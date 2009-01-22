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AMD, Kuma tabanlı Athlon X2 7850 modelini hazırlıyor

10 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, Kuma tabanlı Athlon X2 7850 modelini hazırlıyor
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Üzerine yapılan onlarca spekülasyondan sonra, test sonuçlarını dünyada ilk defa yayımladığımız Athlon X2 7750 Black Edition işlemcisi geçtiğimiz haftalarda kullanıma sunulmuştu. Çft çekirdekli Phenom olarak ta tanınan Kuma kod adlı işlemci, Athlon serisinden farklı olarak AMD'nin Phenom ile birlikte kullanmaya başladığı K10 mimarisini temel alıyordu ve 2.7GHz'de çalışıyor ve 2MB L2 bellek ile geliyordu.

AMD'nin 65nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Athlon X2 7750 Black Edition işlemcisi çarpan kilidi açık olarak geldiğinden firmanın çift çekirdekli diğer modellerine göre hız aşırtma konusunda daha yüksek başarım sunması hedefleniyordu. Elimize ulaşan yeni bilgilere göre AMD, Athlon X2 7000 ailesine saat daha yüksek bir model daha eklemeye hazırlanıyor: Athlon X2 7850

Genel özellikleri itibariyle X2 7750 modeline oldukça benzeyen yeni işlemcinin en önemli farkı 100MHz arttırılarak 2.8GHz'e çıkartılan çalışma frekansı olacak gibi görünüyor. Yine K10 mimarisini temel alan ve 2MB büyüklüğünde L3 bellekle gelmesi beklenen modelin ısıl güç tasarımı da bir önceki model gibi yine 95 Watt olacak. İkinci çeyrekte kullanıma sunulması beklenen Athlon X2 7850'nin fiyatı ise henüz bilinmiyor.


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huxi20 10 yıl
black edition işlemciler dışındaki tüm x2 ler çarpan kilitlidir.
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Serciey 10 yıl
4 çekirdeklilerin 2 çekirdeğini kapatıp sunuyorlar Kuma-7xxx diye.
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Towarscke 10 yıl
13,5 carpan(Athlon 7750) ile 14 carpan(Athlon 7850) arasinda ram kullanim bakimindan fark var... bu da uygulamalara farkli sekilde yansiyor...

daha once yaptigim testlerde bir cok AMD islemcide 800mhz destekli bir islemcinin 667mhz ve 533mhz ram calistirmasinin sebebinin carpanla ilintili oldugunu ogrendim...

eger islemci carpani kilidi yoksa problem degil ama carpan kilitli versiyonlarda en ust rakamin cift sayi olmasinda yarar var..

Boyle bir bilgi geceyim dedim..
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01Mrt 10 yıl
AMD hareket bekliyoruz senden, sen boş işlerle uğraşıyorsun yaa... :))
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Tolgá 10 yıl
gereksiz bir model amd den beklenir kriz döneminde gereksiz gereksiz işlemci çıkarıyorlar..pra bol galiba amd de
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_yakari_ 10 yıl
ismi havalı başkada bir fark göremedim :)
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sys64 10 yıl
aslında amd nin modellerini begensemde bu duruma bende kızıyorum 100 mhz arttırmak nedir ya ?
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Denubis 10 yıl
100 mhz aralıklarla işlemci çıkartmanın ve bunada yeni model demenin ne mantığı var anlamıyorum.
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sampiyon bilo 10 yıl
45 nm olsaydı çok iyi olurdu.
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