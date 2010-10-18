AMD Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarından hediye ediyoruz! Son Tarih 24 Ekim!

Donanım dünyasının merakla beklediği AMD Radeon HD 6800 serisi ekran kartları için geri sayım başladı. 22 Ekim'de yapılacak uluslararası lansman için Donanimhaber.com olarak biz de özel bir hazırlık içerisindeyiz. Lansman günü, tüm dünya ile aynı anda yayınlayacağımız Radeon HD 6850 ve Radeon HD 6870 incelemelerine ek olarak okuyucularımıza bir de büyük süprizimiz olacak. Donanimhaber.com olarak yıllardır bizleri yalnız bırakmayan siz değerli okuyucularımıza Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarından hediye edeceğiz. Resmi Facebook sayfamızda yer alan "beğen" butonuna tıklayan okuyucularımızdan iki tanesi Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarına sahip olma şansı yakalayacaklar.
AMD Radeon HD 6800 serisiyle ilgili tüm gelişmelere ulaşmak için özel sayfamızı, çekilişe katılmak içinse Facebook sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Kartları kazanma şansı için son tarih 24 Ekim!
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Facebook gibi bir yerden çekilişe katılmak çok saçma olmuş bence "tutturmark" tarzı bir yarışma daha güzel zevkli vede rekabet doğururdu ne yani şimdi çekilişten çıkan ödülüde İsmail YK'mı verecek
Not:bu espri insallah yapılmamıştır.
donanimhaber.com/...
Haberin altına yapılan ekten de görülebileceği gibi hem facebook, hem anasayfa hem de forumda duyurusu yapıldı.
çekilişe katılmak isterdim feys yok :D bizden birisine çıkmasını isterdim o da yok
ne anladım bu işten:D
yada böyle bir çekiliş yok.
Aynen.
+1
eğer haksızsam ispatlayın bende hemen söylediklerimi geri alim ve özür dilim sizlerden.zaten büyük ihtimalle sileceksiniz yorumumu.veya verirsiniz artık banı.
yorum yapan
facebook.com/...
hediye kazanan
facebook.com/...
Sana katılıyorum sonuna kadar haklısın sonunda banlanmak bile olsa...
Düzeltiyorum bu resmen haksızlık ve adilik.... bukadar...
azına saglık hatta su an dusuncem
cekilisi yapan arkadaslar uyelik acıp kendilerine cıkarttılar
uyanın yanı kullanıldık beyler ....................
TECRUBE = hayatta yenilmis kazıkları bileskesi,dir
Hayırlı olsun.
Artık bi 3 ay daha ekran kartı parası biriktireceğim gibi gözüküyor.