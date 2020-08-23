AMD’nin 2021-2022 yol haritası kısmen paylaşıldı

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Geçtiğimiz mayıs ayında AMD’nin yol haritasının bir bölümü paylaşılmıştı. Warhol işlemcisi, Van Gogh ve Rembrandt APU’larıyla tanışmıştık. Son sızıntıyla tablo biraz daha belirginleşti.

Yıllara göre ayrılmış yol haritasına göre önümüzdeki yıl Warhol işlemcileriyle Van Gogh ve Cezanne APU’ları piyasaya sürülecek. Cezanne APU’larının Renoir çözümlerini takip etmesi beklenirken Zen işlemci tarafı Zen 3’e terfi edilecek. iGPU’da ise Vega’ya devam edilecek.

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Makine öğrenimi odaklı APU

Daha önceki sızıntılarda da gördüğümüz Van Gogh görünüşe göre son kullanıcıya yönelik bir APU’dan ziyade makine öğrenimine yönelik bir yonga ailesi olacak.

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Navi2 iGPU’su taşıyacak APU’lar LPDDR5 ve LPDDR4X belleklerle uyumlu olacak. İşlemci tarafındaysa Zen 2 mimarisi tercih edilirken modeller 7 nm bandından çıkacak.Haliyle Renoir’in halefi Cezanne olurken Navi iGPU ile gelecek Rembrandt’da onları takip edecek APU ailesi oluyor.

Warhol işlemcileri

Ana akım işlemcilere baktığımızda ise Warhol’u görüyoruz. Zen 3 mimarisiyle gelecek Vermeer’den sonra Zen 3’e devam edileceği görülen yongalarda 7 nm’nin de değişmediği görülüyor.

Ayrıca Bkz. "AMD Renoir APU’suyla dünya rekoru kırıldı: 6666 MHz’lik bellek frekansına çıkıldı"

Ayrıca PCIe standartı da güncellenmeyeceğe benziyor. Ek olarak Warhol’un AM5 sokete gelmesinin beklendiğini de belirtelim. Dolayısıyla ilk DDR5 destekli Ryzen yongalarda Zen 3 ve 7 nm’nin rafine hali kullanılacak diyebiliriz.

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