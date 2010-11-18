AMD Radeon HD 6970'in rakibi GeForce GTX 570 olabilir

AMD'nin resmi lansmanına yaklaşık bir ay kalan Radeon HD 6900 serisi yeni nesil ekran kartlarının performansıyla ilgili bazı yeni iddialar ortaya atıldı. Normal şartlar altında 22 Kasım için planlanan lansman tarihini, bazı ayarlamalar ile GeForce GTX 580'e karşı pazara daha güçlü girmek için Aralık ayına öteleyen AMD, saat hızı ayarlamaları ve sürücü geliştirmeleriyle ilgili çalışmalarına devam ediyor.

Çin kaynaklı yeni iddialara göre, Cayman XT GPU'sunun güç vereceği Radeon HD 6970, 1536 paralel işlem birimiyle gelecek. Radeon HD 5870 ile kıyaslandığında paralel işlemi sayısı düşmüş gibi görünse de 4D ALU tasarımı ile birlikte transistör seviyesindeki güncellemeler ile Radeon HD 6970'in, Radeon HD 5870'ten ciddi oranda hızlı olması bekleniyor.

256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak Radeon HD 6970'in 890MHz GPU ve 5.5GHz bellek saat hızlarında çalışacağı belirtiliyor. Ancak henüz üreticilere, piyasaya çıkacak kartlar için nihai BIOS sürümü sunulmadığından hızların son dakikaya kadar değiştirilebileceği ihtimalini de göz ardı etmemek gerekiyor.

AMD'nin bazı dökümanlarında Radeon HD 5870'e kıyasla üç kat daha iyi Tessellation performansı sunacağı belirtilen Radeon HD 6970, PowerColor'ın iddiasına göre aynı sınıftaki mevcut modellere kıyasla %30-50 arasında daha hızlı olacak. Çin merkezli yeni iddialar ise Radeon HD 6970'in, GeForce GTX 570'e rakip olacağını öne sürüyor.

GeForce GTX 580'e karşı rekabet edecek asıl modelin, çıkışı 2011'e ertelenen HD 6990 olacağını iddia eden kaynaklar, Radeon HD 6950'nin ise Ocak ayında çıkması beklenen GeForce GTX 560 ile rakip olacağını belirtiyorlar. Şimdi gözler Aralık ayında, bakalım AMD'nin en hızlı GPU'su, Nvidia'nın en hızlı GPU'sundan hızlı olmayı başarabilecek mi?

http://www.computerbase.de/news/hardware/grafikkarten/ati/2010/november/vermeintliche-spezifikationen-zur-amd-radeon-hd-6970/