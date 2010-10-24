AMD Phenom II X4 970 Black Edition'ın "Zosma" tabanlı ikinci versiyonu doğrulandı

AMD'nin dört çekirdekli en hızlı işlemcisi unvanına sahip Phenom II X4 970 Black Edition'ın, çekirdek aşırtma yapılabilen ikinci versiyonu doğrulandı. Son kullanıcılar için satışa sunulan kutulu versiyonuna ek olarak, sistem üreticilerine sağlanan OEM versiyonu da bulunan Phenom II X4 970 Black Edition, çekirdek aşırtma uygulamasıyla 6 çekirdekli yapılabiliyor. Kutulu versiyonu C3 revizyonlu Deneb tasarımı üzerine kurulan yani doğal 4 çekirdekli zar tasarımına sahip olan Phenom II X4 970 Black Edition'ın OEM versiyonu ise E0 revizyonlu Zosma tasarımını baz alıyor yani 6 çekirdekli Thuban tasarımının iki çekirdeği kapatılmış versiyonunu kullanıyor.
Standart olarak 3.5GHz'de çalışan Soket AM3 formundaki Phenom II X4 970 Black Edition işlemcisinin OEM versiyonuyla yapılan denemeler sonucunda kapalı çekirdeklerin açılabildiği tespit edildi. Advanced Clock Calibration teknolojisi kullanılarak yapılan çalışmalarda, çekirdek aşırtma sonucunda kapalı çekirdekleri açılarak 6 çekirdekli olarak stabil şekilde kullanılabilen işlemci, kullanıcılarına daha düşük maliyetlerle 3.5GHz'de çalışan 6 çekirdekli işlemci sahibi olma şansı tanıyor. Tüm bunlara ek olarak Zosma tasarımını temel alan işlemcinin TurboCore teknolojisi ile çekirdek hızlarını otomatik olarak yükseltebildiğini de hatırlatalım. Peki Zosma tabanlı Phenom II X4 970 Black Edition, hız aşırtma konusunda ne kadar başarılı? Yapılan çalışmalara göre işlemci beraberinde gelen standart soğutucu ve standart çalışma frekansı ile 4.1GHz'e kadar çıkartılabiliyor.
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çekirdek açma olayı garantı dışı bırakır mı işlemciyi?
gigatek de stoklarda var gözüküyo ama C3 revizyonlu
E0 biraz zor gelir Türkiye'ye
AMD'yi tebrik etmek lazım bu arada böyle cinliklerle hem eğlendiriyor hem kazandırıyor
Ayrıca bu işlemci 140W da çalışıyor. Bi işlemciye göre büyük bi değer değil mi?. OC potansiyeli buna rağmen nasıl fazla oluyor
Amazon da;
AMD Phenom II X4 970 - 200$
AMD Phenom II X4 965 - 160$
AMD Phenom II X4 955 - 140$
Newegg de;
AMD Phenom II X4 970 - 180$
AMD Phenom II X4 965 - 160$
AMD Phenom II X4 955 - 140$
X4 955 ile X4 970 arasında 50 dolar ortalama bi fark var. Eğer işlemcinin 2 çekirdeği açılmazsa 50 dolar boşa masraf olucak. Risk almayı sevenler için iyi. Türkiye de fiyatları 220 dolar civarı olur. Hadi bakalım
İnternette birçok anlatım mevcut.. Örnek olarak MSI'ın hazırladığı rehbere bakabilirsin..
http://www.msi.eu/unlockcore/
Bu arada AMD'den yine süper bir işlemci daha.. Yeni sistem kurarsam tercihimi AMD'den yana kullanacağıma eminim.
bakınız 970 çıktıki 3.5 ghzda çalışan çekirdek açıldığında 1090tden iyi bir işlemci..
fiyatıda çok ucuz :)
330tlye buldum..
Gerçi benim bir sorunum yok 250liradan 945imi çektim 95w tdpli mis gibi :)
Gerçi direk 945 deyince adam c2 revizyonlu verdi kutudan baktım geri iade edip üstüne 2 lira alarak c3 rev aldım :))
Cevap:Erikli soguk iciniz.
ee o zaman noctua yada thermalright la felan ne kadar oc olur acaba hoş bana 6 çekirdek 4.1 de fazlasıyla yeterde :)
not: hızlı cevap butonu bende çalışmıyor neden olabilir?