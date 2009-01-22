AMD, Kuma tabanlı Athlon X2 7850 modelini hazırlıyor

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Üzerine yapılan onlarca spekülasyondan sonra, test sonuçlarını dünyada ilk defa yayımladığımız Athlon X2 7750 Black Edition işlemcisi geçtiğimiz haftalarda kullanıma sunulmuştu. Çft çekirdekli Phenom olarak ta tanınan Kuma kod adlı işlemci, Athlon serisinden farklı olarak AMD'nin Phenom ile birlikte kullanmaya başladığı K10 mimarisini temel alıyordu ve 2.7GHz'de çalışıyor ve 2MB L2 bellek ile geliyordu.

AMD'nin 65nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Athlon X2 7750 Black Edition işlemcisi çarpan kilidi açık olarak geldiğinden firmanın çift çekirdekli diğer modellerine göre hız aşırtma konusunda daha yüksek başarım sunması hedefleniyordu. Elimize ulaşan yeni bilgilere göre AMD, Athlon X2 7000 ailesine saat daha yüksek bir model daha eklemeye hazırlanıyor: Athlon X2 7850

Genel özellikleri itibariyle X2 7750 modeline oldukça benzeyen yeni işlemcinin en önemli farkı 100MHz arttırılarak 2.8GHz'e çıkartılan çalışma frekansı olacak gibi görünüyor. Yine K10 mimarisini temel alan ve 2MB büyüklüğünde L3 bellekle gelmesi beklenen modelin ısıl güç tasarımı da bir önceki model gibi yine 95 Watt olacak. İkinci çeyrekte kullanıma sunulması beklenen Athlon X2 7850'nin fiyatı ise henüz bilinmiyor.