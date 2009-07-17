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AMD, Eylül ayında sürpriz lansmanlara hazırlanıyor

9 yıl
11,3b
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33
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Okula dönüş dönemi olarak ta bilinen Eylül ayı, donanım üreticileri için büyük önem taşıyor. Dönemsel durgunluğun yaşandığı yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte firmalar tekrar hareketlenecek pazara yeni ürün ve çözümler sunmayı planlıyor. Yarıiletken endüstrisinin lider isimlerinden birisi olan AMD de Eylül ayı için hazırlık yapan firmalar arasında yer alıyor. Windows 7 işletim sisteminin lanse edileceği Ekim ayı öncesinde AMD, DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını kullanıma sunarak bu açıdan pazardaki ilk ekran kartı üreticisi olmayı hedeflerken, ekran kartlarının yanı sıra firma cephesinden yine Eylül ayı içerisinde maliyet odaklı dört çekirdekli yeni işlemciler de pazara sunulabilir.

AMD'nin Evergreen kod adını taşıyan yeni nesil grafik kartlarının Eylül ayında pazara sunulcak ilk temsilcileri muhtemelen 300$ altı ekran kartı pazarını hedefliyor olacak. Elimize ulaşan bilgilere göre firma son çeyrekte DirectX 11 desteği sunan en az dört yeni modeliyle pazarda olmak istiyor. 300$ altı için hazırlandığı belirtilen yeni modeller tahmin edileceği üzere tek grafik işlemcili Radeon HD 4800 serisinin yerine konumlandırılacak. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 GPU'sunun güç vereceği yeni modellerin teknik detayları henüz açıklanmış olmasa da mevcut çözümlere göre ciddi anlamda daha hızlı olmaları üstelik bunu daha düşük güç tüketimiyle sunmaları bekleniyor.

AMD, Eylül ayında sürpriz lansmanlara hazırlanıyor
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Çift slot tasarıma sahip olacak yeni ekran kartları için AMD cephesinden en dikkat çekici açıklama Geliştici İlişkileri Bölümü'nün başındaki isim olan Richard Huddy'den gelmiş ve bay Huddy firmasının hazırladığı yeni ekran kartlarının performans noktasında kullanıcılarda sürpriz etkisi yaratacağını belirtmişti. Eylül ayında lanse edilmesi beklenen kartların en azından şimdilik Radeon HD 5800 altında duyurlacağı tahmin edilse de firma isimlendirmeyle ilgili kararını da henüz netleştirmiş değil. Zira DirectX 11 ile ilgili yeni bir dönem başlayacağı için isimlendirme konusunda farklı bir yol takip edilebilir ancak belirttiğimiz gibi özellikle isimlendirmeyle ilgili detaylar henüz açıklanmış veya doğrulanmış değil.

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını erken hazırlamanın avantajıyla oyun stüdyolarının en azından bir kısmına uygulama geliştirme platformu sağladığı belirtilen AMD-ATi'nin bu sayede özellikle ilk nesil DirectX 11 oyunlarda avantajlı olabileceği üzerine ciddi yorumlar yapılıyor. En az iki yeni DirectX 11 kartını Eylül ayında pazara sunacak gibi görünen AMD-ATi, Eylül ayında yeni işlemci modellerini de pazara sunabilir. Gelen bilgilere göre firma Propus kod adını taşıyan, dört çekirdekli Athlon II X4 işlemci ailesini de yine Eylül ayı ile birlikte endüstrinin beğenisine sunabilir. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere Athlon II X4 ailesi L3 bellek birimine sahip olmaması itibariyle Phenom II X4 serisinden ayrılacak.

Athlon II X4 ailesinde L3 bellek biriminin olmaması performans noktasında Phenom II X4 modellerine kıyasla kayıp yaşatacak olsa da hem üretim maliyetlerini düşerecek hem de daha az ısınan dört çekirdekli işlemcilerin hazırlanmasına olanak tanıyacak. Hatta AMD, Athlon II X4 serisi ile dört çekirdekli masaüstü işlemcilerinde ilk defa 45 Watt'lık ısıl güç tasarımına (TDP) modeller de hazırlamayı planlıyor. Öte yandan AMD'nin entegre grafik işlemci performansıyla öne çıkan 785G yonga setinin kullanıldığı anakartlarında marka ve model çeşitliliği açısından Eylül ayına doğru pazarda yaygınlaşacağı düşünülüyor. Pek çok sürprize ev sahipliği yapacak Eylül ayına merakla beklenen yeni donanımlar damga vuracak gibi görünüyor.


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El_domingo 9 yıl
usb 3 va sata 3 destekli chipsetleri surseler asıl suprız o olurda ama n yazıkkı 201 2. çeyrek gibi gozukuyor...
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CoOLMuSTi 9 yıl
Tercihimi hep nVidia'dan yana kullandım ama benim babamın firması değil sonuçta, daha iyi performans daha iyi fiyat hangisindeyse ona yönelirim...
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bazdaran 9 yıl
Ocak gibi sistem toplama niyetindeyim ve bu sefer AMD _ Ati olacak gibi görünüyor.
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LAVMAN 9 yıl
açıkcası daha yüksek performansı neden isteyeyim ki artık... 3 senelik kartlarda her şeye yeter oldu..

eskiden 1024*768 açsın yetert derdim sonra aa af çıktı şimdi 24" monitorlerde aa+af şöleni yaşıyoruz her şeyi ile.. yakında piyasa çok pis doygunluğa ulasacak gibi... kart almak için hiç bir sebeb kalmayacak
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KANUNI61 9 yıl
dx11 oyun yapımcılarınıda ati ye doğru kaydıracak sanırım nvidia dan baya önde bukonuda
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Cool Boy 9 yıl
Fiyatlar 300$'ın altındaysa gayet iyi o zaman...
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N-0NE 9 yıl
Önümüzdeki sene amd'nin yılı olmasını bekliyorum.Çok güzel hamleler yapıyor intel ve nvidia'ya karşı...
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Alper# 9 yıl
Bak şimdi oldumu tam pc almak üzerinde olanlar için eylül aynı beklemesinin yararlı olacağını

Tam birşey alcaksın yenisi çıkması adamı sinir eder harbi
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