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    AMD FreeSync isimlendirmesi değişti

    AMD FreeSync aktarım teknolojisi artık 3 farklı seviyeye sahip. FreeSync, FreeSync Premium ve FreeSync Premium Pro yeni nesil monitörlerde kendisine yer bulacak.
    2 hf.
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    Monitör
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    AMD FreeSync isimlendirmesi değişti
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    Nvidia’nın G-Sync teknolojilerini daha anlaşılabilir hale getirmek için isimlendirmesini değiştirmesinin ardından AMD de FreeSync standartlarında bir isim değişikliğine gidiyor.

    Yeni FreeSync neler sunacak?

    FreeSync teknolojisi bilindiği üzere AMD ekran kartları ve uyumlu monitörler arasında yırtılma veya gecikmelerin önüne geçmek üzere AdaptiveSync teknolojisini temel alıyor. Rakibinin aksine AMD teknolojisi için maliyet bindirmiyor.

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    İlk nesil FreeSync teknolojisi aynı şekilde isimlendirmesini ve özelliklerini koruyor. FreeSync ailesinde ilk nesil, giriş seviyesi olarak kalmaya devam edecek.

    FreeSync Premium ise Full HD çözünürlükte en az 120Hz tazeleme hızını tutturabilen monitörler için verilecek. Bu standartta düşük kare oranı sıkıştırma teknolojisi – LFC ise sistem monitörün tazeleme oranını yakalayamasa bile oyunlarda akıcılığı korumaya çalışıyor.

    FreeSync 2 HDR olarak bildiğimiz HDMI üzerinden gelen standart ise FreeSync Premium Pro şeklinde isimlendiriliyor. Full HD çözünürlükte 120Hz tazeleme hızını HDR ile verebilen monitörler bu isimlendirmeyi kullanacaklar.



    https://www.engadget.com/2020/01/06/amd-freesync-premium-pro-ces-2020/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Xagdas 1 hf.
    FREESYNC Premium Pro Plus Elegance Platinium Limited Edition One X Duo
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    Boldrex 1 hf.
    Bişeye super,ultra,mega,plus,pro gibi yazılar koyup kullanıcıyı öpmek. Yapın bi standart herkes kullansın.
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    Shagrath 1 hf.
    Peki 144hz 2k ve 4k monitörler de nasıl oluyor.
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    sniper23 1 hf. Shagrath
    Pro veya Premium olurlar.

    En düşük 120 HZ tutturması lazım diyor bunu için.
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    koyunsayar 2 hf.
    Nvidia kopyası
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    FEARTR 1 hf. koyunsayar
    Dostum iki zati farklı bir teknoloji. aynı kapıya çıkıyor. Senin mantığınla gidersek tekelleşme olur.
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    V4LKyR 1 hf. koyunsayar
    O zaman Intel de AMD kopyası? :)
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