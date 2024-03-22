- AMD doğruladı: RDNA 3+ 2024 yılında geliyor
- AMD Ryzen 8050 Strix Point Beklenen Özellikler:
- AMD Ryzen 8050 Strix Point Halo Beklenen Özellikler:
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AMD doğruladı: RDNA 3+ 2024 yılında geliyor
Kaçıranlar için daha önce AMD, Strix Point APU serisini resmi olarak duyurmuş ve Zen 5 çekirdek mimarisi ve Generative AI yetenekleri hakkında bilgiler paylaşmıştı. Yeni duyuruda ise, APU'lara güç verecek RDNA 3+ mimarisi resmen doğrulandı. Buna göre yeni mimari, Radeon RX 7000 GPU'larda ve Ryzen 7040/8040 APU'larda gördüğümüz mevcut RDNA 3'ün güncellenmiş bir sürümü olacak.
AMD'nin Ryzen 8040 "Hawk Point" APU'larının 16 TOP'a kadar performans sunduğunu göz önüne alırsak, Ryzen 8050 ''Strix Point'' APU'larıyla 3 kat iyileşme, 48 TOP'a kadar AI performansına baktığımız anlamına geliyor. Ayrıca Hibrit bir konfigürasyonda 12'ye kadar çekirdek ve 32MB L3 önbellek göreceğiz. Bu doğrultuda 50W'ta Phoenix'e APU'lara karşı yüzde 35'e kadar daha hızlı olacağı beliritliyor.
Daha güçlü Strix Point Halo serisi ise, 16 çekirdeğe kadar Zen 5 yonga tasarımı ve 64MB L3 önbelleğe sahip olacak. Dolayısıyla 90W'lık 16 çekirdekli "Dragon Range" APU'dan yüzde 25 daha hızlı bir performans bekliyoruz. Beklenen tüm iyileştirmeler ise şu şekilde:
AMD Ryzen 8050 Strix Point Beklenen Özellikler:
- Zen 5 (4nm) Monolitik Tasarım
- Hibrit Yapılandırmada 12 Çekirdeğe Kadar (Zen 5 + Zen 5C)
- 32 MB Paylaşımlı L3 önbellek
- 50W'ta Phoenix'e Karşı %35 Daha Hızlı CPU
- 16 RDNA 3+ Hesaplama Birimi
- RTX 3050 Max-Q seviyesinde
- 128 bit LPDDR5X Bellek Denetleyici
- XDNA 2
- 25 TOPS Yapay Zeka Motoru
AMD Ryzen 8050 Strix Point Halo Beklenen Özellikler:
- Zen 5 Chiplet Tasarımı
- 16 Çekirdeğe Kadar
- 64 MB Paylaşımlı L3 önbellek
- 90W'ta 16 Çekirdekli Dragon Serisine Göre %25 Daha Hızlı CPU
- 40 RDNA 3+ Hesaplama Birimi
- RTX 4070 Max-Q (90W) seviyesinde
- 256-bit LPDDR5X Bellek Denetleyici
- XDNA 2
- 50 TOPS Yapay Zeka Motoru
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Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.