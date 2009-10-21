AMD fiyat indirimlerini açıkladı: Masaüstü işlemcilerin tamamı 200$'ın altında!

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AMD ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz yeni fiyat indirimini doğruladı ve mevcut fiyat listesini güncelledi. Modeline göre 50$'a varan fiyat indirimi yapan AMD'nin yapılan güncelleme sonrasında masaüstü sistemler için hazırladığı işlemcilerinin tamamı 200$'ın altına gerilemiş oldu. Firmanın yaptığı indirim sonrasında özellikle Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisinde alınabilirliğin ciddi şekilde yükseldiğini görüyoruz. Zira bir süre öncesine kadar adetli alımlarda 245$ seviyesinden sunulan dört çekirdekli işlemcinin, yapılan yeni indirimle birlikte artık 195$ seviyesinden kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

3.4GHz'de çalışan ve 6MB büyüklüğünde seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisi bilindiği üzere çarpan kilidi açık olarak geliyor ve bu sayede hız aşırtmacılara ciddi avntajlar sunabiliyor. Fiyat indirimiyle birlikte Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisinde revizyon güncellemesine giderek ısıl güç tasarımını 125 Watt seviyesine çeken AMD'nin güncel ürün gamındaki en hızlı işlemcisini son kullanıcılar arasında yaygınlaştırmayı hedeflediği söyleniyor zira revizyon güncellemesi sonrasında işlemcinin iyi bir hava soğutma ile 4GHz seviyesinde kullanılabileceğine dikkat çekiliyor.