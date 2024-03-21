AMD, kaliteyi önemli ölçüde artıran FSR 3.1’i duyurdu: İşte değişiklikler

AMD FSR 3.1 duyuruldu
FSR 3.1, görüntü kalitesi ve kararlılıkta önemli miktarda iyileşme getirirken aslında esas değişiklik FSR 3.1 kare üretiminin artık diğer yükseltme çözümleriyle çalışabilecek olması. Yani AMD, FSR 3.1 kare üretimini yükseltme teknolojisinden ayırarak kare üretiminin DLSS veya XeSS gibi diğer yükseltme çözümleriyle birlikte çalışmasını sağlıyor. Bu aynı zamanda
Bu imkanın sağlanmasıyla birlikte örneğin, DLSS 3 kare oluşturma desteği olmayan RTX 30 serisi ekran kartına sahip olanlar yükseltme için DLSS 2’yi, kare üretimi için ise FSR 3.1'i kullanabilir. AMD ayrıca FidelityFX teknoloji ailesini geliştiricilerin işini kolaylaştırmak için yeni bir FidelityFX API'sinde topluyor. Ek olarak Vulkan API ve Microsoft Xbox GDK desteği de getiriliyor.
AMD, FSR 3.1'i GPUOpen platformu aracılığıyla 2024'ün ikinci çeyreğinde geliştiricilere sunmayı planlıyor. Teknolojinin oyunlardaki görünürlüğünün de bu yıl içinde başlaması bekleniyor. AMD şu anda 40 oyunun FSR 3'ü desteklediğini ya da eninde sonunda destekleyeceğini belirtiyor. 40 oyundan 21’i “yakında çıkacak” olarak listeleniyor.
Görüntü kalitesindeki iyileştirmelere gelince, AMD FSR 3.1'in hareketsiz ve hareket halinde olan sahnelerde kararlılığı geliştirdiği belirtiliyor. Bunun da nesneleri çevreleyen titreme gibi sorunları azalttığı söyleniyor. AMD ayrıca FSR 3.1'in dokulardaki ayrıntıları da daha iyi koruyacağını söylüyor. Bu da her kademede görsel kalitede iyileşmeyi getiriyor.Kaynakça https://community.amd.com/t5/gaming/amd-fsr-3-1-announced-at-gdc-2024-fsr-3-available-and-upcoming/ba-p/674027/jump-to/first-unread-message https://www.techpowerup.com/320638/amd-announces-fsr-3-1-improves-super-resolution-quality-allows-frame-generation-to-work-with-other-upscaling-tech Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.