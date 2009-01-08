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AMD Phenom II @ 6GHz video inceleme

10 yıl
189b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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AMD'nin yeni nesil 4 çekirdekli işlemcisi Phenom II'yi -190 dereceye kadar soğutup limitlerine kadar hız aşırtıyoruz!

AMD'nin geçtiğimiz sene Phenom ailesi işlemcilerle başarılı bir grafik çizdiği söylenemez. Düşük hız aşırtma potansiyeli ve bazı donanımsal sorunlar nedeniyle işlemciler isteneni veremediler.

AMD bu sefer ödevine iyi çalışmış gibi görünüyor. Eskisine oranla aynı saat hızında yaklaşık %20 daha fazla performans sunabilen, daha az enerji tüketen ve hız aşırtmacıların rüyalarını süsleyecek bir potansiyele sahip olan yeni Phenom II işlemcilerle tanışın.

http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=479367


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Guest-2BAE0C551 9 yıl
Bende Amd Phenom 2 4X almayı düşünüyorum.Testlerde İntel'den daha iyi olduğunu görünce rahatladım.
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Guest-2BAE0C551 9 yıl
Bende Amd Phenom 2 4X almayı düşünüyorum.Testlerde İntel'den daha iyi olduğunu görünce rahatladım.
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storm_999_ 10 yıl
Adamlar Aşmış kendini Artık
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01fatih 10 yıl
para var ise İNTEL :)
para yok ise AMD :)
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diesel89 10 yıl
Bence Amd düşük fiyatı önemsemese intel den daha performanslı daya iyi işlemciler üretebilir ama adamların vizyonu belli fazla söze gerek yok.
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diesel89 10 yıl
fazla söze gerek yok amd düşük fiyatı önemsemese bence intel den daha iyi işlemciler üretebilir ama adamların vizyonu belli fazla söze gerek yok .
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foreign34 10 yıl
intel fiyat olarak baya pahalı phenom II ye göre bence bu özellikler yeter bir işlemci için ve kesnlikle phenom II
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J-Smoove 10 yıl
6.3


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store.donanimhaber.com/...

yuh diyorum başkada bi şey demiyorum
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namigencan 10 yıl
Bence bu kadar beklemeye bu bir fiyasko iyi ama beklenen bu değildi hakikaten.
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|ıiliıı| 10 yıl
Meraba ben Mesut Çevik.
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Executor Arhentir 10 yıl
AMD, Intelin Tahtını sallamaya basşlamış gibi gözüküyor.Yakında peşpeşe fiyat indirimi görebiliriz yada daha uygun fiyatlı intel çözünleri vs vs...
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