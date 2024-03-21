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    AMD, kaliteyi önemli ölçüde artıran FSR 3.1’i duyurdu: İşte değişiklikler

    AMD, GDC 2024'te oyunlarda kare hızlarını iyileştiren yükseltme teknolojisi FSR için bir duyuru yaptı. Firma, duyurduğu FSR 3.1 ile kaliteyi ve kararlılığı artıracağını açıkladı.
    AMD, kaliteyi önemli ölçüde artıran FSR 3.1’i duyurdu Tam Boyutta Gör
    AMD, GDC 2024 kapsamında FidelityFX Super Resolution 3.1'i (FSR 3.1) duyurdu. Halihazırda mevcut olan FSR 3.0, bir önceki FSR 2.2'de bulunan süper çözünürlük yükseltme aracını önemli ölçüde ileriye taşıyıp üstüne kare üretimi eklemişti. Ancak yeni FSR 3.1, yükseltme aracının kendisine çeşitli görüntü kalitesi iyileştirmeleri ekleyerek her ayarda görüntü kalitesini artırıyor. Ayrıca AMD, FSR 3.1 ile birlikte kare üretiminin diğer yükseltme teknolojileriyle de çalışmasına izin veriyor.

    AMD FSR 3.1 duyuruldu

    FSR 3.1, görüntü kalitesi ve kararlılıkta önemli miktarda iyileşme getirirken aslında esas değişiklik FSR 3.1 kare üretiminin artık diğer yükseltme çözümleriyle çalışabilecek olması. Yani AMD, FSR 3.1 kare üretimini yükseltme teknolojisinden ayırarak kare üretiminin DLSS veya XeSS gibi diğer yükseltme çözümleriyle birlikte çalışmasını sağlıyor. Bu aynı zamanda

    Bu imkanın sağlanmasıyla birlikte örneğin, DLSS 3 kare oluşturma desteği olmayan RTX 30 serisi ekran kartına sahip olanlar yükseltme için DLSS 2’yi, kare üretimi için ise FSR 3.1'i kullanabilir. AMD ayrıca FidelityFX teknoloji ailesini geliştiricilerin işini kolaylaştırmak için yeni bir FidelityFX API'sinde topluyor. Ek olarak Vulkan API ve Microsoft Xbox GDK desteği de getiriliyor.

    AMD, FSR 3.1'i GPUOpen platformu aracılığıyla 2024'ün ikinci çeyreğinde geliştiricilere sunmayı planlıyor. Teknolojinin oyunlardaki görünürlüğünün de bu yıl içinde başlaması bekleniyor. AMD şu anda 40 oyunun FSR 3'ü desteklediğini ya da eninde sonunda destekleyeceğini belirtiyor. 40 oyundan 21’i “yakında çıkacak” olarak listeleniyor.

    Görüntü kalitesindeki iyileştirmelere gelince, AMD FSR 3.1'in hareketsiz ve hareket halinde olan sahnelerde kararlılığı geliştirdiği belirtiliyor. Bunun da nesneleri çevreleyen titreme gibi sorunları azalttığı söyleniyor. AMD ayrıca FSR 3.1'in dokulardaki ayrıntıları da daha iyi koruyacağını söylüyor. Bu da her kademede görsel kalitede iyileşmeyi getiriyor.

    Kaynakça https://community.amd.com/t5/gaming/amd-fsr-3-1-announced-at-gdc-2024-fsr-3-available-and-upcoming/ba-p/674027/jump-to/first-unread-message https://www.techpowerup.com/320638/amd-announces-fsr-3-1-improves-super-resolution-quality-allows-frame-generation-to-work-with-other-upscaling-tech
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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