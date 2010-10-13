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AMD Radeon HD 6800 serisi 22 Ekim'de lanse ediliyor

AMD'nin Radeon HD 6800 serisi ekran kartları için lansman tarihi kesinleşti...
8 yıl
11,4b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin merakla beklenen Radeon HD 6800 serisi ekran kartları için lansman tarihi kesinleşti. Bir süredir lansman tarihi üzerinde çalışan AMD, 22 Ekim'de karar kıldı. Barts kod adlı yeni grafik yongalarını kullanacak Radeon HD 6850 ve Radeon HD 6870 modellerini gelecek hafta Cuma günü duyuracak olan AMD, aynı zamanda satışa da başlayacak.

Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi AMD, isimlendirme konusunda değişikliğe gitti. Yani Radeon HD 6800 serisi ekran kartları, mevcut ürün gamı içerisinde Radeon HD 5800 değil HD 5700 serisinin yerini alacak modellerden oluşuyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olacak kartlara 1GB GDDR5 bellek kapasitesi eşlik edecek.

Henüz AMD cephesinden resmi olarak doğrulanmış olmasa da Radeon HD 6850'nin 800, Radeon HD 6870'in ise 960x paralel işlem birimine sahip olacağı öne sürülüyor. Gözden geçrilerek güncellenen Eyefinity teknolojisi, yeni nesil video motoru UVD 3.0 ve HD 3D gibi teknolojilere sahip olacak kartlar, 5'li monitör kurulumlarına da olanak tanıyacaklar.

AMD, Radeon HD 5800 serisinin yerini alacak Radeon HD 6900 serisi ve çift GPU'lu yeni amiral gemisi HD 6990 ise yıl sonuna doğru, muhtemelen Kasım ayında duyuracak.


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DH Misafiri 8 yıl
adı ustunde 6800 serisi diyor... 5800 serisi cıktı peki 4850 ile 5850 aynımı deil neden 6850 ile 5850 aynı olma ihtimalini dusunuyorsunuz...bende 5800 seriside 6800 serisi geldiginden 3 ay sonra tarihte yerini almaya baslar gibi geliyor...
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vidoko 8 yıl
nvidia gene geriden takip edecek gibi..
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DH Misafiri 8 yıl
@Batuist
5xxx serisinin tesselation performansı Fermi'ye kıyasla hiç iç açıcı değildi. 6xxx serisiyle bunun önüne geçmeleri çok önemli, bunu yapmak için de sadece isim değiştirip daha ucuza satmaktan daha fazlasına ihtiyaçları var. Çok istiyorlarsa direk düşürsünler 58xx serisinin fiyatını, etiket değiştirmenin
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TURK SITH 8 yıl
Kral öldü(5000serisi), yaşasın yeni kral(6000serisi)...

çok sevilen gtx460ın 2 hafta ömrü kaldı :)
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DH Misafiri 8 yıl
siz nerden biliryorsunuz 6870in 5850nin değişmiş versiyonu olduğunu yoksa çipi siz mi tasaladınız ???!!saçma
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cestvrai 8 yıl
6870 ile 5850nin alakası olmayacak zira shader yapıları bile farklı iki kartın.
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Batuist 8 yıl

DH Misafiri

siz nerden biliryorsunuz 6870in 5850nin değişmiş versiyonu olduğunu yoksa çipi siz mi tasaladınız ???!!saçma

Ne farkeder ki isterse değiştirmesin.. sonuçta orta seviyeye kayıyormu kart beni o ilgilendirir.. adam o kartı 5770in yerine konumlandırıyorsa olay bitmiştir.. neyi değiştirmişse değiştirsin beni ilgilendiren tarafı o değil ki... hayret.. isterse 5870i orta sevide satsın benim karıma.. neden zoruna gitti..
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Inalough 8 yıl

DH Misafiri

siz nerden biliryorsunuz 6870in 5850nin değişmiş versiyonu olduğunu yoksa çipi siz mi tasaladınız ???!!saçma

ah birde konuşabilsen...
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MISTIQuad 8 yıl
@cestvrai
Mümkün değil bence hocam.Eğer ilk çıkışından böyle bir fiyat verirlerse ileride rekabeti dengelemesi için pek fazla indirim yapamazlar.Ama haklısın eğer öyle bir fiyatlandırma olursa yok satacağı kesin.
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huseyincarnege 8 yıl
amd ilk ekran kartı geliyo işte hecanlandık deyilmi.
ama bu 6870 5850 işmi dehiştirilmiş versiyonu :)
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cestvrai 8 yıl
Bu kartlar için AMD 189usd ve 229usd fiyat verirse yok satar
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H.E.B Sup 8 yıl

huseyincarnege

amd ilk ekran kartı geliyo işte hecanlandık deyilmi.

ama bu 6870 5850 işmi dehiştirilmiş versiyonu :)


Biraz sallamasyon olmuş.Arkadaş epic fail.6870 6850 ve 5770 5750 5850 alakası yok.
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Batuist 8 yıl
adamların orta seviye bir kart ile yeni seri kartları çıkarması aslında ne kadar rahat olduklarını da gösteriyor. nvidia olsaydı direkt en tepe karttan giriş yapardı.. AMD oldukça rahat bu konuda..
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orc123456 8 yıl
6850 ile olan Nvidia'nın 460ına olacak eğer fiyat bakımından doğru konumlandırılırsa

6870 ise fiyatının yanında performansıyla da göz doldurduğu vakit gtx470e bir çelme takabilir
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Inalough 8 yıl
Neredeyse tam 1 yıl aradan sonra AMD işi yine önde götürüyor. Çok merak ediyorum performansları ne olacak Fermi patlaması(!)nı incelediğiniz gibi bunuda incelerseniz biranönce yüreğimize su serpersiniz...
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Father Torque 8 yıl
İşin ilginç yanı AMD'nin eski modelleri yenileriyle değiştirme çalışmaları sırasında 5830'u iyice silmiş olması. 6000 serisi sanırım 5770-5850 arasındaki performansı da kapatacak gibi görünüyor.
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