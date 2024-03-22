Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD doğruladı: RDNA 3+ 2024 yılında geliyor

    AMD merakla beklenen RDNA 3+ GPU mimarisi hakkında bazı yeni bilgiler paylaştı. Radeon GPU'larda kullanılacak mimari, 2024 yılında Strix Point APU'lara güç verecek. İşte detaylar...
    AMD doğruladı: RDNA 3+ 2024 yılında geliyor Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi ekran kartı pazarındaki rekabet, yapay zekâ teknolojilerinin dahil olmasıyla büyük oranda hız kazandı. Son olarak AMD, Pekin'de düzenlenen Yapay Zeka Zirvesi'nde sürpriz bir duyuruda bulundu. Uzun süredir yolda olduğu konuşulan RDNA 3+ mimarisi için ilk tarih bilgisi paylaşıldı. 2024 yılının ikinci yarısına kadar Strix Point APU'lara güç verecek.

    AMD doğruladı: RDNA 3+ 2024 yılında geliyor

    Kaçıranlar için daha önce AMD, Strix Point APU serisini resmi olarak duyurmuş ve Zen 5 çekirdek mimarisi ve Generative AI yetenekleri hakkında bilgiler paylaşmıştı. Yeni duyuruda ise, APU'lara güç verecek RDNA 3+ mimarisi resmen doğrulandı. Buna göre yeni mimari, Radeon RX 7000 GPU'larda ve Ryzen 7040/8040 APU'larda gördüğümüz mevcut RDNA 3'ün güncellenmiş bir sürümü olacak.

    AMD doğruladı: RDNA 3+ 2024 yılında geliyor Tam Boyutta Gör
    Ryzen 8050 Strix Point APU'lara gelirsek, el konsolları ve hafif sistemlerde karşımıza çıkacak çözümlerde Zen 5 monolitik tasarım, RDNA 3+ GPU çekirdekleri ve XDNA 2 NPU entegrasyonu ile karşılaşacağız. Üstelik üretken Yapay Zeka yeteneklerinde 3 kat iyileştirme yapılacağı belirtiliyor.

    AMD'nin Ryzen 8040 "Hawk Point" APU'larının 16 TOP'a kadar performans sunduğunu göz önüne alırsak, Ryzen 8050 ''Strix Point'' APU'larıyla 3 kat iyileşme, 48 TOP'a kadar AI performansına baktığımız anlamına geliyor. Ayrıca Hibrit bir konfigürasyonda 12'ye kadar çekirdek ve 32MB L3 önbellek göreceğiz. Bu doğrultuda 50W'ta Phoenix'e APU'lara karşı yüzde 35'e kadar daha hızlı olacağı beliritliyor. 

    Daha güçlü Strix Point Halo serisi ise, 16 çekirdeğe kadar Zen 5 yonga tasarımı ve 64MB L3 önbelleğe sahip olacak. Dolayısıyla 90W'lık 16 çekirdekli "Dragon Range" APU'dan yüzde 25 daha hızlı bir performans bekliyoruz. Beklenen tüm iyileştirmeler ise şu şekilde:

    AMD Ryzen 8050 Strix Point Beklenen Özellikler:

    • Zen 5 (4nm) Monolitik Tasarım
    • Hibrit Yapılandırmada 12 Çekirdeğe Kadar (Zen 5 + Zen 5C)
    • 32 MB Paylaşımlı L3 önbellek
    • 50W'ta Phoenix'e Karşı %35 Daha Hızlı CPU
    • 16 RDNA 3+ Hesaplama Birimi
    • RTX 3050 Max-Q seviyesinde
    • 128 bit LPDDR5X Bellek Denetleyici
    • XDNA 2 
    • 25 TOPS Yapay Zeka Motoru

    AMD Ryzen 8050 Strix Point Halo Beklenen Özellikler:

    • Zen 5 Chiplet Tasarımı
    • 16 Çekirdeğe Kadar
    • 64 MB Paylaşımlı L3 önbellek
    • 90W'ta 16 Çekirdekli Dragon Serisine Göre %25 Daha Hızlı CPU
    • 40 RDNA 3+ Hesaplama Birimi
    • RTX 4070 Max-Q (90W) seviyesinde
    • 256-bit LPDDR5X Bellek Denetleyici
    • XDNA 2
    • 50 TOPS Yapay Zeka Motoru
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Bat-Man 4 saat önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 21 saat önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mp3 indir amd bios tuşu vize için banka hesap dökümü ne zaman alınmalı ekrandaki siyah leke nasıl giderilir gta 5 altyazı açma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A04s
    Samsung Galaxy A04s
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255 G9 6Q8N2ES R5-5625U
    HP 255 G9 6Q8N2ES R5-5625U
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız