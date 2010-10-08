AMD Radeon HD 6870 gün ışığına çıktı

14 Ekim'de Los Angeles'ta yapacağı özel bir etkinlik ile Radeon HD 6000 serisi yeni nesil ekran kartlarını basına tanıtması beklenen AMD cephesinde, yeni görüntüler ortaya çıktı. Elimize ulaşan yeni bilgiler, bir süredir konuşulmakta bir iddiayı doğruluyor ve firmanın, model isimlendirmesinde değişikliğe gittiği bildiriliyor. Buna göre Radeon HD 5700 serisinin yerini alması beklenen Radeon HD 6700 serisi ekran kartları, piyasaya Radeon HD 6800 serisi altında sürülecek yani Radeon HD 6850 ve 6870 modelleri Cayman değil Bart kod adlı grafik işlem birimini kullanacaklar. Radeon HD 5800 serisinin yerini alması beklenen çözümler ise Radeon HD 6900 serisi altında lanse edilecek ve Cayman GPU'sundan güç alacaklar.. Peki AMD niçin böyle bir değişikliğe gitmiş olabilir ? Endüstriyel kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre bu değişikliğin arkasında yatan en önemli neden, Fusion tabanlı işlemcilerdeki entegre grafik birimlerini isimlendirmek için modellendirmede yeni yerler açmak.
İlk görüntüleri ortaya çıkan Radeon HD 6870, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Bart XT GPU'sunun güç vereceği DirectX 11 destekli ekran kartı için detaylı teknik özellikler daha önce gün ışığına çıkmış olsa da AMD henüz bu bilgileri doğrulamış değil. Radeon HD 5800 serisinden farklı olarak yeni nesil video motoru Unified Video Decoder 3.0, Nvidia'nın 3DVision teknolojisine rakip olarak geliştirilen HD3D, güncellenmiş Eyefinity ve HDMI 1.4 desteğine sahip olması beklenen ekran kartı, iki adet DVI, bir adet HDMI 1.4 ve iki adet DisplayPort 1.2 portu ile aynı anda beş adet monitöre destek sunacak.
İki hafta içerisinde lanse edilmesi beklenen Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarının fiyatları ise belirsizliğini koruyor.
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Hocam yapma Allahaşkına ya. 5-10 yıl mı ? Ne diyorsun. En fazla 6 ay bilemedin belki de 1 sene geridedir. Mesaj kasmak için mi yapıyorsun ne ?
NOT: Sevdiğim birisin , Kızma sakın
4xx serisiyle aynı güç tüketiminde ve 2 tat daha iyi kartlar çıktı 5xxx serisinde..
bu seferde aynı güç tüketimi olmasada tek cpuda 2 kat hızlı olmayı planlıyor..
isteseler 1kw güç tüketimli ekran kartıda yaparlar önemli değil..önemli olan düşük maliyetle yüksek performans..
Gtx480de 5970den çok güç tükettiğine göre bu konuda atı daha başarılı..
5970 GTX480 i pek çok oyunda zaten geçiyor onu biliyoruz. Bizim söylemek istediğimiz yani diğer arkadaşların da anlatmaya çalıştığı AMD nin yeni GPU sunun eski 5870 e denk olanı yani tek GPU da en üst olanının GTX480 i geçip geçmeyeceği.
Ben de geçeceğini düşünüyorum. Çünkü AMD bu konuda bayâdır çalışıyor. E kaç aydır GTX480 piyasada da. Yani kartın performansını da gördü. Yeni seride ona karşılık geliştirilmiştir diye düşünüyorum.
OLM o duble ızgara 480i satıp 6970cf yapacaksın bak yazıyorum
Orijinalden alıntı: sahafiec
Orijinalden alıntı: Towarscke
hayir abi sunu daha acik bir sekilde soyliyeyim...
5970 bir cok oyunda, GTX480'i geciyor...
bak onlar aynı dala dehiler ama fiyat bakımından aynı dallardaymış gibi gözüküyo
yoksa biri cift biri tek cpulu ama fiyata bakarsan 5970alam mantıklı :)
anlıyorum seni dostum, sen bakma sana zamanında öyle demiş olanlara.
neyin ne olduğu o zaman da belliydi, şimdi de öyle.