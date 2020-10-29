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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD’nin ekran kartlarını öne geçiren Smart Acces Memory ve Rage Mode nedir

    Ekran kartınızı garanti kapsamında hız aşırtan Rage Mode kullanıcılar tarafından sevileceğe benziyor. Yine de stabilite sorunlarına hazırlıklı olmakta fayda var.
    3 sa.
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    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    1

    AMD’nin ekran kartlarını öne geçiren Smart Acces Memory ve Rage Mode nedir
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    RX 6000 serisinin tanıtımı sonrasında sistem toplayacaklar yeni kartları beklemeye koyuldu. RDNA2 mimarili çözümleri ileriye taşıyan teknolojiler bir hayli iddialı.

    Oldukça dikkat çeken tekniği temel alan Smart Acces Memory ile başlayalım. Yeni teknoloji sayesinde 500 serisi anakart üzerinde Ryzen 5000 işlemcisi ve RX 6000 ailesinden bir kart kullanıldığında CPU-GPU iletişimi bir başka boyuta taşınıyor.

    AMD’nin ekran kartlarını öne geçiren Smart Acces Memory ve Rage Mode nedir
    Tam Boyutta Gör

    CPU’ya GPU’nun 16 GB’lık GDDR6 VRAM birimine erişim yetkisi veren teknoloji sayesinde VRAM içerisindeki parçalanmaların önüne geçilerek performans kazanımı elde edilebilecek.

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    Potansiyeli önem arz eden Smart Acces Memory hakkında AMD şu anda detaylı bilgi paylaşmaktan kaçınmış. Mevcut AAA oyunlardan hatırı sayılır bir kısmında kullanılan teknolojiden tam anlamıyla faydanılabilmesi için yine de oyunların optimize edilmesi gerekiyor.

    Rage Mode ile ekstra performans

    Nvidia kanadındaki GPU Boost'a karşı geliştirilen Rage Mode ise tek tıkla ekran kartınızın şartlara göre otomatik hız aşırtılmasını sağlayacak. Özellik yeni değil. Öyle ki AMD’nin iş ortakları dahi hali hazırda bu konuda çeşitli araçlar sunuyor.

    Kullanıcının aktive edeceği Rage Mode sayesinde ekran kartının mümkün olan en yüksek frekansa çıkartılması oldukça heyecan verici dursa da şimdiye kadarki araçlarda işlemin doğası gereği yaşanan kilitlenme/çökme sorunları nedeniyle Rage Mode’un her kullanıcıya hitap etmeyeceğini söyleyebiliriz.

    Ayrıca olası kazanımların GPU silikon kalitesine ve PCB bileşenlerinin kapasitesine göre değişkenlik göstereceğini hatırlatalım.

    AMD’nin ekran kartlarını öne geçiren Smart Acces Memory ve Rage Mode nedir
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "AMD Infinty Cache nedir?"

    Yine de eğer AMD her kartta stabiliteyi sağlayabilirse Rage Mode’un kartı garanti dışı bırakmadığı düşünüldüğünde yeni teknoloji firma adına önemli bir artı olacaktır.



    https://www.anandtech.com/show/16202/amd-reveals-the-radeon-rx-6000-series-rdna2-starts-at-the-highend-coming-november-18th/2 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
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    4 gün önce
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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    4 gün önce
    guneyk

    xd

    5 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    5 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    5 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    5 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    5 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    6 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    6 gün önce
    hareketliperde

    v

    6 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Virinom (Süleyman Kenar) 3 sa. en beğenilen
    Mesut Çevik ağlıyordu, AMD yapma diyordu ama AMD durmuyordu. Vuruyordu kırbacı vuruyordu kırbacı. 

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Mesut Çevik ağlıyordu, AMD yapma diyordu ama AMD durmuyordu. Vuruyordu kırbacı vuruyordu kırbacı. ...
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    2 Yanıt Yanıtla +21
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 3 sa. (düzenlendi) Virinom
    Bir sponsorluğa bakar iş. Yarın Nvidia'yı da kötüleyebilir
    Yanıtla +19
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Virinom (Süleyman Kenar) 3 sa. en beğenilen
    Mesut Çevik ağlıyordu, AMD yapma diyordu ama AMD durmuyordu. Vuruyordu kırbacı vuruyordu kırbacı. 

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    2 Yanıt Yanıtla +21
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Celonfix (Celonfix Cfx) 3 sa. Virinom
    Bir sponsorluğa bakar iş. Yarın Nvidia'yı da kötüleyebilir
    Yanıtla +19
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    hasan.sonus (Hasan ERSOY) 1 sa. Virinom
    Mesut yine kendini rezil ederkene :D :D :D
    Yanıtla +1
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    clarq26 (Emre Bayram) 3 sa.
    vay amd.
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