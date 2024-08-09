AMD, uygun fiyatlı Radeon RX6600 serisinin fişini çekiyor

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Tam Boyutta Gör AMD RDNA 2 mimarisinin duyurulmasından bu yana geçen yaklaşık dört yılın ardından, giriş seviyesi RX 6000 ekran kartlarının üretimi duruyor. Çin’den gelen bilgilere göre Radeon RX 6600, RX 6600 XT ve RX 6650 XT'nin yerini artık giriş seviyesi RX 7000 ekran kartları alacak.

Radeon RX 6600 serisinin üretimi duruyor

Asya pazarından gelen bilgilere göre AMD, RX 6600, RX 6600 XT ve RX 6650 XT modellerini içeren Radeon RX 6600 ekran kartı serisinin üretimini kesmeye hazırlanıyor. Buna göre RX 6600 serisi yavaş yavaş RX 6750 GRE serisiyle değiştirilecek ve RX 7600 serisi kalan boşluğu dolduracak. Şu aşamada en azından RX 6500 XT üretiminin 2024'ün sonuna kadar devam etmesi planlanıyor.

Kartın önümüzdeki yıl satışa devam edip etmeyeceği ise belirsiz ancak AMD RX 7400 ve 7300'ün de yolda olduğunu düşünürsek, büyük olasılıkla pazardan kaybolacak.

Hatırlayacak olursak RX 6600 serisi, 2021'in ortalarında daha pahalı RX 6700, 6800 veya 6900 XTmodellerine bütçesi yetmeyenler için giriş seviye bir seri olarak piyasaya çıktı. Böylece Navi 23 GPU'ya sahip kartlar, 128 bit veri yolunda 8GB GDDR6 bellek ile kısa sürede uygun fiyatlı seçeneklerinden biri haline geldi. Ancak AV1 kodlama desteğinin bulunmaması ve RTX 2000 ve 3000 serisinin ikinci el pazarındaki yükselişi kartların geri planda kalmasına neden oldu.

Giriş seviyesi AMD Radeon RX 7400 ve RX 7300 geliyor 3 gün önce eklendi

AMD üretimi durdurmaya karar vermiş olsa da, bu kartların en azından bir süre daha çeşitli perakende satıcılarda satılmaya devam etmesi muhtemel. Yine de stoklar tabii ki sınırlı sayılarda ve önümüzdeki üç ay içerisinde tükenmesi bekleniyor.

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