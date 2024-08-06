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Tam Boyutta Gör AMD, Radeon RX 7000 serisi ekran kartı ailesini piyasaya sürdükten 2 yıl sonra RDNA 3 tabanlı iki yeni ekran kartı tanıtabilir. Aktarılanlara göre yaklaşmakta olan Radeon RX 7400 ve RX 7300, Nvidia’nın RTX 3050 kartıyla rekabet edecek. Dolayısıyla her iki kart da giriş seviyesine hitap edecek.

Radeon RX 7400 ve RX 7300 yolda

Radeon RX 7400 ve RX 7300 için şimdilik herhangi bir teknik özellik bilgisi paylaşılmış değil ancak her iki kartın da Navi 33 olarak adlandırılan bir GPU’ya sahip olacağı belirtiliyor. Navi 33, AMD’nin halihazırda ürettiği en küçük RDNA 3 kalıbı konumunda olurken aynı zamana monolitik bir yapıda. Bu da onu chiplet tasarımı kullanmayan tek RDNA 3 GPU’su yapıyor.

İlgili olan Navi 33 GPU’sunun zaten RX 7600 ve RX 7600 XT’de kullanıldığını hatırlayacaktır. Her iki kartta da 2.048 shader çekirdeği 128 bit bellek arayüzü bulunuyordu. Performans açısından, ışın izleme dışında, Radeon RX 7600 kartları GeForce RTX 3060 ve GeForce RTX 4060 arasında yer alıyor. Radeon RX 7400 ve RX 7300’de kullanılacak Navi 33 ise muhtemelen kırpılmış bir varyant olacak.

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AMD’nin bu kartlarda nasıl ilerleyeceğini bilmek şimdilik imkansız ancak RDNA 3 sayesinde giriş seviyesine bazı güzel şeyler gelmiş olacak. Önceki RDNA 2 giriş seviyesi kartlarda bulunmayan AI hızlandırma ve donanımsal AV1 kodlama yeteneği oldukça önemli.

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Giriş seviyesi AMD Radeon RX 7400 ve RX 7300 geliyor