AMD Radeon HD 6800 serisi 22 Ekim'de lanse ediliyor

AMD'nin merakla beklenen Radeon HD 6800 serisi ekran kartları için lansman tarihi kesinleşti. Bir süredir lansman tarihi üzerinde çalışan AMD, 22 Ekim'de karar kıldı. Barts kod adlı yeni grafik yongalarını kullanacak Radeon HD 6850 ve Radeon HD 6870 modellerini gelecek hafta Cuma günü duyuracak olan AMD, aynı zamanda satışa da başlayacak.

Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi AMD, isimlendirme konusunda değişikliğe gitti. Yani Radeon HD 6800 serisi ekran kartları, mevcut ürün gamı içerisinde Radeon HD 5800 değil HD 5700 serisinin yerini alacak modellerden oluşuyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olacak kartlara 1GB GDDR5 bellek kapasitesi eşlik edecek.

Henüz AMD cephesinden resmi olarak doğrulanmış olmasa da Radeon HD 6850'nin 800, Radeon HD 6870'in ise 960x paralel işlem birimine sahip olacağı öne sürülüyor. Gözden geçrilerek güncellenen Eyefinity teknolojisi, yeni nesil video motoru UVD 3.0 ve HD 3D gibi teknolojilere sahip olacak kartlar, 5'li monitör kurulumlarına da olanak tanıyacaklar.

AMD, Radeon HD 5800 serisinin yerini alacak Radeon HD 6900 serisi ve çift GPU'lu yeni amiral gemisi HD 6990 ise yıl sonuna doğru, muhtemelen Kasım ayında duyuracak.