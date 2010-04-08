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AMD, Phenom II X6/X4 işlemcilerindeki Turbo teknolojisini detaylandırdı

9 yıl
15,3b
1
34
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel  ile birlikte dünyanın en büyük iki işlemci üreticisinden biri olan AMD, uzun süredir merakla beklenen 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini  bu ayın sonuna doğru pazara sunmaya hazırlanıyor. Sunucu sistemler için yaklaşık bir yıldır satılmakta olan 6 çekirdekli Opteron "kod adı Istanbul" ailesinin Soket AM3 formuna uyarlanmış yüksek frekanslı varyasyonları olarak gösterilen Phenom II X6 serisi, mimari açıdan radikal yenilikler içeriyor olmasa da bu kaydadeğer bir gelişme olmadığı anlamına da gelmiyor zira yeni işlemcilerle birlikte AMD, Turbo CORE isimli yeni bir teknoloji kullanmaya başlıyor.
İlk detaylarına daha önceki haberlerimizde yer verdiğimiz Turbo CORE teknolojisi mantık olarak Intel'in Turbo Boost teknolojisi ile aynı prensibe dayanıyor. Yani çoklu çekirdek desteği sunmayan uygulamalarda çekirdek hızı otomatik olarak arttırılarak (500MHz kadar) yüksek işlemci frekansıyla birlikte örneğin tek çekirdekli bir uygulamadan daha yüksek performans alınması sağlanabiliyor. Kullanılmayan işlemcilerin uyku moduna alarak kaynaklarının saat hızı arttırılacak  çekirdek ya da çekirdeklere(üç çekirdeğe kadar) aktarılması sayesinde frekansa rağmen işlemcinin termal karakterisği değişmiyor ve standart TDP değeri korunmuş oluyor.
Yazılım bağımsız olarak işlemci kontrolünde donanımsal olarak gerçekleşen bu değişiklik, Soket AM3 ve Soket AM2+ anakartlarda BIOS güncellemesi ile kullanılabilecek. AMD, Turbo CORE teknolojisini ilk etapta 5 yeni işlemciyle lanse edecek ki bunlar 6 çekirdekli Phenom II X6 1090T, Phenom II X6 1055T (hem 95 Watt hem de 125 Watt TDP'li modelleri) Phenom II X6 1035T ve dört çekirdekli (iki çekirdeği kapatılmış 6 çekirdekli model) Phenom II X4 960T modelleri, AMD'nin Turbo CORE teknolojili ilk işlemcileri olarak önümüzdeki günlerde satışa sunulacakları. 

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DH Misafiri 9 yıl
valla amd bu işi biliyor..1 yıl önce amd x4 955 aldım...uyum mükemmel..performans mükemmel..intele çuvalla para vermeye gerek yok..amd ve ati erkran kartları son derece mükemmel..ısınma sorunu da yok
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yenilik78 9 yıl
intel veya amd her ikiside aynı şeyi üretiyor, işlemci. kasanın içine takınca kullanırken intelmiş amd imiş anlamıyorsun zaten. burada asıl kriter fiyat performans ve bu tek geçer kritere göre AMD her zaman beni çok daha memnun etti. aslında performans olarak kullandığım intellerden çok daha memnunum örneğin şu anki işlemcim p2 940 tan
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emrahgumus 9 yıl
saplanmış kalmışım intele yeter be, 1000 liraya çift çekirdekli, dandik ekran kartlı sistemi zor topluyordum, artık AMD mesela şimdi ilk toplyaam sistem bundan olacak
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turani07 9 yıl
valla doğru söze ne gerek. powercolor 5870 intel e7500 işlemcili kasamda dar boğaza giriyordu.arada donma yapıyordu.düşünüki 5870 le oyun oykarken oyunu arada donmasın 4 gb remler. amd nin phenom 2 x2 550 si işe denedim aynı kartı performans felaket derecede değişti.intele boşuna boşuna para vermişiz.note book umda bile amd kullanıyorum.tek sorun var amd notebook işlemcilerinde hala iyi değil.intele göre aşırı ısınıyor.ama iş performasa gelince bende intel e verilen paraya uazık diyorum.ne yalan söyleyeyim.intele e verdiğim paraya gerçekten acıyorum şimdi. i7 930 almayı planlıyordum ki amd nin şimdi x6 larını gördüm.onların pefformans teslerini araştırıyorum.eğer pehonom 2 x4 965 3,4 ghz ile arasında pek fazla bir performasn farkı olmassa 890 chipsetlimi yoksa 790 chipsetlimi bakalım o anki duruma göre en iyi anakart hangisi ise bir amd sisteme geçiş vakti artık.
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Tolgá 9 yıl
donanım bazlı olması iyi olmuş
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Divinity 9 yıl
Bir çıksa da bizde nasiplensek hayırlısı ile!!
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DH Misafiri 9 yıl
Bende X6'ları merakla bekliyorum. Performans testleri hala piyasada yok
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suhaksk 9 yıl
Bende hep intel ve nvdia kombinasyonunu kullanırdım.Şubat ayında topladıgım sistemde intelin yüksek fiyatları ve türkiye sartları için yüksek işlemcilerini gereksiz bulmam keza diger arafta yeni sisteme DX 11 kullanmak istemem ve nvidianın çok gecikip çokda üstün bir kart yaratamayacak olması öngörüm olsa bile zaten fiyatlar bunla paralellik gösteecegi için İLK DEFA Amd Phenom II x4 925 ve Ati Radeon 5850 kombinasyonu ile çok mutluyum ;)
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carloska 9 yıl

suhaksk

Bende hep intel ve nvdia kombinasyonunu kullanırdım.Şubat ayında topladıgım sistemde intelin yüksek fiyatları ve türkiye sartları için yüksek işlemcilerini gereksiz bulmam keza diger arafta yeni sisteme DX 11 kullanmak istemem ve nvidianın çok gecikip çokda üstün bir kart yaratamayacak olması öngörüm olsa bile zaten fiyatlar bunla paralellik gösteecegi için İLK DEFA Amd Phenom II x4 925 ve Ati Radeon 5850 kombinasyonu ile çok mutluyum ;)


geçte olsa doğru yolu bulmuşun
... darısı diğerlerinin başına...
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tayftua 9 yıl
bu habere çok sevindim ..forever amd
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milyondabir 9 yıl
hadi beyler yürüyün amd ye )
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Batuist 9 yıl
diğer işlemcileri uykuya yatırmak bana pek mantıklı gelmiyor.. tek işlemci desteği olan program o tek çekirdeği %100 kullandığı durumlarda diğer çekirdekler devreve giriyor normalde.. eğer onlar uyursa ne olcak??? kalkın uyuyun diye almadım sizi derim..
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killnOd 9 yıl
Eger devreye giriyorsa uyumayacaklar zaten ama gerek yok ise dinlenecekler.Bulundugun yerde istirahat et.
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genelkurmay89 9 yıl

Batuist

diğer işlemcileri uykuya yatırmak bana pek mantıklı gelmiyor.. tek işlemci desteği olan program o tek çekirdeği %100 kullandığı durumlarda diğer çekirdekler devreve giriyor normalde.. eğer onlar uyursa ne olcak??? kalkın uyuyun diye almadım sizi derim..


akşam akşam koptum


uyku modunda işlemciler uyur ve birden pc sahibi gelir

pc sahibi : kalkın len keratalar ben sizi uyuyun diyemi aldım...

işlemciler : valla ağbi bizi böyle yaptılar bizim suçumuz yok hem enerji tasarufu sağlıyoruz elektrik faturası az geliyor...

pc sahibi : aferin len keratalar bana bunlarla gelin


işlemciler : sağolasın ağbi büyüksün


şaka bir yana 6 çekirdek alıcakların anakart değiştirmeden işi güncel biosla halledebilmeleri amd için büyük bir + pek çok kişide bu sayede 6 çekirdekliye geçiş yapıcaktır umarım 6 çekirdeğide kullanabilecek ayrıca 6 çekirdek destekli programlar yapılır
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drserk 9 yıl
phenom II x6 1090T işlemci Türkiyede satışa çıkmadı mı hala?
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DH Misafiri 9 yıl
umarım intel'in de orta seviye 6 çekirdekli işlemcileri çıkar.
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