeon HD 5400 serisinin kırpılmış bir versiyonunu temel alması bekleniyor. AMD'nin güncel yol haritasına göre L1ano serisi, entegre GPU taşıyan CPU'ların Lynx kod adını taşıyan ve orta segmenti hedef alan yeni platform kapsamında lanse edilmesi beklenirken firma aynı zamanda entegre grafik özellikli mobil işlemciler için de tasarım çalışmalarını sürdürüyor.