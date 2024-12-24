Apple M5 Pro ve M5 Max bir alanda rakipsiz olabilir: Tasarımı değişiyor

Yeni bir dönemin başlangıcı mı?
Apple’ın M serisi yongalarının en bilindik özelliği, hepimizin bildiği gibi tüm bileşenleri tek bir pakette birleştiren Yongada Sistem (System-on-a-Chip, SoC) tasarımı. Ancak yeni söylentilere göre M5 serisiyle bu stratejiden uzaklaşıldığını görebiliriz. Analist Ming-Chi Kuo’ya göre Apple, yeni M5 Pro, M5 Max ve M5 Ultra modellerinde, TSMC'nin SoIC-MH (System-on-Integrated-Chips-Molding-Horizontal) teknolojisini kullanmayı planlıyor.
Bu süreç, M4’te kullanılan N3E’ye kıyasla %5 ila %10 arasında daha az güç tüketimi ve %5’e kadar performans artışı sağlayacak. Ayrıca gelişmeler bununla sınırlı değil. Apple, yeni nesil M5 işlemcilerde CPU ve GPU tasarımlarını ayrı çipler olarak sunmayı planlıyor. Ancak bunun detayları şu an için netleşmedi. Dolayısıyla Apple’ın bu yeni tasarımla elde edeceği kazanımları görmek için 2025’i beklemek gerekecek.
Ming-Chi Kuo’ya göre M5 Pro ve M5 Max modellerinin üretimi 2025’in ikinci yarısında başlayacak ve ilk olarak MacBook Pro modellerinde karşımıza çıkması bekleniyor. M5 Ultra içinse 2026 yılına işaret edildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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