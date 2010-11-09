AMD: Fusion tabanlı Brazos platformu 100'den fazla tasarım kazandı

AMD resmi tantımını Ocak ayında düzenlenecek CES 2011 fuarıyla birlikte yapacağı Fusion tabanlı Brazos platformuyla netbook dünyasına hareket getirmeye hazırlanıyor. DirectX 11 destekli Radeon HD 6300 serisi entegre grafik birimine sahip olacak Ontario ve Zacate işlemcilerinden oluşan Brazos platformunun, 100'den fazla tasarım kazandığı açıklandı. Bazı üreticiler AMD tabanlı netbook modellerini pazara sunmuş olsalar da firma, şu ana kadar netbook pazarına özel bir çözüm sunmamış ve tüm stratejisini Fusion tabanlı yeni nesil işlemciler etrafında şekillendirdiğini açıklamıştı. 100 tasarımla bir seferdeki en iyi platform çıkışını yapmaya hazırlanan AMD, netbook pazarında iddialı olmayı hedefliyor.

3D grafik hızlandırma, 1080p video oynatımı ve HD3D gibi özelliklere sahip olan Brazos platformu ile AMD, netbook pazarında liderliği hedefliyor. Intel'in Pine Trail kod adlı mevcut Atom işlemci ailesine rakip olması ve bir üst segmentte mobil Pentium işlemcileriyle de rekabete girmesi beklenen yeni işlemciler, AMD tarafından entegre grafik performansları en yüksek ultra-düşük güç tüketimli işlemci ailesi olarak tanımlanıyor. Netbook'ların yanı sıra düşük maliyetli notebook'lar ve bazı nettop'larda da kullanılması beklenen Fusion tabanlı Brazos platformu için bir diğer önemli olan uygulama alanı ise AiO olarak bilinen hepsi bir arada formundaki panel bilgisayarlar. Tabletler ise en azından ilk etapta AMD'nin özellikle yoğunlaştığı pazar olmayacak.