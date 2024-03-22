Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi ekran kartı pazarındaki rekabet, yapay zekâ teknolojilerinin dahil olmasıyla büyük oranda hız kazandı. Son olarak AMD, Pekin'de düzenlenen Yapay Zeka Zirvesi'nde sürpriz bir duyuruda bulundu. Uzun süredir yolda olduğu konuşulan RDNA 3+ mimarisi için ilk tarih bilgisi paylaşıldı. 2024 yılının ikinci yarısına kadar Strix Point APU'lara güç verecek.

AMD doğruladı: RDNA 3+ 2024 yılında geliyor

Kaçıranlar için daha önce AMD, Strix Point APU serisini resmi olarak duyurmuş ve Zen 5 çekirdek mimarisi ve Generative AI yetenekleri hakkında bilgiler paylaşmıştı. Yeni duyuruda ise, APU'lara güç verecek RDNA 3+ mimarisi resmen doğrulandı. Buna göre yeni mimari, Radeon RX 7000 GPU'larda ve Ryzen 7040/8040 APU'larda gördüğümüz mevcut RDNA 3'ün güncellenmiş bir sürümü olacak.

Tam Boyutta Gör Ryzen 8050 Strix Point APU'lara gelirsek, el konsolları ve hafif sistemlerde karşımıza çıkacak çözümlerde Zen 5 monolitik tasarım, RDNA 3+ GPU çekirdekleri ve XDNA 2 NPU entegrasyonu ile karşılaşacağız. Üstelik üretken Yapay Zeka yeteneklerinde 3 kat iyileştirme yapılacağı belirtiliyor.

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AMD'nin Ryzen 8040 "Hawk Point" APU'larının 16 TOP'a kadar performans sunduğunu göz önüne alırsak, Ryzen 8050 ''Strix Point'' APU'larıyla 3 kat iyileşme, 48 TOP'a kadar AI performansına baktığımız anlamına geliyor. Ayrıca Hibrit bir konfigürasyonda 12'ye kadar çekirdek ve 32MB L3 önbellek göreceğiz. Bu doğrultuda 50W'ta Phoenix'e APU'lara karşı yüzde 35'e kadar daha hızlı olacağı beliritliyor.

Daha güçlü Strix Point Halo serisi ise, 16 çekirdeğe kadar Zen 5 yonga tasarımı ve 64MB L3 önbelleğe sahip olacak. Dolayısıyla 90W'lık 16 çekirdekli "Dragon Range" APU'dan yüzde 25 daha hızlı bir performans bekliyoruz. Beklenen tüm iyileştirmeler ise şu şekilde:

AMD Ryzen 8050 Strix Point Beklenen Özellikler:

Zen 5 (4nm) Monolitik Tasarım

Hibrit Yapılandırmada 12 Çekirdeğe Kadar (Zen 5 + Zen 5C)

32 MB Paylaşımlı L3 önbellek

50W'ta Phoenix'e Karşı %35 Daha Hızlı CPU

16 RDNA 3+ Hesaplama Birimi

RTX 3050 Max-Q seviyesinde

128 bit LPDDR5X Bellek Denetleyici

XDNA 2

25 TOPS Yapay Zeka Motoru

AMD Ryzen 8050 Strix Point Halo Beklenen Özellikler:

Zen 5 Chiplet Tasarımı

16 Çekirdeğe Kadar

64 MB Paylaşımlı L3 önbellek

90W'ta 16 Çekirdekli Dragon Serisine Göre %25 Daha Hızlı CPU

40 RDNA 3+ Hesaplama Birimi

RTX 4070 Max-Q (90W) seviyesinde

256-bit LPDDR5X Bellek Denetleyici

XDNA 2

50 TOPS Yapay Zeka Motoru

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AMD doğruladı: RDNA 3+ 2024 yılında geliyor