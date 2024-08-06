Giriş seviyesi AMD Radeon RX 7400 ve RX 7300 geliyor

Radeon RX 7400 ve RX 7300 yolda
Radeon RX 7400 ve RX 7300 için şimdilik herhangi bir teknik özellik bilgisi paylaşılmış değil ancak her iki kartın da Navi 33 olarak adlandırılan bir GPU’ya sahip olacağı belirtiliyor. Navi 33, AMD’nin halihazırda ürettiği en küçük RDNA 3 kalıbı konumunda olurken aynı zamana monolitik bir yapıda. Bu da onu chiplet tasarımı kullanmayan tek RDNA 3 GPU’su yapıyor.
İlgili olan Navi 33 GPU’sunun zaten RX 7600 ve RX 7600 XT’de kullanıldığını hatırlayacaktır. Her iki kartta da 2.048 shader çekirdeği 128 bit bellek arayüzü bulunuyordu. Performans açısından, ışın izleme dışında, Radeon RX 7600 kartları GeForce RTX 3060 ve GeForce RTX 4060 arasında yer alıyor. Radeon RX 7400 ve RX 7300’de kullanılacak Navi 33 ise muhtemelen kırpılmış bir varyant olacak.
AMD’nin bu kartlarda nasıl ilerleyeceğini bilmek şimdilik imkansız ancak RDNA 3 sayesinde giriş seviyesine bazı güzel şeyler gelmiş olacak. Önceki RDNA 2 giriş seviyesi kartlarda bulunmayan AI hızlandırma ve donanımsal AV1 kodlama yeteneği oldukça önemli.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.