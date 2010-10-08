AMD Radeon HD 6870 gün ışığına çıktı

14 Ekim'de Los Angeles'ta yapacağı özel bir etkinlik ile Radeon HD 6000 serisi yeni nesil ekran kartlarını basına tanıtması beklenen AMD cephesinde, yeni görüntüler ortaya çıktı. Elimize ulaşan yeni bilgiler, bir süredir konuşulmakta bir iddiayı doğruluyor ve firmanın, model isimlendirmesinde değişikliğe gittiği bildiriliyor. Buna göre Radeon HD 5700 serisinin yerini alması beklenen Radeon HD 6700 serisi ekran kartları, piyasaya Radeon HD 6800 serisi altında sürülecek yani Radeon HD 6850 ve 6870 modelleri Cayman değil Bart kod adlı grafik işlem birimini kullanacaklar. Radeon HD 5800 serisinin yerini alması beklenen çözümler ise Radeon HD 6900 serisi altında lanse edilecek ve Cayman GPU'sundan güç alacaklar.. Peki AMD niçin böyle bir değişikliğe gitmiş olabilir ? Endüstriyel kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre bu değişikliğin arkasında yatan en önemli neden, Fusion tabanlı işlemcilerdeki entegre grafik birimlerini isimlendirmek için modellendirmede yeni yerler açmak.

İlk görüntüleri ortaya çıkan Radeon HD 6870, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Bart XT GPU'sunun güç vereceği DirectX 11 destekli ekran kartı için detaylı teknik özellikler daha önce gün ışığına çıkmış olsa da AMD henüz bu bilgileri doğrulamış değil. Radeon HD 5800 serisinden farklı olarak yeni nesil video motoru Unified Video Decoder 3.0, Nvidia'nın 3DVision teknolojisine rakip olarak geliştirilen HD3D, güncellenmiş Eyefinity ve HDMI 1.4 desteğine sahip olması beklenen ekran kartı, iki adet DVI, bir adet HDMI 1.4 ve iki adet DisplayPort 1.2 portu ile aynı anda beş adet monitöre destek sunacak.

İki hafta içerisinde lanse edilmesi beklenen Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarının fiyatları ise belirsizliğini koruyor.