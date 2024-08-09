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    AMD, uygun fiyatlı Radeon RX6600 serisinin fişini çekiyor

    Oyuncular için fiyat performans konusunda hala en üstlerde olan Radeon RX 6600 serisi için yolun sonuna gelindi. AMD, artık bu serilerdeki herhangi bir modeli üretmeyecek.
    AMD, popüler ekran kartı serisinin fişini çekiyor Tam Boyutta Gör
    AMD RDNA 2 mimarisinin duyurulmasından bu yana geçen yaklaşık dört yılın ardından, giriş seviyesi RX 6000 ekran kartlarının üretimi duruyor. Çin’den gelen bilgilere göre Radeon RX 6600, RX 6600 XT ve RX 6650 XT'nin yerini artık giriş seviyesi RX 7000 ekran kartları alacak. 

    Radeon RX 6600 serisinin üretimi duruyor

    Asya pazarından gelen bilgilere göre AMD, RX 6600, RX 6600 XT ve RX 6650 XT modellerini içeren Radeon RX 6600 ekran kartı serisinin üretimini kesmeye hazırlanıyor. Buna göre RX 6600 serisi yavaş yavaş RX 6750 GRE serisiyle değiştirilecek ve RX 7600 serisi kalan boşluğu dolduracak. Şu aşamada en azından RX 6500 XT üretiminin 2024'ün sonuna kadar devam etmesi planlanıyor. 

    Kartın önümüzdeki yıl satışa devam edip etmeyeceği ise belirsiz ancak AMD RX 7400 ve 7300'ün de yolda olduğunu düşünürsek, büyük olasılıkla pazardan kaybolacak. 

    Hatırlayacak olursak RX 6600 serisi, 2021'in ortalarında daha pahalı RX 6700, 6800 veya 6900 XTmodellerine bütçesi yetmeyenler için giriş seviye bir seri olarak piyasaya çıktı. Böylece Navi 23 GPU'ya sahip kartlar, 128 bit veri yolunda 8GB GDDR6 bellek ile kısa sürede uygun fiyatlı seçeneklerinden biri haline geldi. Ancak AV1 kodlama desteğinin bulunmaması ve RTX 2000 ve 3000 serisinin ikinci el pazarındaki yükselişi kartların geri planda kalmasına neden oldu. 

    AMD üretimi durdurmaya karar vermiş olsa da, bu kartların en azından bir süre daha çeşitli perakende satıcılarda satılmaya devam etmesi muhtemel. Yine de stoklar tabii ki sınırlı sayılarda ve önümüzdeki üç ay içerisinde tükenmesi bekleniyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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