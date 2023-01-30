AMD, oyun performansını artıran 3D V-Cache teknolojisini ekran kartlarına da getirebilir

- RX 7900 XT'de 3D V-Cache izleri keşfedildi
- 3D V-Cache, önbelleğe duyarlı iş yüklerinde performansı artırıyor
- Yorumlar
Wassick, yapmış olduğu kızılötesi görüntülemeler ile 7900 XT’nin kalbinde bulunan grafik çekirdeğinde incelemeler gerçekleştirdi. Gözlemler sonucunda ise AMD'nin Zen 3 ve Zen 4 mimarisinde kullanılanla aynı türde 3D V-Cache bağlantı noktaları (TSV) bulundu. Bu bağlantı noktalarının ise GPU’nun MCD kalıplarında olduğu belirtiliyor.
RX 7900 XT'de 3D V-Cache izleri keşfedildi
Wassick, bu TSV bağlantı noktalarının özellikle önbellekleme amacıyla kullanılıp kullanılmayacağından emin değil. Öte yandan AMD’nin resmi olarak ekran kartlarında 3 boyutlu dikey paketlemeler kullanma planı şimdilik bulunmuyor. Dolayısıyla GPU’larda bulunan TSV noktalarının varlığı gelecekte 3D V-Cache için kullanılacağını düşündürüyor. AMD'nin GPU'larına 3D V-Cache teknolojisini ekleyeceğine dair doğrulanmamış çok sayıda söylenti zaten mevcuttu ve Wassick’in bu keşfi olayı biraz daha somutlaştırmış oldu diyebiliriz.
3D V-Cache, önbelleğe duyarlı iş yüklerinde performansı artırıyor
3D-V-Cache yongaları, yüksek miktarda önbellek talep eden uygulamalarda çok ciddi bir performans artışı vadediyor. Bunun en iyi örneği ise Ryzen 9 5900X'e kıyasla oyun performansında yüzde 28 artış sağlayan Ryzen 7 5800X3D işlemcisi. Ryzen 7 5800X3D, yüksek miktardaki önbellek sayesinde halen daha oyunlarda yeni nesil işlemcilere karşı rekabetçi sonuçlar ortaya koyuyor.
Günün sonunda 3D V-Cache'in bir GPU’ya eklenmesinin nasıl olacağına dair net fikirler yok. Öte yandan teoride 3D V-Cache'in avantajlarının burada da geçerli olması beklenebilir. Ekran kartlarındaki yüksek önbellek miktarı GPU'nun daha yavaş olan GDDR6 belleğine daha az yolculuk yapmasını sağlayabilir.
Bu da önbelleğe duyarlı iş yüklerinin işlenme hızını artırabilir. Bunun da iyi bir örneğini RX 6000 serisinde AMD'nin Infinity Cache önbellekleriyle görmüştük. Firma bu sayede daha az güç tüketen ancak daha yavaş olan GDDR6 belleklerde kalabilmişti. Öte yandan Nvidia, RTX 30 serisinde biraz daha hızlı olan ancak aynı zamanda güç tüketimi de fazla olan GDDR6X bellekleri kullanmıştı. Ek olarak 3D V-Cache teknolojisi ısınmaya oldukça hassas, AMD bu nedenle işlemcilerinde frekansı düşürerek termal yönetimi sağlamaya çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?