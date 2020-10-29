AMD’nin ekran kartlarını öne geçiren Smart Acces Memory ve Rage Mode nedir

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RX 6000 serisinin tanıtımı sonrasında sistem toplayacaklar yeni kartları beklemeye koyuldu. RDNA2 mimarili çözümleri ileriye taşıyan teknolojiler bir hayli iddialı.

Oldukça dikkat çeken tekniği temel alan Smart Acces Memory ile başlayalım. Yeni teknoloji sayesinde 500 serisi anakart üzerinde Ryzen 5000 işlemcisi ve RX 6000 ailesinden bir kart kullanıldığında CPU-GPU iletişimi bir başka boyuta taşınıyor.

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CPU’ya GPU’nun 16 GB’lık GDDR6 VRAM birimine erişim yetkisi veren teknoloji sayesinde VRAM içerisindeki parçalanmaların önüne geçilerek performans kazanımı elde edilebilecek.

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AMD Infinty Cache nedir?

Potansiyeli önem arz eden Smart Acces Memory hakkında AMD şu anda detaylı bilgi paylaşmaktan kaçınmış. Mevcut AAA oyunlardan hatırı sayılır bir kısmında kullanılan teknolojiden tam anlamıyla faydanılabilmesi için yine de oyunların optimize edilmesi gerekiyor.

Rage Mode ile ekstra performans

Nvidia kanadındaki GPU Boost'a karşı geliştirilen Rage Mode ise tek tıkla ekran kartınızın şartlara göre otomatik hız aşırtılmasını sağlayacak. Özellik yeni değil. Öyle ki AMD’nin iş ortakları dahi hali hazırda bu konuda çeşitli araçlar sunuyor.

Kullanıcının aktive edeceği Rage Mode sayesinde ekran kartının mümkün olan en yüksek frekansa çıkartılması oldukça heyecan verici dursa da şimdiye kadarki araçlarda işlemin doğası gereği yaşanan kilitlenme/çökme sorunları nedeniyle Rage Mode’un her kullanıcıya hitap etmeyeceğini söyleyebiliriz.

Ayrıca olası kazanımların GPU silikon kalitesine ve PCB bileşenlerinin kapasitesine göre değişkenlik göstereceğini hatırlatalım.

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Ayrıca Bkz. "AMD Infinty Cache nedir?"

Yine de eğer AMD her kartta stabiliteyi sağlayabilirse Rage Mode’un kartı garanti dışı bırakmadığı düşünüldüğünde yeni teknoloji firma adına önemli bir artı olacaktır.

https://www.anandtech.com/show/16202/amd-reveals-the-radeon-rx-6000-series-rdna2-starts-at-the-highend-coming-november-18th/2

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