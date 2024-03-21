AMD, kaliteyi önemli ölçüde artıran FSR 3.1’i duyurdu: İşte değişiklikler

Tam Boyutta Gör AMD, GDC 2024 kapsamında FidelityFX Super Resolution 3.1'i (FSR 3.1) duyurdu. Halihazırda mevcut olan FSR 3.0, bir önceki FSR 2.2'de bulunan süper çözünürlük yükseltme aracını önemli ölçüde ileriye taşıyıp üstüne kare üretimi eklemişti. Ancak yeni FSR 3.1, yükseltme aracının kendisine çeşitli görüntü kalitesi iyileştirmeleri ekleyerek her ayarda görüntü kalitesini artırıyor. Ayrıca AMD, FSR 3.1 ile birlikte kare üretiminin diğer yükseltme teknolojileriyle de çalışmasına izin veriyor.

AMD FSR 3.1 duyuruldu

FSR 3.1, görüntü kalitesi ve kararlılıkta önemli miktarda iyileşme getirirken aslında esas değişiklik FSR 3.1 kare üretiminin artık diğer yükseltme çözümleriyle çalışabilecek olması. Yani AMD, FSR 3.1 kare üretimini yükseltme teknolojisinden ayırarak kare üretiminin DLSS veya XeSS gibi diğer yükseltme çözümleriyle birlikte çalışmasını sağlıyor. Bu aynı zamanda

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Bu imkanın sağlanmasıyla birlikte örneğin, DLSS 3 kare oluşturma desteği olmayan RTX 30 serisi ekran kartına sahip olanlar yükseltme için DLSS 2’yi, kare üretimi için ise FSR 3.1'i kullanabilir. AMD ayrıca FidelityFX teknoloji ailesini geliştiricilerin işini kolaylaştırmak için yeni bir FidelityFX API'sinde topluyor. Ek olarak Vulkan API ve Microsoft Xbox GDK desteği de getiriliyor.

AMD, FSR 3.1'i GPUOpen platformu aracılığıyla 2024'ün ikinci çeyreğinde geliştiricilere sunmayı planlıyor. Teknolojinin oyunlardaki görünürlüğünün de bu yıl içinde başlaması bekleniyor. AMD şu anda 40 oyunun FSR 3'ü desteklediğini ya da eninde sonunda destekleyeceğini belirtiyor. 40 oyundan 21’i “yakında çıkacak” olarak listeleniyor.

Görüntü kalitesindeki iyileştirmelere gelince, AMD FSR 3.1'in hareketsiz ve hareket halinde olan sahnelerde kararlılığı geliştirdiği belirtiliyor. Bunun da nesneleri çevreleyen titreme gibi sorunları azalttığı söyleniyor. AMD ayrıca FSR 3.1'in dokulardaki ayrıntıları da daha iyi koruyacağını söylüyor. Bu da her kademede görsel kalitede iyileşmeyi getiriyor.

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AMD, kaliteyi önemli ölçüde artıran FSR 3.1’i duyurdu