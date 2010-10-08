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AMD Radeon HD 6870 gün ışığına çıktı

AMD'nin merakla beklenen Radeon HD 6870 modeli göründü.
8 yıl
9,2b
1
74
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD Radeon HD 6870 gün ışığına çıktı
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14 Ekim'de Los Angeles'ta yapacağı özel bir etkinlik ile Radeon HD 6000 serisi yeni nesil ekran kartlarını basına tanıtması beklenen AMD cephesinde, yeni görüntüler ortaya çıktı. Elimize ulaşan yeni bilgiler, bir süredir konuşulmakta bir iddiayı doğruluyor ve firmanın, model isimlendirmesinde değişikliğe gittiği bildiriliyor. Buna göre Radeon HD 5700 serisinin yerini alması beklenen Radeon HD 6700 serisi ekran kartları, piyasaya Radeon HD 6800 serisi altında sürülecek yani Radeon HD 6850 ve 6870 modelleri Cayman değil Bart kod adlı grafik işlem birimini kullanacaklar. Radeon HD 5800 serisinin yerini alması beklenen çözümler ise Radeon HD 6900 serisi altında lanse edilecek ve Cayman GPU'sundan güç alacaklar.. Peki AMD niçin böyle bir değişikliğe gitmiş olabilir ? Endüstriyel kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre bu değişikliğin arkasında yatan en önemli neden, Fusion tabanlı işlemcilerdeki entegre grafik birimlerini isimlendirmek için modellendirmede yeni yerler açmak.

İlk görüntüleri ortaya çıkan Radeon HD 6870, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Bart XT GPU'sunun güç vereceği DirectX 11 destekli ekran kartı için detaylı teknik özellikler daha önce gün ışığına çıkmış olsa da AMD henüz bu bilgileri doğrulamış değil. Radeon HD 5800 serisinden farklı olarak yeni nesil video motoru Unified Video Decoder 3.0, Nvidia'nın 3DVision teknolojisine rakip olarak geliştirilen HD3D, güncellenmiş Eyefinity ve HDMI 1.4 desteğine sahip olması beklenen ekran kartı, iki adet DVI, bir adet HDMI 1.4 ve iki adet DisplayPort 1.2 portu ile aynı anda beş adet monitöre destek sunacak.

İki hafta içerisinde lanse edilmesi beklenen Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarının fiyatları ise belirsizliğini koruyor.

AMD Radeon HD 6870 gün ışığına çıktı
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AMD Radeon HD 6870 gün ışığına çıktı
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bilalMW 8 yıl
Öğreniciyz sonuçta 5850 biraz daha düşer alırım. :)
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VenomS 8 yıl
birde arkadaşlar amd yeni HD6000 serisinde SP çarpanı 4 olarak değiştirildiğini okumuştum yani bu serideki 800SP li bir gpu 200SPx4=800SP oluyor ama HD5000 serisinde 160SPx5=800SP olurordu bu bile bir miktar performans artışı sağlaması gerekir özellikle nvidia gpuları için yazılmış kodlu oyunlarda (Bakınız Farcry 2) iyi performans/watt seviyersinde olacaklarına eminim fakat birde DX11 Performanslarını artırdılarsa tadından yenmez bu GPU'lar
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bnymntlk 8 yıl
gençler nedir bur durum ya gerin verin çaldığınız sayfalarımı...
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DH Misafiri 8 yıl
Bu yeni nesil kartları performansları sabırsızlıkla bekliyorum.nvidia nın gtx 400 serisine denk yada daha iyi olacağını umuyorum nede olsa sektörün bir numaralı firması nvidia nın atiden bi 5-10 yıl geride olduğunu biliyoruz.ama bu tüketicinin işine yarıyor burasıda başka bi güzel tarafı.
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OverClocK1ng 8 yıl

DH Misafiri

Bu yeni nesil kartları performansları sabırsızlıkla bekliyorum.nvidia nın gtx 400 serisine denk yada daha iyi olacağını umuyorum nede olsa sektörün bir numaralı firması nvidia nın atiden bi 5-10 yıl geride olduğunu biliyoruz.ama bu tüketicinin işine yarıyor burasıda başka bi güzel tarafı.

Hocam yapma Allahaşkına ya. 5-10 yıl mı ? Ne diyorsun. En fazla 6 ay bilemedin belki de 1 sene geridedir. Mesaj kasmak için mi yapıyorsun ne ?


NOT: Sevdiğim birisin , Kızma sakın
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MR.METAL 8 yıl
Umarım GTX400 serisinden çokta performanslı olmaz. Nvidia'nın gereksiz yere acele etmesine sebep olabilir, buda aptal hız savaşı yüzünden sindire sindire geliştirilmesi gereken yeni teknolojilerin önüne geçer. Gerçi AMD'nin yüksek hacimli sattığı ekran kartları sayesinde AR-GE'den kısmayarak yoluna devam etmesi çok güzel bir durum ama acımasız rekabet yüzünden teknolojideki ritm bozuluyor.
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vidoko 8 yıl
işte bukadar yaavv yenilerin çıkması eskileri ucuzlatır :) ucuza dx11 sahibi olmak ..
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Batuist 8 yıl
bu kartlar yine AMDnin güzünü oldukça güldürür.. adamlar 4x serisinden arkalarına bir rüzgar aldılar o rüzgar şimdi fırtına gibi esiyor..
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::Ashes:: 8 yıl
her yeni seride iki kat performans geleneğini sürdürüyor..
4xx serisiyle aynı güç tüketiminde ve 2 tat daha iyi kartlar çıktı 5xxx serisinde..
bu seferde aynı güç tüketimi olmasada tek cpuda 2 kat hızlı olmayı planlıyor..
isteseler 1kw güç tüketimli ekran kartıda yaparlar önemli değil..önemli olan düşük maliyetle yüksek performans..
Gtx480de 5970den çok güç tükettiğine göre bu konuda atı daha başarılı..
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OverClocK1ng 8 yıl
Hayır bence de Towarscke nin ya kafası karışık ya da yanlış yazdı.
5970 GTX480 i pek çok oyunda zaten geçiyor onu biliyoruz. Bizim söylemek istediğimiz yani diğer arkadaşların da anlatmaya çalıştığı AMD nin yeni GPU sunun eski 5870 e denk olanı yani tek GPU da en üst olanının GTX480 i geçip geçmeyeceği.
Ben de geçeceğini düşünüyorum. Çünkü AMD bu konuda bayâdır çalışıyor. E kaç aydır GTX480 piyasada da. Yani kartın performansını da gördü. Yeni seride ona karşılık geliştirilmiştir diye düşünüyorum.
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cestvrai 8 yıl
@Streamroller

OLM o duble ızgara 480i satıp 6970cf yapacaksın bak yazıyorum
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huseyincarnege 8 yıl
quote:
Orijinalden alıntı: sahafiec
Orijinalden alıntı: Towarscke
hayir abi sunu daha acik bir sekilde soyliyeyim...
5970 bir cok oyunda, GTX480'i geciyor...
bak onlar aynı dala dehiler ama fiyat bakımından aynı dallardaymış gibi gözüküyo
yoksa biri cift biri tek cpulu ama fiyata bakarsan 5970alam mantıklı :)
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sahafiec 8 yıl
@Towarscke
anlıyorum seni dostum, sen bakma sana zamanında öyle demiş olanlara.
neyin ne olduğu o zaman da belliydi, şimdi de öyle.
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