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AMD Phenom II X4 970 Black Edition'ın "Zosma" tabanlı ikinci versiyonu doğrulandı

8 yıl
27,7b
1
31
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin dört çekirdekli en hızlı işlemcisi unvanına sahip Phenom II X4 970 Black Edition'ın, çekirdek aşırtma yapılabilen ikinci versiyonu doğrulandı. Son kullanıcılar için satışa sunulan kutulu versiyonuna ek olarak, sistem üreticilerine sağlanan OEM versiyonu da bulunan Phenom II X4 970 Black Edition, çekirdek aşırtma uygulamasıyla 6 çekirdekli yapılabiliyor. Kutulu versiyonu C3 revizyonlu Deneb tasarımı üzerine kurulan yani doğal 4 çekirdekli zar tasarımına sahip olan Phenom II X4 970 Black Edition'ın OEM versiyonu ise E0 revizyonlu Zosma tasarımını baz alıyor yani 6 çekirdekli Thuban tasarımının iki çekirdeği kapatılmış versiyonunu kullanıyor.

Standart olarak 3.5GHz'de çalışan Soket AM3 formundaki Phenom II X4 970 Black Edition işlemcisinin OEM versiyonuyla yapılan denemeler sonucunda kapalı çekirdeklerin açılabildiği tespit edildi. Advanced Clock Calibration teknolojisi kullanılarak yapılan çalışmalarda, çekirdek aşırtma sonucunda kapalı çekirdekleri açılarak 6 çekirdekli olarak stabil şekilde kullanılabilen işlemci, kullanıcılarına daha düşük maliyetlerle 3.5GHz'de çalışan 6 çekirdekli işlemci sahibi olma şansı tanıyor. Tüm bunlara ek olarak Zosma tasarımını temel alan işlemcinin TurboCore teknolojisi ile çekirdek hızlarını otomatik olarak yükseltebildiğini de hatırlatalım. Peki Zosma tabanlı Phenom II X4 970 Black Edition, hız aşırtma konusunda ne kadar başarılı? Yapılan çalışmalara göre işlemci beraberinde gelen standart soğutucu ve standart çalışma frekansı ile 4.1GHz'e kadar çıkartılabiliyor.


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Orlando DeJoseph 6 yıl
Ben phenom x4 970 almayı düşünüyorum teknobiyoik'in stoğuna gelmişde...
çekirdek açma olayı garantı dışı bırakır mı işlemciyi?
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hasan_kulekci 6 yıl
bu işlemcinin 990XA-UD3 AMD 990X/SB950 AM3+ DDR3 2000MHz (O.C.) SATA 3.0 USB 3.0 Anakartla uyumu varmı yardım lütfen (am3+ yazıyor boardın soketinde am3 phenom 2 ilemcş destei yazıyor genede emin olmak istedim)
1 Yanıt Yanıtla
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und3rfir3 8 yıl
gigatek.com.tr/...
gigatek de stoklarda var gözüküyo ama C3 revizyonlu
E0 biraz zor gelir Türkiye'ye
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2kol3bacak 8 yıl
Zorlayıp bilgisayarcı tanıdıklardan getirticeksin oem versiyonunu birini kendine alıcan gerisini foruma satacan ne hayır işlersin yahu


AMD'yi tebrik etmek lazım bu arada böyle cinliklerle hem eğlendiriyor hem kazandırıyor
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H34RTL3SS 8 yıl
bu işlemciyi alabileceimiz bi yer bulursam hiç düşünmem inteli çöpe atar alırım bunu
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Mr.Legend 8 yıl
AMD nin çıkarttığı en iyi işlemcilerinden biri. Bununla beraber X4 955 ve X4 965 alınmaz. Stok fan ile 4,1 GHz yi buluyorsa eğer noctua ile 4,5 GHz yi görür. Fakat stabil kalır mı orasını bilemiyorum

Ayrıca bu işlemci 140W da çalışıyor. Bi işlemciye göre büyük bi değer değil mi?. OC potansiyeli buna rağmen nasıl fazla oluyor


Amazon da;

AMD Phenom II X4 970 - 200$
AMD Phenom II X4 965 - 160$
AMD Phenom II X4 955 - 140$


Newegg de;

AMD Phenom II X4 970 - 180$
AMD Phenom II X4 965 - 160$
AMD Phenom II X4 955 - 140$

X4 955 ile X4 970 arasında 50 dolar ortalama bi fark var. Eğer işlemcinin 2 çekirdeği açılmazsa 50 dolar boşa masraf olucak. Risk almayı sevenler için iyi. Türkiye de fiyatları 220 dolar civarı olur. Hadi bakalım
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theyapici 8 yıl
keşke nasıl yapıldığını da gösterseler canlı canlı video çekip:=)
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WinteR 8 yıl
X6 olması biraz zor deniliyor.
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Furkán 8 yıl

theyapici

keşke nasıl yapıldığını da gösterseler canlı canlı video çekip:=)

İnternette birçok anlatım mevcut.. Örnek olarak MSI'ın hazırladığı rehbere bakabilirsin..

http://www.msi.eu/unlockcore/

Bu arada AMD'den yine süper bir işlemci daha.. Yeni sistem kurarsam tercihimi AMD'den yana kullanacağıma eminim.
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apokoc 8 yıl
wayy be wayyy be :D
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::Ashes:: 8 yıl
ben hep söledim phenom II x6 1055ile 1090t arasında bir fark yok 1055t bile fazla diyordum..
bakınız 970 çıktıki 3.5 ghzda çalışan çekirdek açıldığında 1090tden iyi bir işlemci..
fiyatıda çok ucuz :)
330tlye buldum..
Gerçi benim bir sorunum yok 250liradan 945imi çektim 95w tdpli mis gibi :)
Gerçi direk 945 deyince adam c2 revizyonlu verdi kutudan baktım geri iade edip üstüne 2 lira alarak c3 rev aldım :))
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SpawnOnur 8 yıl
1090T aldim. neyapayim?
Cevap:Erikli soguk iciniz.
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eneshatipoglu 8 yıl
ohaa arkadaş ohaa yanlış duymadım demi standart soğutmayla 4.1 ghz helal AMD valla
ee o zaman noctua yada thermalright la felan ne kadar oc olur acaba hoş bana 6 çekirdek 4.1 de fazlasıyla yeterde :)
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the_alien89 8 yıl
bu nedir birader
istiyorum bunu ama bu modeli alabileceğimiz yer yok mu şimdi
normal satışada sunsa ne güzel olur


not: hızlı cevap butonu bende çalışmıyor neden olabilir?
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selahattın ısık 8 yıl
yaw oldumu şimdi?vay .......
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Applejack 8 yıl
bu işlemci adama AMD aldırır arkadaş
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