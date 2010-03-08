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AMD: Geliştiriciler Nvidia PhysX teknolojisini para için kullanıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
21,4b
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79
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD: Geliştiriciler Nvidia PhysX teknolojisini para için kullanıyor
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AMD bugün yaptığı bir açıklama ile "Open Physics" yaklaşımını güncellediğini ve Bullet Physics'i standart rijit gövde fizik sistemi olarak yaklaşıma eklediğini duyurdu. Oyunlardaki fizik uygulamaları için açık standart odaklı bir yaklaşım sergileyen ve bu açıdan PhysX teknolojisine sahip Nvidia ve Havok'u satın alan Intel'den farklı bir yol izleyen AMD'nin geliştiricilerden sorumlu kıdemli yöneticisi Richard Huddy yeni açıklamalarda bulundu.

Nvidia'nın PhysX teknolojisini bir pazarlama stratejisi olarak gören Richard Huddy, EPIC haricindeki oyun geliştiricilerinin, sadece PhysX teknolojisini para için [Nvidia'dan] kullandıklarını iddia etti. AMD'nin açık platform stratejisinin GPU hızlandırmalı fizik uygulamaları için alternatif oluşturacağından emin olduğunu söyleyen Huddy, PhysX teknolojisinin geçmişte GLide ve A3D'ye olduğu gibi API müzesine kaldırılacağını ifade etti.

AMD'nin açık fizik yaklaşımını, teorik olarak tüm donanımlarda çalışan tek platform olarak tanımlayan Richar Huddy, sözlerine "açık standarda sahip olduğunuzda, herkes buna katılabilir, bağımsız ve iyi bilgilendirilmiş seçenekler sunabilir ve bu sadece para meğilli olmaz" ifadeleriyle devam etti. Ancak tüm bu açıklamalara rağmen AMD, açık fizik standardını şu an için oyunlara yansıtabilmiş değil. AMD geçtiğimiz yıl GPU hızlandırmalı Havok teknolojisini tanıtmış olsa bile Nvidia'nın PhysX teknolojisine kıyasla henüz açık fizik yaklaşımını yaygınlaştırabilmiş değil.


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St Batuhan 9 yıl
Çok yazmış ve çizmişsiniz. demircibu sana biraz pes diyorum. Kac oyun var diye öyle liste koymussun. Bence olayın temelinde kac tane tam anlamıyla physxi kullanan oyun var. Bunlardan kacı tek kartın physx i ile verimli en yüksek ayarda oynatıyor? Sorular bence bunlar. Zira physx'in gercekten etkin oldugu yegane oyun Batman ve kendisi yüksek physx icin normal kart artı 2. bir physx amaclı kart istiyor. Sonra gelen ise mirror's edge gibi yapımlar. Daha temele yönelik cam kırılması falan. SOnuc ne? Sektörde bir taraftan destek alan ve bu nedenle bir nevi sekte bile yiyen [emin ol 2 taraf tam destek verse daha cabuk gelisir ve daha uygun olurdu] bir olay PhysX.
Nvidia da kalkıp rakibi bitirmek adına kullanınca bunu isler değişiyor.
Acıkcası pc'ye Star Wars The Force Unleashed cıktıktan sonra ben oyundaki etkilesimi tekrar düsünür oldum. Oyun havok desteginde ve icindeki dmm sayesinde cisimlere verilen element özellikleri gayet kuvvetli. Bir force push yapıyorsun tahtalar, taslar falan mantıklı sekilde fırlıyor. Öyle duman muman kasmana gerek yok. Artistik film cekmiyoruz :P Ama tabi o da olsa tadı ayrı olurdu. Havok ömrünü dolduruyor olsa da cok iyiydi. Simdi sıra bunda ve acık kaynak kodlu olması büyük bir ARTISI. ;)
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Tolgá 9 yıl
uzanamadığı ciğere mındar der hesabı olmuş..
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DH Misafiri 9 yıl
yahu arkadaş anlamıyorsun halen diretmek niye, bir nefes al dışarı çık kendini sorgula, niye böyle bilmedeğim birşey için bu kadar ısrar ediyorum diye, egonu körelt. annihilator kapak taka taka kylie gibi more more more diye inlemeye başladın. ingilizce bilmez imzası ingilicezeden geçilmez. allah bilir opeth de dinlemiyordur bildiğin tişörtçüdür..poser seni.
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annihilator 9 yıl

DH Misafiri

yahu arkadaş anlamıyorsun halen diretmek niye, bir nefes al dışarı çık kendini sorgula, niye böyle bilmedeğim birşey için bu kadar ısrar ediyorum diye, egonu körelt. annihilator kapak taka taka kylie gibi more more more diye inlemeye başladın. ingilizce bilmez imzası ingilicezeden geçilmez. allah bilir opeth de dinlemiyordur bildiğin tişörtçüdür..poser seni.


aboouuvv bu valla ben değilim
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lvlono 9 yıl
DirectX11 oyunlar çoğalsın da PhysX'siz yada Open Physics'siz olsalar da olur. İlk etapta oyuncuların beklediği şey tabiki PhysX efektleri değil, gerçekçilik yada grafiklerin iyi işlenmiş olmasıdır. Ama tabi PhysX daha ayrı bir hava katıyor ve gerçeğe daha yakın bir haz alınmasına yardımcı oluyordur o ayrı.
Şimdi sormak istiyorum; PhysX'li bir oyunla PhysX'siz bir oyun arasında kaç para fark vardır? Ekran kartı için demiyorum çünkü bu konu düşünüldüğünde en başında daha tercih sebebidir nVidia'nın kartları. Kaldı ki o deneyimi kazanmak için kaç tane oyun varki piyasada değilmi? Geleceği olan ve rekabeti arttıran bir özellik olmasa Ati de Open Physics'e sıcak bakmayacak. nVidia'nın oyun şirketlerine para yedirmesi de Ati'i Open Physics yaklaşımına itiyor.
nVidia:
-çakı
Ati:
-bıçak
nVidia:
-kılıç
Ati:
-tabanca
nVidia:
-tüfek
Ati:
-taret
nVidia:
-top
Ati:
-obüs
Teknoloji savaşları devam ediyor :D
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yenerbalcı 9 yıl

AMD: Geliştiriciler Nvidia PhysX teknolojisini para için kullanıyor


Bu resimdeki adamda hiç akıl yok oraya sadece konuşmak için çıkmış böyle bir açıklamayla iyice kendisini rezil etmiş
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eric13 9 yıl
eee doğru söylemiş bir iki kıvılcım ekleyip physx diye sunuyorlar adamın dediği gibi hiçkimse sıcak bakmadı physxe zaten ageia nın sonuda bu yüzden oldu şimdide nvidia para bayılıyor ki firmalar kullansın onalrın da kullanma şekli dirt ve AvsP den faklı değil bir iki yere effekt tamamdır
bu arada bazı arkadaşların atinin dx11 zorlamasıla alay etmesi komik geldi standart olan birşey ve Pc oyuncluğunun geleceği eğer yapımcılar bunu düzgün kullanmıyorsa oturun ağlayın derim ben
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Mete Can Karahasan 9 yıl

PC oyun piyasasi batiyor ve batmaya devam edcek cunku Console firmalari inanilmaz para veriyorlar oyun gelistiren firmalara oyunlari sadece cosolea ozel ve consolea gore optimize edililmesi icin,
Konsol firmaları çok para veriyor diye bilgisayar oyun piyasası batmaz, sadece bir daha crysis gibi pc'ye özel oyun çıkmaz.
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cihandark 9 yıl
avp süper olcak şöyle böyle devrim diyen arkadaşlar şimdi avp fos çıktı diyorlar :) kaldıki nvidia kullanabildiği teknolojiyi tabiki paraya çevirecek orada çalışanların parasını devlet yatırmıyor herhalde bu firmalarda para kazanma amaçlı çalışıyorlar bizim insanımız sanıyorki nvidia yetkilileri ''aman öyle şeyler yapalımki millet şahane oyun oynasın ve parada vermesin hiçbirşeye''mantığıyla çalışıyor :P
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sadtneverdie 9 yıl
mhamadko

amd de olsa harika olurdu. sürekli rakibine laf yetiştireceğine icraat üretse fena olmaz.
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DH Misafiri 9 yıl
dante'nin şuana kadar bir mantıklı yorumunu göremedim, insan cahil olduğu halde nasıl halen bu kadar ısrarla yanlış bilgiler üzerine insanaları yanlış tercihlere sürükler anlamak güç.. ekran kartı iyi olduğu için mi kendini bilgil sanıyor anlayamıyorum.. allah akıl fikir versin
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AndryTR 9 yıl
Bullet ile işleri biraz zor olacak. Bari Open Physics Engine'i seçselerdi...

Havok'un en büyük avantaklarından biri, sadece fizik desteği vermiyor. Ayrıca yapay zekâ (AI) desteği de veriyor. Havok ile bir ortaklığa gidebilselerdi, GPU hızlandırmalı yapay zekâ konuşmaları da başlardı sanırım. Niye böyle bir şey yaptılar anlamadım...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Geçen yıl çıkmış ve ilgili fizik teknolojisine destek veren oyun sayısıdır...
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Th3InferNal 9 yıl
Evet arkadaşım 2 oyunda THQ ya bağlı sanırım hiç görmedin stalker oynarken.
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Statistik 9 yıl
evet doğru söylemiş, kartlarını daha pahalıya ve daha fazla satmak için yapılan boş bir teknoloji
müzede görüşmek üzere
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mav1li 9 yıl
Kendi haline bırakılmış teknoloji yada az desteklenen teknoloji bir yere kadar gelebilir.
Bedavaya iyi hizmet yada kaliteli ürünler alamazsınız. Amd nin yapması gereken stream, physx gibi teknolojileri maddi imakanlarını kullanrak geliştirmelidir. Yapılan ar-ge masrafını da kart fiyatlarına ekleyerek denge sağlayabilir. Tıpkı nvidia nın yaptığı gibi.
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