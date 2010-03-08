AMD: Geliştiriciler Nvidia PhysX teknolojisini para için kullanıyor

AMD bugün yaptığı bir açıklama ile "Open Physics" yaklaşımını güncellediğini ve Bullet Physics'i standart rijit gövde fizik sistemi olarak yaklaşıma eklediğini duyurdu. Oyunlardaki fizik uygulamaları için açık standart odaklı bir yaklaşım sergileyen ve bu açıdan PhysX teknolojisine sahip Nvidia ve Havok'u satın alan Intel'den farklı bir yol izleyen AMD'nin geliştiricilerden sorumlu kıdemli yöneticisi Richard Huddy yeni açıklamalarda bulundu.
Nvidia'nın PhysX teknolojisini bir pazarlama stratejisi olarak gören Richard Huddy, EPIC haricindeki oyun geliştiricilerinin, sadece PhysX teknolojisini para için [Nvidia'dan] kullandıklarını iddia etti. AMD'nin açık platform stratejisinin GPU hızlandırmalı fizik uygulamaları için alternatif oluşturacağından emin olduğunu söyleyen Huddy, PhysX teknolojisinin geçmişte GLide ve A3D'ye olduğu gibi API müzesine kaldırılacağını ifade etti.
AMD'nin açık fizik yaklaşımını, teorik olarak tüm donanımlarda çalışan tek platform olarak tanımlayan Richar Huddy, sözlerine "açık standarda sahip olduğunuzda, herkes buna katılabilir, bağımsız ve iyi bilgilendirilmiş seçenekler sunabilir ve bu sadece para meğilli olmaz" ifadeleriyle devam etti. Ancak tüm bu açıklamalara rağmen AMD, açık fizik standardını şu an için oyunlara yansıtabilmiş değil. AMD geçtiğimiz yıl GPU hızlandırmalı Havok teknolojisini tanıtmış olsa bile Nvidia'nın PhysX teknolojisine kıyasla henüz açık fizik yaklaşımını yaygınlaştırabilmiş değil.
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Nvidia da kalkıp rakibi bitirmek adına kullanınca bunu isler değişiyor.
Acıkcası pc'ye Star Wars The Force Unleashed cıktıktan sonra ben oyundaki etkilesimi tekrar düsünür oldum. Oyun havok desteginde ve icindeki dmm sayesinde cisimlere verilen element özellikleri gayet kuvvetli. Bir force push yapıyorsun tahtalar, taslar falan mantıklı sekilde fırlıyor. Öyle duman muman kasmana gerek yok. Artistik film cekmiyoruz :P Ama tabi o da olsa tadı ayrı olurdu. Havok ömrünü dolduruyor olsa da cok iyiydi. Simdi sıra bunda ve acık kaynak kodlu olması büyük bir ARTISI. ;)
aboouuvv bu valla ben değilim
Şimdi sormak istiyorum; PhysX'li bir oyunla PhysX'siz bir oyun arasında kaç para fark vardır? Ekran kartı için demiyorum çünkü bu konu düşünüldüğünde en başında daha tercih sebebidir nVidia'nın kartları. Kaldı ki o deneyimi kazanmak için kaç tane oyun varki piyasada değilmi? Geleceği olan ve rekabeti arttıran bir özellik olmasa Ati de Open Physics'e sıcak bakmayacak. nVidia'nın oyun şirketlerine para yedirmesi de Ati'i Open Physics yaklaşımına itiyor.
nVidia:
-çakı
Ati:
-bıçak
nVidia:
-kılıç
Ati:
-tabanca
nVidia:
-tüfek
Ati:
-taret
nVidia:
-top
Ati:
-obüs
Teknoloji savaşları devam ediyor :D
Bu resimdeki adamda hiç akıl yok oraya sadece konuşmak için çıkmış böyle bir açıklamayla iyice kendisini rezil etmiş
amd de olsa harika olurdu. sürekli rakibine laf yetiştireceğine icraat üretse fena olmaz.
Havok'un en büyük avantaklarından biri, sadece fizik desteği vermiyor. Ayrıca yapay zekâ (AI) desteği de veriyor. Havok ile bir ortaklığa gidebilselerdi, GPU hızlandırmalı yapay zekâ konuşmaları da başlardı sanırım. Niye böyle bir şey yaptılar anlamadım...
Geçen yıl çıkmış ve ilgili fizik teknolojisine destek veren oyun sayısıdır...
müzede görüşmek üzere
Bedavaya iyi hizmet yada kaliteli ürünler alamazsınız. Amd nin yapması gereken stream, physx gibi teknolojileri maddi imakanlarını kullanrak geliştirmelidir. Yapılan ar-ge masrafını da kart fiyatlarına ekleyerek denge sağlayabilir. Tıpkı nvidia nın yaptığı gibi.