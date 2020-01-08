AMD FreeSync isimlendirmesi değişti

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Nvidia’nın G-Sync teknolojilerini daha anlaşılabilir hale getirmek için isimlendirmesini değiştirmesinin ardından AMD de FreeSync standartlarında bir isim değişikliğine gidiyor.

Yeni FreeSync neler sunacak?

FreeSync teknolojisi bilindiği üzere AMD ekran kartları ve uyumlu monitörler arasında yırtılma veya gecikmelerin önüne geçmek üzere AdaptiveSync teknolojisini temel alıyor. Rakibinin aksine AMD teknolojisi için maliyet bindirmiyor.

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İlk nesil FreeSync teknolojisi aynı şekilde isimlendirmesini ve özelliklerini koruyor. FreeSync ailesinde ilk nesil, giriş seviyesi olarak kalmaya devam edecek.

FreeSync Premium ise Full HD çözünürlükte en az 120Hz tazeleme hızını tutturabilen monitörler için verilecek. Bu standartta düşük kare oranı sıkıştırma teknolojisi – LFC ise sistem monitörün tazeleme oranını yakalayamasa bile oyunlarda akıcılığı korumaya çalışıyor.

FreeSync 2 HDR olarak bildiğimiz HDMI üzerinden gelen standart ise FreeSync Premium Pro şeklinde isimlendiriliyor. Full HD çözünürlükte 120Hz tazeleme hızını HDR ile verebilen monitörler bu isimlendirmeyi kullanacaklar.

https://www.engadget.com/2020/01/06/amd-freesync-premium-pro-ces-2020/

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