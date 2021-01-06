ADATA 8400 MHz 64 GB DDR5 RAM’ler üzerinde çalışıyor

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DDR5 dstekli yeni platformlardan haber beklediğimiz şu günlerde üreticiler de yeni RAM standartına yönelik çalışmalara başladı.

ADATA DDR5 için kolları sıvadı

ADATA yaptığı duyuruyla beklenen DDR5 standartı üzerinde çalışmaya başladığını duyurdu. En iyi uyumluluk için Gigabyte ve MSI ile ortak çalışan ADATA şu anda son nesil bir platform üzerinde çalıştıklarını da belirtmiş.

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Intel tarafında 12. nesil Core işlemcileriyle geçilmesi beklenen DDR5’le birlikte ADATA 8400 MHz’e kadar frekanslarda 64 GB kitler sunmayı planlıyor. Standart olarak ECC destekleyecek DDR5 RAM’lerde 1.1 volta kadar gerilimler mümkün olacak.

https://www.overclock3d.net/news/memory/adata_s_working_with_gigabyte_and_msi_to_deliver_lightning-fast_8400mhz_ddr5_memory/1

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