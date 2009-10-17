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AMD doğruladı: İlk jenerasyon Fusion işlemcileri 32nm SOI teknolojisiyle üretilecek

9 yıl
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26
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD doğruladı: İlk jenerasyon Fusion işlemcileri 32nm SOI teknolojisiyle üretilecek
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Clarkdale ve Arrendale kod adlarını taşıyan entegre grafik özellikli işlemcilerini Ocak ayı ile birlikte kullanıma sunmaya hazırlanan Intel'in aksine, CPU + GPU kavramını Fusion projesi kapsamında endüstride ilk defa 2006 yılında gündeme getiren AMD'de çalışmalar sürüyor. ATi'nin satın alınmasıyla birlikte entegre grafik birimine sahip işlemci tasarımına başlayan AMD'de arka arkaya çıkan yeni yol haritalarından sonra merakla beklenen resmi açıklama yapıldı ve firma tepe yöneticisi Dirk Meyer, ilk jenerasyon Fusion işlemcilerinin 32nm SOI (silicon-on-insulator) teknolojisiyle üretileceğini açıkladı.

L1ano serisi altında lanse edilmesi beklenen entegre grafik özellikli AMD işlemcilerin, Intel'in tek pakette 32nm CPU + 45nm GPU tasarımından farklı olarak doğal yapıda olması bekleniyor. 2011 yılında lanse edilmesi planlanan ilk jenerasyon modellerin Phenom II mimarisini temel alacağı söyleniyor. Aslında endüstri ilk jenerasyon Fusion işlemcilerinin Bulldozer mimarisini temel alacağını öngörüyordu ancak Bulldozer mimarisi 2011 yılında lanse edileceği için çalışmaları çok daha önce başlayan L1ano işlemcilerinde, Phenom II tabanlı işlemci çekirdeği ve DirectX 11 destekli GPU'nun bir araya getirileceği belirtilmekte.

L1ano serisi altında çift, üç (?) ve dört çekirdekli işlemcilerin sunulması beklenirken, seviye 3 bellek kapasitesinin 4MB olacağı ve işlemcilerin yeni bir soket yapısına geçileceği belirtiliyor. Kullanılacak GPU tasarımının Radeon HD 5000 mimarisini muhtemelen de Radeon HD 5400 serisinin kırpılmış bir versiyonunu temel alması bekleniyor. AMD'nin güncel yol haritasına göre L1ano serisi, entegre GPU taşıyan CPU'ların Lynx kod adını taşıyan ve orta segmenti hedef alan yeni platform kapsamında lanse edilmesi beklenirken firma aynı zamanda entegre grafik özellikli mobil işlemciler için de tasarım çalışmalarını sürdürüyor.


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Tolgá 9 yıl
Neden hala SOI da anlamış değilim..HIGH-K metal e geçse daha iyi olmazmı
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XRacer 9 yıl
AMD'nin sloganı "The future is Fusion" değil miydi? :)
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kuruwa 9 yıl
phenom 3 ler gerçekten bunlar revizyondan geçer 32 nm renin nimetlerinden de faydalanırlar..yüksek mhz de olur kesin ht site yükseltilmiş o.c de daha iyi ..intel cpu-gpu da bekleneni bulamadı hatta larrabe bile intelde şu anda beklenen performans yok amd hızlı oldugu anda aradakı mesafeyi bu kulvarda kapatır neden olsa ekran kartları performansı belli inteldekiler ise bklenenden vasat çıktı
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simplethinks 9 yıl
Fiyat performans olayı amd de önde kim evine 3000 tl lik pc alıyor çok basit 1500 liralık pc toplarsam amd alırım 2000 tl lik pc toplarsam intel toplarım Ha bu arada o facia p4 prescottları 1800 e toplamıştık ne yedirdiler millete şimdi insanlar p4 lerden kurtulamıyo
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yekoo 9 yıl
çok iddialı olmuş amd satanlarda yas tutanlar o zaman öldü çünkü çok oldu core2 dan sonra core i serisi baya öldürdü amd yi? ne saçmaladın ya bilgisizmiş bunlara iice gıcık kapıyorum ha köşedeki uyuz pc cinin lafına bakıp forumda artislik kesiyolar...
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orc123456 9 yıl
AMDye laf atanlar şahsiyeler, Intel ve AMD nin maddi durumlarını karşılaştırın da öyle saçmalayın isterseniz, intel her dönem AMDnin piyasa değeri kadar gelir elde ediyor, AMD elinden geleni yapıyor bu kulvarda, intel gibi bir devin karşısında durmak çok kolay sanıyorsunuz sanırım, dua edin ki AMD birşeyler için çabalıyor
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peaceonearth 9 yıl
intel sistemlerini satan insanların çoğu benim gördüğüm kadarıyla bilgisayar konusunda bilgisi olmayan insanlardı !
intelde onlar gibi cahillerin sayesinde para kazaniyo
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iscanthere 9 yıl
ati gibi ol biraz AMD
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XivA 9 yıl
herkez harici deli gibi performans kartları almaz. mesela ben ofiste işimi görecek ve en az enerji harcayan bir sistem kullanıyorum (LE1640) bana fazlası ile yetiyor. ne işe yarayacak diyen arkadaşlara söyleyelim, oyun pc sinden çok ofislere enerji verimliliği yüksek toplu pcler alınıyor ;)
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
sadece laf 10 haber çıkıor 1i sonuçlanıor amd boş laf üretmekte inteli solda sıfır. bana kalsa rekabet olsun ama bıktım su amd nin boş laflarından
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MrPerFormance 9 yıl
PCI_Ex kontrolcüyüde işlemci içine alsa gerçekten güzel olacak.
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