AMD Phenom II X4 970 Black Edition'ın "Zosma" tabanlı ikinci versiyonu doğrulandı

AMD'nin dört çekirdekli en hızlı işlemcisi unvanına sahip Phenom II X4 970 Black Edition'ın, çekirdek aşırtma yapılabilen ikinci versiyonu doğrulandı. Son kullanıcılar için satışa sunulan kutulu versiyonuna ek olarak, sistem üreticilerine sağlanan OEM versiyonu da bulunan Phenom II X4 970 Black Edition, çekirdek aşırtma uygulamasıyla 6 çekirdekli yapılabiliyor. Kutulu versiyonu C3 revizyonlu Deneb tasarımı üzerine kurulan yani doğal 4 çekirdekli zar tasarımına sahip olan Phenom II X4 970 Black Edition'ın OEM versiyonu ise E0 revizyonlu Zosma tasarımını baz alıyor yani 6 çekirdekli Thuban tasarımının iki çekirdeği kapatılmış versiyonunu kullanıyor.

Standart olarak 3.5GHz'de çalışan Soket AM3 formundaki Phenom II X4 970 Black Edition işlemcisinin OEM versiyonuyla yapılan denemeler sonucunda kapalı çekirdeklerin açılabildiği tespit edildi. Advanced Clock Calibration teknolojisi kullanılarak yapılan çalışmalarda, çekirdek aşırtma sonucunda kapalı çekirdekleri açılarak 6 çekirdekli olarak stabil şekilde kullanılabilen işlemci, kullanıcılarına daha düşük maliyetlerle 3.5GHz'de çalışan 6 çekirdekli işlemci sahibi olma şansı tanıyor. Tüm bunlara ek olarak Zosma tasarımını temel alan işlemcinin TurboCore teknolojisi ile çekirdek hızlarını otomatik olarak yükseltebildiğini de hatırlatalım. Peki Zosma tabanlı Phenom II X4 970 Black Edition, hız aşırtma konusunda ne kadar başarılı? Yapılan çalışmalara göre işlemci beraberinde gelen standart soğutucu ve standart çalışma frekansı ile 4.1GHz'e kadar çıkartılabiliyor.