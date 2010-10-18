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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarından hediye ediyoruz! Son Tarih 24 Ekim!

8 yıl
31,5b
1
625
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanım dünyasının merakla beklediği AMD Radeon HD 6800 serisi ekran kartları için geri sayım başladı. 22 Ekim'de yapılacak uluslararası lansman için Donanimhaber.com olarak biz de özel bir hazırlık içerisindeyiz. Lansman günü, tüm dünya ile aynı anda yayınlayacağımız Radeon HD 6850 ve Radeon HD 6870 incelemelerine ek olarak okuyucularımıza bir de büyük süprizimiz olacak. Donanimhaber.com olarak yıllardır bizleri yalnız bırakmayan siz değerli okuyucularımıza Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarından hediye edeceğiz. Resmi Facebook sayfamızda yer alan "beğen" butonuna tıklayan okuyucularımızdan iki tanesi Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarına sahip olma şansı yakalayacaklar.

AMD Radeon HD 6800 serisiyle ilgili tüm gelişmelere ulaşmak için özel sayfamızı, çekilişe katılmak içinse Facebook sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Kartları kazanma şansı için son tarih 24 Ekim!


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ahmet__01 8 yıl

fx57




Donanım dünyasının merakla beklediği AMD Radeon HD 6800 serisi ekran kartları için geri sayım başladı. 22 Ekim'de yapılacak uluslararası lansman için Donanimhaber.com olarak biz de özel bir hazırlık içerisindeyiz. Lansman günü, tüm dünya ile aynı anda yayınlayacağımız Radeon HD 6850 ve Radeon HD 6870 incelemelerine ek olarak okuyucularımıza bir de büyük süprizimiz olacak. Donanimhaber.com olarak yıllardır bizleri yalnız bırakmayan siz değerli okuyucularımıza Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarından hediye edeceğiz. Resmi Facebook sayfamızda yer alan "beğen" butonuna tıklayan okuyucularımızdan iki tanesi Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarına sahip olma şansı yakalayacaklar.


AMD Radeon HD 6800 serisiyle ilgili tüm gelişmelere ulaşmak için özel sayfamızı, çekilişe katılmak içinse Facebook sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.


Kartları kazanma şansı için son tarih 24 Ekim!




Facebook gibi bir yerden çekilişe katılmak çok saçma olmuş bence "tutturmark" tarzı bir yarışma daha güzel zevkli vede rekabet doğururdu ne yani şimdi çekilişten çıkan ödülüde İsmail YK'mı verecek



Not:bu espri insallah yapılmamıştır.


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thorismund 8 yıl
Kazananlar neden sitenin ana sayfasında yayınlanmıyor????????????????????
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Speed-Step 8 yıl
@thorismund

donanimhaber.com/...

Haberin altına yapılan ekten de görülebileceği gibi hem facebook, hem anasayfa hem de forumda duyurusu yapıldı.
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isviçreli bilim adamı 8 yıl


çekilişe katılmak isterdim feys yok :D bizden birisine çıkmasını isterdim o da yok

ne anladım bu işten:D
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cathedral 8 yıl
kesin çekilişi yapana çıkmıştır.


yada böyle bir çekiliş yok.
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zZzizouBT 8 yıl
begenmekten vazgeç.
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Baybars 8 yıl

zZzizouBT

begenmekten vazgeç.

Aynen.
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demircibu 8 yıl
Fake hesaba gitmiş hoş olmadı gercekten forum müdavimi burdan ihtiyacı olan arkadasa gitmesini temenni ederdim saglık olsun
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Peerless 8 yıl

demircibu

Fake hesaba gitmiş hoş olmadı gercekten forum müdavimi burdan ihtiyacı olan arkadasa gitmesini temenni ederdim saglık olsun



+1
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-Rusher- 8 yıl
kazananları tebrik ediyorum gülegüle kullansınlar :)
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Hükümran 8 yıl
Suçu dh de aramayalım arkadaşlar forum içinde yapılsa daha güzel olurdu ama adamlar mali değeri 1000 tl den fazla kart verdiler daha çok kişiye ulaşıp siteye daha çok adam çekecekler elbette.dh nin tek düşündüğü reklamları daha fazla kişinin görmesi ve tıklaması dh kartı hayrına vermiyo amacı 1 verip 2 almak. Yani bunlar genel piyasa taktikleri
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-MoDeStUs- 8 yıl
sizin yapacağınız çekilişe ....resmen dalga geçer gibi fake üyeliklere verdiniz.allah bildiği gibi yapsın sizi.ayrılacaktım sadece sizin gibi adilere yorum yazmak için kalacam.çıksın çıkmasın sorun o değil.sorun böyle bir adiliğin yapılması.
eğer haksızsam ispatlayın bende hemen söylediklerimi geri alim ve özür dilim sizlerden.zaten büyük ihtimalle sileceksiniz yorumumu.veya verirsiniz artık banı.
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ManitoN 8 yıl
Ferhat can koyuncu başka profilinden yorum yapıyo çekiliş sonucuna ne güzel adil bir çekiliş


yorum yapan
facebook.com/...

hediye kazanan
facebook.com/...
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Ahmet_Amet 8 yıl
bonser24

sizin yapacağınız çekilişe ....resmen dalga geçer gibi fake üyeliklere verdiniz.allah bildiği gibi yapsın sizi.ayrılacaktım sadece sizin gibi adilere yorum yazmak için kalacam.çıksın çıkmasın sorun o değil.sorun böyle bir adiliğin yapılması.
eğer haksızsam ispatlayın bende hemen söylediklerimi geri alim ve özür dilim sizlerden.zaten büyük ihtimalle sileceksiniz yorumumu.veya verirsiniz artık banı.

Sana katılıyorum sonuna kadar haklısın sonunda banlanmak bile olsa...


Düzeltiyorum bu resmen haksızlık ve adilik.... bukadar...
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qedo 8 yıl

bonser24

sizin yapacağınız çekilişe ....resmen dalga geçer gibi fake üyeliklere verdiniz.allah bildiği gibi yapsın sizi.ayrılacaktım sadece sizin gibi adilere yorum yazmak için kalacam.çıksın çıkmasın sorun o değil.sorun böyle bir adiliğin yapılması.
eğer haksızsam ispatlayın bende hemen söylediklerimi geri alim ve özür dilim sizlerden.zaten büyük ihtimalle sileceksiniz yorumumu.veya verirsiniz artık banı.


azına saglık hatta su an dusuncem

cekilisi yapan arkadaslar uyelik acıp kendilerine cıkarttılar

uyanın yanı kullanıldık beyler ....................

TECRUBE = hayatta yenilmis kazıkları bileskesi,dir
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Hükümran 8 yıl
İşte bu yüzden piyango bileti almıyorum.Şans işleri genelde en ihtiyacı olmayan adamı bulur
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Ekvador 8 yıl
Kime çıktı?


Hayırlı olsun.


Artık bi 3 ay daha ekran kartı parası biriktireceğim gibi gözüküyor.
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Köktürk 8 yıl
İyi iyi , sadece 5145 kişi var.
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl
Huntkey anketinden birşey çıkmadı, bundan zor çıkar
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Baybars 8 yıl

Köktürk

İyi iyi , sadece 5145 kişi var.



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