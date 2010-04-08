AMD, Phenom II X6/X4 işlemcilerindeki Turbo teknolojisini detaylandırdı

Intel ile birlikte dünyanın en büyük iki işlemci üreticisinden biri olan AMD, uzun süredir merakla beklenen 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini bu ayın sonuna doğru pazara sunmaya hazırlanıyor. Sunucu sistemler için yaklaşık bir yıldır satılmakta olan 6 çekirdekli Opteron "kod adı Istanbul" ailesinin Soket AM3 formuna uyarlanmış yüksek frekanslı varyasyonları olarak gösterilen Phenom II X6 serisi, mimari açıdan radikal yenilikler içeriyor olmasa da bu kaydadeğer bir gelişme olmadığı anlamına da gelmiyor zira yeni işlemcilerle birlikte AMD, Turbo CORE isimli yeni bir teknoloji kullanmaya başlıyor.

İlk detaylarına daha önceki haberlerimizde yer verdiğimiz Turbo CORE teknolojisi mantık olarak Intel'in Turbo Boost teknolojisi ile aynı prensibe dayanıyor. Yani çoklu çekirdek desteği sunmayan uygulamalarda çekirdek hızı otomatik olarak arttırılarak (500MHz kadar) yüksek işlemci frekansıyla birlikte örneğin tek çekirdekli bir uygulamadan daha yüksek performans alınması sağlanabiliyor. Kullanılmayan işlemcilerin uyku moduna alarak kaynaklarının saat hızı arttırılacak çekirdek ya da çekirdeklere(üç çekirdeğe kadar) aktarılması sayesinde frekansa rağmen işlemcinin termal karakterisği değişmiyor ve standart TDP değeri korunmuş oluyor.

Yazılım bağımsız olarak işlemci kontrolünde donanımsal olarak gerçekleşen bu değişiklik, Soket AM3 ve Soket AM2+ anakartlarda BIOS güncellemesi ile kullanılabilecek. AMD, Turbo CORE teknolojisini ilk etapta 5 yeni işlemciyle lanse edecek ki bunlar 6 çekirdekli Phenom II X6 1090T, Phenom II X6 1055T (hem 95 Watt hem de 125 Watt TDP'li modelleri) Phenom II X6 1035T ve dört çekirdekli (iki çekirdeği kapatılmış 6 çekirdekli model) Phenom II X4 960T modelleri, AMD'nin Turbo CORE teknolojili ilk işlemcileri olarak önümüzdeki günlerde satışa sunulacakları.