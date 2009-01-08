AMD Phenom II @ 6GHz video inceleme

AMD'nin yeni nesil 4 çekirdekli işlemcisi Phenom II'yi -190 dereceye kadar soğutup limitlerine kadar hız aşırtıyoruz!

AMD'nin geçtiğimiz sene Phenom ailesi işlemcilerle başarılı bir grafik çizdiği söylenemez. Düşük hız aşırtma potansiyeli ve bazı donanımsal sorunlar nedeniyle işlemciler isteneni veremediler.

AMD bu sefer ödevine iyi çalışmış gibi görünüyor. Eskisine oranla aynı saat hızında yaklaşık %20 daha fazla performans sunabilen, daha az enerji tüketen ve hız aşırtmacıların rüyalarını süsleyecek bir potansiyele sahip olan yeni Phenom II işlemcilerle tanışın.

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