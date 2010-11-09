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AMD: Fusion tabanlı Brazos platformu 100'den fazla tasarım kazandı

8 yıl
9,5b
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9
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD resmi tantımını Ocak ayında düzenlenecek CES 2011 fuarıyla birlikte yapacağı Fusion tabanlı Brazos platformuyla netbook dünyasına hareket getirmeye hazırlanıyor. DirectX 11 destekli Radeon HD 6300 serisi entegre grafik birimine sahip olacak Ontario ve Zacate işlemcilerinden oluşan Brazos platformunun, 100'den fazla tasarım kazandığı açıklandı. Bazı üreticiler AMD tabanlı netbook modellerini pazara sunmuş olsalar da firma, şu ana kadar netbook pazarına özel bir çözüm sunmamış ve tüm stratejisini Fusion tabanlı yeni nesil işlemciler etrafında şekillendirdiğini açıklamıştı. 100 tasarımla bir seferdeki en iyi platform çıkışını yapmaya hazırlanan AMD, netbook pazarında iddialı olmayı hedefliyor.

3D grafik hızlandırma, 1080p video oynatımı ve HD3D gibi özelliklere sahip olan Brazos platformu ile AMD, netbook pazarında liderliği hedefliyor. Intel'in Pine Trail kod adlı mevcut Atom işlemci ailesine rakip olması ve bir üst segmentte mobil Pentium işlemcileriyle de rekabete girmesi beklenen yeni işlemciler, AMD tarafından entegre grafik performansları en yüksek ultra-düşük güç tüketimli işlemci ailesi olarak tanımlanıyor. Netbook'ların yanı sıra düşük maliyetli notebook'lar ve bazı nettop'larda da kullanılması beklenen Fusion tabanlı Brazos platformu için bir diğer önemli olan uygulama alanı ise AiO olarak bilinen hepsi bir arada formundaki panel bilgisayarlar. Tabletler ise en azından ilk etapta AMD'nin özellikle yoğunlaştığı pazar olmayacak.


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engins 8 yıl
Çıkmadı mı hâlen netbook piyasaya?
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01Mrt 8 yıl
Google dan netbook e350 yada netbook fusion diye arat bulursun...
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1963bursa 8 yıl
Boy olmaya yaşımız epey geçik dostum, Via az bulunduğundan, son aylarda intele amd'ye toz yutturduğundan yakından izliyoruz, verdiğim bilgilerde şu güne kadar kimse itiraz etmedi, tartışma olmadı, Via konusunda herkes hemfikir.
Ben fanboy kelimesini bilmeden konuşan yeni yetmelere kullanıyordum, Fanboyu anlamını bilmediği ingilizce kelimeler kullanan kişilere de kullanırlar, bana karşı bu kelimeyi kullanmana kırıldım.
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abdulmusavvir 8 yıl
Ben de Via fanboyum, beni de gözden kaçırmayın, yaşasın VIA..:D:D:D:D
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vidoko 8 yıl
hd 6300 grafik chipsetin performansı nasıl acaba..
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1963bursa 8 yıl
Rakip Atom değilki, asıl rakip VIA NanoDC, atomu önüne gelen paralıyor, atom sayesinde biz intelden iyi işlemci üretiyoruz diyen bir sürü firma nefes aldı, ARM piyasası güçlendi. Dünya genelinde bu sene netbook, tabletPC ve mini kasalarda VIA Nano yılı olabilir. Büyük kasalardan bunalan kullanıcıya tek seçenek VIA zaten.
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Batuist 8 yıl

KaraKanarya

Rakip Atom değilki, asıl rakip VIA NanoDC, atomu önüne gelen paralıyor, atom sayesinde biz intelden iyi işlemci üretiyoruz diyen bir sürü firma nefes aldı, ARM piyasası güçlendi. Dünya genelinde bu sene netbook, tabletPC ve mini kasalarda VIA Nano yılı olabilir. Büyük kasalardan bunalan kullanıcıya tek seçenek VIA zaten.

via fanboyu olduğun gözden kaçmıyor...

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Batuist 8 yıl
yok yok bu sefer AMD çok ciddi bir hamle yapmaya hazırlanıyor.. Bu da intelin artık paraları kasadan dışarı taşan dolarlarını daha fazla ar-ge için harcaması ve ortaya daha rekabetçi daha güçlü daha iyi işlemcilerin çıkacağı anlamına geliyor.. Çöp atomlarında suyu ısınmıştı zaten...
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CrySystem 8 yıl
AMD , notebook ve netbook piyasasından ciddi pay alacak gibi ve ya almanın hesaplarını yapıyor ... Intel'de atom'u ciddi manada sattı arkadaş ...
"Ama intel iyidir AMD kötüdür" mantığı bitiriyor bu firmayı
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