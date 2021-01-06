ADATA 8400 MHz 64 GB DDR5 RAM’ler üzerinde çalışıyor

DDR5 dstekli yeni platformlardan haber beklediğimiz şu günlerde üreticiler de yeni RAM standartına yönelik çalışmalara başladı.
ADATA DDR5 için kolları sıvadı
ADATA yaptığı duyuruyla beklenen DDR5 standartı üzerinde çalışmaya başladığını duyurdu. En iyi uyumluluk için Gigabyte ve MSI ile ortak çalışan ADATA şu anda son nesil bir platform üzerinde çalıştıklarını da belirtmiş.
Ayrıca Bkz. "Intel’in 4096 shader üniteli DG2 GPU’su ortaya çıktı"
Intel tarafında 12. nesil Core işlemcileriyle geçilmesi beklenen DDR5’le birlikte ADATA 8400 MHz’e kadar frekanslarda 64 GB kitler sunmayı planlıyor. Standart olarak ECC destekleyecek DDR5 RAM’lerde 1.1 volta kadar gerilimler mümkün olacak.
https://www.overclock3d.net/news/memory/adata_s_working_with_gigabyte_and_msi_to_deliver_lightning-fast_8400mhz_ddr5_memory/1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Bu videoda tek değişkenin ram olduğu 1600mhz ve 3000mhz ram(neredeyse 2 kat hız farkı) FPS testi var ortalama fark %2 %4 arası
(39) 16GB RAM DDR4 | 1600MHZ vs 3000MHZ | Crysis 3 - Metro Last Light - YouTube
Burada ise 2 işlemci karşılaştırması var. sadece işlemciler birbirlerine 2 kat güç farkı koyuyorlar oyunlarda ise tüm sistem performansına %25 ile %35 arasında (yani fps değeri) fark var.
i3-2130 vs i7-2600 - Assassin's Creed Odyssey with GTX 1080 Performance 1080p, 1440p, Ultrawide, 4K Comparison - GPUCheck United States / USA
iştersen gpu nun genel oyun performansı ne katkı sunduğunu açıklamayıkm şimdi sene olmuş 2021 birbiri arasında 2 kat hız farkı olan ekran kartlarının FPS değerini ne derecede yükselttiğini anlatmayalım.
Birde bilgisayar kullanıyorsundur herhalde. 4GB ram ile bir oyuna gir oynamaya çalış sonra hiçbir ayarı değiştirmeden 8 GB ram ile aynı oyunu oyna aradaki farkı gel buraya yaz.
Ram söküp takmada sorun yaşarsan PM den yaz yardımcı olurum ben sana
CompTIA A+ sertifikalı bilgisayar teknisyeniyim ben
Büyük ihtimallede sen daha yumurtada proteinken ben bilgisayarda HTML den web sitesi yapıyordum