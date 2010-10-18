AMD Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarından hediye ediyoruz! Son Tarih 24 Ekim!

Donanım dünyasının merakla beklediği AMD Radeon HD 6800 serisi ekran kartları için geri sayım başladı. 22 Ekim'de yapılacak uluslararası lansman için Donanimhaber.com olarak biz de özel bir hazırlık içerisindeyiz. Lansman günü, tüm dünya ile aynı anda yayınlayacağımız Radeon HD 6850 ve Radeon HD 6870 incelemelerine ek olarak okuyucularımıza bir de büyük süprizimiz olacak. Donanimhaber.com olarak yıllardır bizleri yalnız bırakmayan siz değerli okuyucularımıza Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarından hediye edeceğiz. Resmi Facebook sayfamızda yer alan "beğen" butonuna tıklayan okuyucularımızdan iki tanesi Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarına sahip olma şansı yakalayacaklar.

AMD Radeon HD 6800 serisiyle ilgili tüm gelişmelere ulaşmak için özel sayfamızı, çekilişe katılmak içinse Facebook sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Kartları kazanma şansı için son tarih 24 Ekim!