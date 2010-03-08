AMD: Geliştiriciler Nvidia PhysX teknolojisini para için kullanıyor

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AMD bugün yaptığı bir açıklama ile "Open Physics" yaklaşımını güncellediğini ve Bullet Physics'i standart rijit gövde fizik sistemi olarak yaklaşıma eklediğini duyurdu. Oyunlardaki fizik uygulamaları için açık standart odaklı bir yaklaşım sergileyen ve bu açıdan PhysX teknolojisine sahip Nvidia ve Havok'u satın alan Intel'den farklı bir yol izleyen AMD'nin geliştiricilerden sorumlu kıdemli yöneticisi Richard Huddy yeni açıklamalarda bulundu.

Nvidia'nın PhysX teknolojisini bir pazarlama stratejisi olarak gören Richard Huddy, EPIC haricindeki oyun geliştiricilerinin, sadece PhysX teknolojisini para için [Nvidia'dan] kullandıklarını iddia etti. AMD'nin açık platform stratejisinin GPU hızlandırmalı fizik uygulamaları için alternatif oluşturacağından emin olduğunu söyleyen Huddy, PhysX teknolojisinin geçmişte GLide ve A3D'ye olduğu gibi API müzesine kaldırılacağını ifade etti.

AMD'nin açık fizik yaklaşımını, teorik olarak tüm donanımlarda çalışan tek platform olarak tanımlayan Richar Huddy, sözlerine "açık standarda sahip olduğunuzda, herkes buna katılabilir, bağımsız ve iyi bilgilendirilmiş seçenekler sunabilir ve bu sadece para meğilli olmaz" ifadeleriyle devam etti. Ancak tüm bu açıklamalara rağmen AMD, açık fizik standardını şu an için oyunlara yansıtabilmiş değil. AMD geçtiğimiz yıl GPU hızlandırmalı Havok teknolojisini tanıtmış olsa bile Nvidia'nın PhysX teknolojisine kıyasla henüz açık fizik yaklaşımını yaygınlaştırabilmiş değil.