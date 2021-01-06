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    Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ADATA 8400 MHz 64 GB DDR5 RAM’ler üzerinde çalışıyor

    DDR4’ün son demlerini yaşadığı artık bilinen bir gerçek. Donanımseverlerin yolunu gözlediği DDR5 kitler oldukça yüksek frekanslara düşük gerilimlerle çıkacak.
    3 gün
    2,6b
    2
    34
    Ram
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    2

    ADATA 8400 MHz 64 GB DDR5 RAM’ler üzerinde çalışıyor
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    DDR5 dstekli yeni platformlardan haber beklediğimiz şu günlerde üreticiler de yeni RAM standartına yönelik çalışmalara başladı.

    ADATA DDR5 için kolları sıvadı

    ADATA yaptığı duyuruyla beklenen DDR5 standartı üzerinde çalışmaya başladığını duyurdu. En iyi uyumluluk için Gigabyte ve MSI ile ortak çalışan ADATA şu anda son nesil bir platform üzerinde çalıştıklarını da belirtmiş.

    Ayrıca Bkz. "Intel’in 4096 shader üniteli DG2 GPU’su ortaya çıktı"

    Intel tarafında 12. nesil Core işlemcileriyle geçilmesi beklenen DDR5’le birlikte ADATA 8400 MHz’e kadar frekanslarda 64 GB kitler sunmayı planlıyor. Standart olarak ECC destekleyecek DDR5 RAM’lerde 1.1 volta kadar gerilimler mümkün olacak.



    https://www.overclock3d.net/news/memory/adata_s_working_with_gigabyte_and_msi_to_deliver_lightning-fast_8400mhz_ddr5_memory/1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Arisaka 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Millet de B550 + 5600X kovalamaya devam etsin 1 sene sonra DDR5 gelince artık 2.elde satmak için bir taraflarını yırtarlar.
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    6s 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) LINEBACKER
    Bunlar oyuncu gençler. Bilgisayardan anladıkları, oyunda saniyede çizilen kare sayısı. Bir de 14nm, 7nm gibi sayıları biliyorlar. Burada gelir size, bilgisayar biliminden anlıyormuş gibi küçük görüp, hakaret eder. Bunlarla münakaşaya girmeyin.
    Bunlar oyuncu gençler. Bilgisayardan anladıkları, oyunda saniyede çizilen kare sayısı. Bir de 14nm, 7nm gibi sayıları biliyorlar. Burada gelir size, bilgisayar ...
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    Yanıtla +8
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    LINEBACKER 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) Arisaka
    Ozaman üşenmeden sana belgelerle açıklama yapalım senin gibi işkembeden kanıtsız delilsiz boş yapmayalım.

    Bu videoda tek değişkenin ram olduğu 1600mhz ve 3000mhz ram(neredeyse 2 kat hız farkı) FPS testi var ortalama fark %2 %4 arası
    (39) 16GB RAM DDR4 | 1600MHZ vs 3000MHZ | Crysis 3 - Metro Last Light - YouTube

    Burada ise 2 işlemci karşılaştırması var. sadece işlemciler birbirlerine 2 kat güç farkı koyuyorlar oyunlarda ise tüm sistem performansına %25 ile %35 arasında (yani fps değeri) fark var.

    i3-2130 vs i7-2600 - Assassin&#39;s Creed Odyssey with GTX 1080 Performance 1080p, 1440p, Ultrawide, 4K Comparison - GPUCheck United States / USA

    iştersen gpu nun genel oyun performansı ne katkı sunduğunu açıklamayıkm şimdi sene olmuş 2021 birbiri arasında 2 kat hız farkı olan ekran kartlarının FPS değerini ne derecede yükselttiğini anlatmayalım.

    Birde bilgisayar kullanıyorsundur herhalde. 4GB ram ile bir oyuna gir oynamaya çalış sonra hiçbir ayarı değiştirmeden 8 GB ram ile aynı oyunu oyna aradaki farkı gel buraya yaz.
    Ram söküp takmada sorun yaşarsan PM den yaz yardımcı olurum ben sana

    CompTIA A+ sertifikalı bilgisayar teknisyeniyim ben
    Büyük ihtimallede sen daha yumurtada proteinken ben bilgisayarda HTML den web sitesi yapıyordum
    Ozaman üşenmeden sana belgelerle açıklama yapalım senin gibi işkembeden kanıtsız delilsiz boş yapmayalım. Bu videoda tek değişkenin ram olduğu 1600mhz ...
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    züğürt tesellisi seninkisi
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    sieger 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Once potansiyelleri gormek lazim, ddr4un potansiyelinin ucuna yeni yeni geldiler. Ilk seriler hemen ddr4ten biraz hizli ve cok pahali olursa sacmalik olacaktir. Satmak icin her sene azicik iyi model cikartirlarsa kizicam artik.

    Tabi bi de bunu destekleyecek vrm li anakart ve islemciler lazim. Daha 4400ddr 4te duzgun calisan anakart sayisi kac ki 8400leri kaldiracaklar. Ring valuelar falan hep yetersiz.
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    soneday (Soner Çakır) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    i7 2600k ile,
    1333mhz ram'e devam <3
    8 yıldır sorunsuz götürüyor, ddr 7'ye kadar devam
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    FreeRun 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Windows da Ram in bir işe yaradığı mı var?, 16gb yetiyor her şeye yazılımlar kullanmadıktan sonra napayım.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    makine26 2 gün ( Mesaj Silindi ) FreeRun
    İşyerinde kullandığım 256 gb ramli xenon işlemcili quadro ekran kartlı iş istasyonunda ; solidworks ün kağnılığını bırak w10 bile açılırken sinir oluyorum. Maillerde arama yaparken çayım bitiyor. Hangi pc kullanırsan kullan işletim sistemin berbatsa aldığın donanım çöp oluyor.
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    01myavuz (Mustafa YAVUZ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Artık fiyatlar yeni ürünlerle birlikte artıyor, bu hiç iyi değil. Sanki zaman durmuş gibi, eski yıllarda hatırlıyorum 128.000 lira olan RAM bir yıl sonra 28.000 liraya satılıyordu.
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    Yılmaz1907 (Yılmaz Soylu) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Onların piyasada normal bir seviyeye oturması bayağı zaman alır.
    Fiyatlar hem anakart tarafında hem Ram tarafında yüksek olur.
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    tokatli6061 (ismail durmus) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    DDR4 de 3600 mhz demek 1800*2 demek ddr5 8400mhz ise 2100*4 demek. Bu ddr5 bellekler ilk çıkınca 4000mhz gibi hızlarla gelmişti neredeyse 10 yıl önce şimdi 8400 mhz çokmu oluyor? Çip üretimi 5nm ye indi ilk modeller büyük ihtimal 32nm ile üretilmişti. Bence bunca zaman sonra 8400 çok değil tabii işlemcilerin performansını çok etkileyeceğini de düşünmüyorum. Ama DDR5 li ryzenlerin onboard gpu su olanlarına sınıf atlatacaktır.
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    SuperVisör (mahir cam) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Dolar bu haldeyken çok can yakar zor bakalım nasıl alıcaz
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    Romeo84 3 gün ( Mesaj Silindi )
    ram fabrikasında her sene çıkan yangınlarda göz önüne alındığında fiyatların düzgün bir çizgiye de oturması en az 3 yıl
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    AtiMX4 (Ati ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Turkiyede 20bin tl olur artik :)
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    2565 kez okundu.
    21 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

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    adata ddr5, ddr5 ecc ve
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