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    AMD, oyun performansını artıran 3D V-Cache teknolojisini ekran kartlarına da getirebilir

    AMD bir süredir 3D V-Cache teknolojisini işlemcilerinde kullanıyor ve bu teknolojiyi giderek daha olgun bir hale sokuyor. Yeni bilgiler ise 3D V-Cache destekli Radeon ekran kartlarına işaret ediyor.
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    AMD’nin gelecek ekran kartlarında 3D V-Cache kullanılabilir Tam Boyutta Gör
    Yarı iletken mühendisi Tom Wassick, AMD’nin yeni RDNA 3 mimarili Radeon RX 7900 XT ekran kartını derinlemesine inceledi. Yapılan incelemelerde RX 7900 XT’de AMD’nin 3D V-Cache teknolojisine dair önemli izler keşfedildi.

    Wassick, yapmış olduğu kızılötesi görüntülemeler ile 7900 XT’nin kalbinde bulunan grafik çekirdeğinde incelemeler gerçekleştirdi. Gözlemler sonucunda ise AMD'nin Zen 3 ve Zen 4 mimarisinde kullanılanla aynı türde 3D V-Cache bağlantı noktaları (TSV) bulundu. Bu bağlantı noktalarının ise GPU’nun MCD kalıplarında olduğu belirtiliyor.

    RX 7900 XT'de 3D V-Cache izleri keşfedildi

    Wassick, bu TSV bağlantı noktalarının özellikle önbellekleme amacıyla kullanılıp kullanılmayacağından emin değil. Öte yandan AMD’nin resmi olarak ekran kartlarında 3 boyutlu dikey paketlemeler kullanma planı şimdilik bulunmuyor. Dolayısıyla GPU’larda bulunan TSV noktalarının varlığı gelecekte 3D V-Cache için kullanılacağını düşündürüyor. AMD'nin GPU'larına 3D V-Cache teknolojisini ekleyeceğine dair doğrulanmamış çok sayıda söylenti zaten mevcuttu ve Wassick’in bu keşfi olayı biraz daha somutlaştırmış oldu diyebiliriz.

    AMD’nin gelecek ekran kartlarında 3D V-Cache kullanılabilir Tam Boyutta Gör
    3D V-Cache, şimdiye kadar AMD'nin Ryzen ve EPYC işlemcilerinde kendisine yer buldu. Teknoloji sayesinde işlemcilerdeki L3 önbellek kapasitesi önemli ölçüde artırılıyor. Halihazırda bu 3 boyutlu istifleme teknolojisi AMD'nin masaüstü Ryzen 9 7900X3D ve 7950X3D parçalarında bulunan L3 önbellek miktarını ikiye katlarken, Ryzen 7 5800X3D, 7800X3D tüketici yongalarında üçe katlamasına olanak tanıyor.

    3D V-Cache, önbelleğe duyarlı iş yüklerinde performansı artırıyor

    3D-V-Cache yongaları, yüksek miktarda önbellek talep eden uygulamalarda çok ciddi bir performans artışı vadediyor. Bunun en iyi örneği ise Ryzen 9 5900X'e kıyasla oyun performansında yüzde 28 artış sağlayan Ryzen 7 5800X3D işlemcisi. Ryzen 7 5800X3D, yüksek miktardaki önbellek sayesinde halen daha oyunlarda yeni nesil işlemcilere karşı rekabetçi sonuçlar ortaya koyuyor.

    Günün sonunda 3D V-Cache'in bir GPU’ya eklenmesinin nasıl olacağına dair net fikirler yok. Öte yandan teoride 3D V-Cache'in avantajlarının burada da geçerli olması beklenebilir. Ekran kartlarındaki yüksek önbellek miktarı GPU'nun daha yavaş olan GDDR6 belleğine daha az yolculuk yapmasını sağlayabilir.

    Bu da önbelleğe duyarlı iş yüklerinin işlenme hızını artırabilir. Bunun da iyi bir örneğini RX 6000 serisinde AMD'nin Infinity Cache önbellekleriyle görmüştük. Firma bu sayede daha az güç tüketen ancak daha yavaş olan GDDR6 belleklerde kalabilmişti. Öte yandan Nvidia, RTX 30 serisinde biraz daha hızlı olan ancak aynı zamanda güç tüketimi de fazla olan GDDR6X bellekleri kullanmıştı. Ek olarak 3D V-Cache teknolojisi ısınmaya oldukça hassas, AMD bu nedenle işlemcilerinde frekansı düşürerek termal yönetimi sağlamaya çalışıyor.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 3 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 4 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 4 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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