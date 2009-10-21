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AMD fiyat indirimlerini açıkladı: Masaüstü işlemcilerin tamamı 200$'ın altında!

9 yıl
16,5b
1
48
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD fiyat indirimlerini açıkladı: Masaüstü işlemcilerin tamamı 200$'ın altında!
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AMD ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz yeni fiyat indirimini doğruladı ve mevcut fiyat listesini güncelledi. Modeline göre 50$'a varan fiyat indirimi yapan AMD'nin yapılan güncelleme sonrasında masaüstü sistemler için hazırladığı işlemcilerinin tamamı 200$'ın altına gerilemiş oldu. Firmanın yaptığı indirim sonrasında özellikle Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisinde alınabilirliğin ciddi şekilde yükseldiğini görüyoruz. Zira bir süre öncesine kadar adetli alımlarda 245$ seviyesinden sunulan dört çekirdekli işlemcinin, yapılan yeni indirimle birlikte artık 195$ seviyesinden kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

3.4GHz'de çalışan ve 6MB büyüklüğünde seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisi bilindiği üzere çarpan kilidi açık olarak geliyor ve bu sayede hız aşırtmacılara ciddi avntajlar sunabiliyor. Fiyat indirimiyle birlikte Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisinde revizyon güncellemesine giderek ısıl güç tasarımını 125 Watt seviyesine çeken AMD'nin güncel ürün gamındaki en hızlı işlemcisini son kullanıcılar arasında yaygınlaştırmayı hedeflediği söyleniyor zira revizyon güncellemesi sonrasında işlemcinin iyi bir hava soğutma ile 4GHz seviyesinde kullanılabileceğine dikkat çekiliyor.


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simplethinks 9 yıl
955 gerçekten 95 wattla ve 200 usd altı olursa süper olur
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Rusty 9 yıl
fiyatlar sanırsam exa da düşmüş, 2 gün önce baktığım x4 955 445 civarı iken 368 olmuş, şaka gibi geldi açıkçası
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nirvanha 9 yıl
Çarpan kilidi açık phenom alıpda kolayca oc yapacağını sananlar var ise bir daha düşünmelerini ve önce çok iyi araştırıp , hatta deneme imkanı bulmalarını öneririm :/.iNTEL'İ satıp yerine MSI'IN o çok övülen msi 790fx anakartı ile phenom black'i alan arkadaşım oc için halen saç baş yolmaktadır.
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killnOd 9 yıl
955 in 95w lik modeli 150 dolardan satisa ne zaman sunulacak bakalim.
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yc#1 9 yıl
Anlaşılan o ki 140W TDP'li X4 975'in eli kulağında.
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Temren 9 yıl
ortada amd cpu yok, heralde cpu'larla beraber indirimlerin gelmesi 1 ay'dan fazla sürer
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CoreXXX 9 yıl
q9300 ümü satabilirisem ilk işim x4965 ve iyi bir anakart almak, ama amd nin chipsetleri biraz eskide kaldı üst seviye bir chipset çıkana kadar beklicem, mesela 890fx gibi
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575m 9 yıl
fxleri beklemenize gerek yok..sb710-750 güney köprülü olmasına dikkat edin yeter.Tavsiye edebileceğim 2 anakart var.Biri o/b vgasız Gigabyte ga-ma770t-ud3p diğeri o/b vgalı Asus M4A785TD-V EVO. Fiyatları da özelliklerine göre gayet cazip.
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justbejust 9 yıl
evet, şimdi sıra gpu'larda. ezber bozmak lazım, 5000 serisi olağan şekilde pek fahiş fiyatla giriş yaptı. halbuki tüketici dostu fiyatlarla nvidia'ya apışıp kalır, kralını üretse satamazdı.
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buraoca2 9 yıl
X4 965'in en büyük avantajı hızaştırma yapmadan bile belli bir performansı garantilemesi. AMD'nin bu indirimi çok çok iyi oldu :)
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arrivederci 9 yıl
bu indirimler sene sonu indirimi!!!sene sonunda intelle kıyaslama yapmak adına cirosunun inteli geride bırakmak istemesinden doğan bir indirim
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wrhost 9 yıl
intel sevenlerde amd almalı böylece rekabet artar ve intelde mecbur fiyat indirimi yapar
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aykutx 9 yıl

wrhost

intel sevenlerde amd almalı böylece rekabet artar ve intelde mecbur fiyat indirimi yapar


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resler 9 yıl
Şöyle çift işlemci takıp kullanabileceğimiz masaüstü anakartlar olsa ne güzel olacak. MSI nin vardı galiba ama nereden nasıl temin edilebilir acaba.
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aykutx 9 yıl
i5 ve i7 lerinde fiyatları düşmesi gerekir artık.
2000 liraya işlemci mi olur.Anakartlar içinde aynı şey geçerli.
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genelkurmay89 9 yıl
artık bu fiyat düşüşleri ve bu gelişmeler sanırım yeni nesil i5 ve i7 lere kafa tutacak işlemcilerin geleceğini iyiden iyiye aklıma getirmeye başladı sanırım yakında büyük süprizler bizi bekliyor
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Melih Vayvalak 9 yıl
Türkiye'ye ne zaman yansır acaba fiyatLar...
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