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    AMD’nin 2021-2022 yol haritası kısmen paylaşıldı

    Kırmızı ekibin daha önceden sızan yol haritası bir kısmı daha gün yüzüne çıktı. 2021'de AM5'e, 2022'de ise yeni iGPU'lara geçilecek.
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD’nin 2021-2022 yol haritası kısmen paylaşıldı
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    Geçtiğimiz mayıs ayında AMD’nin yol haritasının bir bölümü paylaşılmıştı. Warhol işlemcisi, Van Gogh ve Rembrandt APU’larıyla tanışmıştık. Son sızıntıyla tablo biraz daha belirginleşti.

    Yıllara göre ayrılmış yol haritasına göre önümüzdeki yıl Warhol işlemcileriyle Van Gogh ve Cezanne APU’ları piyasaya sürülecek. Cezanne APU’larının Renoir çözümlerini takip etmesi beklenirken Zen işlemci tarafı Zen 3’e terfi edilecek. iGPU’da ise Vega’ya devam edilecek.

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    Makine öğrenimi odaklı APU

    Daha önceki sızıntılarda da gördüğümüz Van Gogh görünüşe göre son kullanıcıya yönelik bir APU’dan ziyade makine öğrenimine yönelik bir yonga ailesi olacak.

    AMD’nin 2021-2022 yol haritası kısmen paylaşıldı
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    Navi2 iGPU’su taşıyacak APU’lar LPDDR5 ve LPDDR4X belleklerle uyumlu olacak. İşlemci tarafındaysa Zen 2 mimarisi tercih edilirken  modeller 7 nm bandından çıkacak.Haliyle Renoir’in halefi Cezanne olurken Navi iGPU ile gelecek Rembrandt’da onları takip edecek APU ailesi oluyor.

    Warhol işlemcileri

    Ana akım işlemcilere baktığımızda ise Warhol’u görüyoruz. Zen 3 mimarisiyle gelecek Vermeer’den sonra Zen 3’e devam edileceği görülen yongalarda 7 nm’nin de değişmediği görülüyor.

    Ayrıca Bkz. "AMD Renoir APU’suyla dünya rekoru kırıldı: 6666 MHz’lik bellek frekansına çıkıldı"

    Ayrıca PCIe standartı da güncellenmeyeceğe benziyor. Ek olarak Warhol’un AM5 sokete gelmesinin beklendiğini de belirtelim. Dolayısıyla ilk DDR5 destekli Ryzen yongalarda Zen 3 ve 7 nm’nin rafine hali kullanılacak diyebiliriz.



    https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-2021-2022-roadmap-partially-leaks Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fhrstw 2 gün en beğenilen
    Düşünsenize bir gün mimar sinan mirmarisi ile bir işlemci/gpu yapıyor amd yada nvidia :) ölene kadar saklardım heralde. İsimlendirmeler çok hoş amd ve nvidia tarafında bilim adamlarını ve sanatçıları anmaları çok güzel.
    Düşünsenize bir gün mimar sinan mirmarisi ile bir işlemci/gpu yapıyor amd yada nvidia :) ölene kadar saklardım heralde. İsimlendirmeler çok hoş amd ve nvidia t...
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    canguler917 (can guler) 2 gün clarq26
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    sniper23 (Enes Şahinler) 2 gün
    Yeni gelecek soket uzun ömürlü olur umarım.
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    -MoDeStUs- 2 gün
    Merakla bekliyoruz zen3 ve big navi leri.Bakalım neler yapacaklar.
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    fhrstw 2 gün en beğenilen
    Düşünsenize bir gün mimar sinan mirmarisi ile bir işlemci/gpu yapıyor amd yada nvidia :) ölene kadar saklardım heralde. İsimlendirmeler çok hoş amd ve nvidia tarafında bilim adamlarını ve sanatçıları anmaları çok güzel.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    msatic 1 gün fhrstw
    Çok güzel olurdu, AMD daha önce Istanbul kod adlı bir işlemci yapmıştı :)
    https://www.chip.com.tr/haber/istanbul-kod-adli-yeni-amd-islemciler-yakinda_11060.html
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    gs09gs09 (Furkan Turan) 2 gün
    Hee tamda anakart alicaktim neyse o zaman fazla para verip iyi bisi almaya gerek yok idare etcek B serisi bisi alsak yeter :)
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    Yoizhik (Fatih U.) 2 gün
    Eylül'e geldik hala bir ses yok, Vermeer'i bu sene çıkaracaklarını unutmamışlardır inşallah. Gerçi 31 Aralık 2020'de teknik olarak bu sene ama...Neyi bekliyorlar acaba?
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    Timeguard 2 gün Yoizhik
    Şükran günü civarı ekran kartı ile birlikte bundle yapacaklar belli ki.RX 6950 XTX alana 4600 bedava(şaka tabi) 2-3 de AAA oyun mis.
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    napolyon94 2 gün
    Cezanne tam rapçi ismi gibi. Vega çekirdekleri neden azalıyor her yeni apu da :/?
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    clarq26 (Emre Bayram) 2 gün
    sistemı sattım kafam rahat artık :D
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    canguler917 (can guler) 2 gün clarq26
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    rtsbora (rts bora) 2 gün
    İşlemcide major bir yenilik yoksa soket neden değişiyor? AM4 ile devam edilsin veya AM4+ olur?
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    Elsa 2 gün rtsbora
    DDR5 sebebiyle işlemcideki pin çıkışlarının yeniden sınıflandırılması gerekiyor
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    FreeRun 2 gün rtsbora
    aman plus falan olmasın anakart üreticileri ne yapacaklarını şaşırıyor düzgün bios gelene kadar bekle de bekle
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