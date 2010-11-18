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AMD Radeon HD 6970'in rakibi GeForce GTX 570 olabilir

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin resmi lansmanına yaklaşık bir ay kalan Radeon HD 6900 serisi yeni nesil ekran kartlarının performansıyla ilgili bazı yeni iddialar ortaya atıldı. Normal şartlar altında 22 Kasım için planlanan lansman tarihini, bazı ayarlamalar ile GeForce GTX 580'e karşı pazara daha güçlü girmek için Aralık ayına öteleyen AMD, saat hızı ayarlamaları ve sürücü geliştirmeleriyle ilgili çalışmalarına devam ediyor.

Çin kaynaklı yeni iddialara göre, Cayman XT GPU'sunun güç vereceği Radeon HD 6970, 1536 paralel işlem birimiyle gelecek. Radeon HD 5870 ile kıyaslandığında paralel işlemi sayısı düşmüş gibi görünse de 4D ALU tasarımı ile birlikte transistör seviyesindeki güncellemeler ile Radeon HD 6970'in, Radeon HD 5870'ten ciddi oranda hızlı olması bekleniyor.

256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak Radeon HD 6970'in 890MHz GPU ve 5.5GHz bellek saat hızlarında çalışacağı belirtiliyor. Ancak henüz üreticilere, piyasaya çıkacak kartlar için nihai BIOS sürümü sunulmadığından hızların son dakikaya kadar değiştirilebileceği ihtimalini de göz ardı etmemek gerekiyor.

AMD'nin bazı dökümanlarında Radeon HD 5870'e kıyasla üç kat daha iyi Tessellation performansı sunacağı belirtilen Radeon HD 6970, PowerColor'ın iddiasına göre aynı sınıftaki mevcut modellere kıyasla %30-50 arasında daha hızlı olacak. Çin merkezli yeni iddialar ise Radeon HD 6970'in, GeForce GTX 570'e rakip olacağını öne sürüyor.

GeForce GTX 580'e karşı rekabet edecek asıl modelin, çıkışı 2011'e ertelenen HD 6990 olacağını iddia eden kaynaklar, Radeon HD 6950'nin ise Ocak ayında çıkması beklenen GeForce GTX 560 ile rakip olacağını belirtiyorlar. Şimdi gözler Aralık ayında, bakalım AMD'nin en hızlı GPU'su, Nvidia'nın en hızlı GPU'sundan hızlı olmayı başarabilecek mi?


http://www.computerbase.de/news/hardware/grafikkarten/ati/2010/november/vermeintliche-spezifikationen-zur-amd-radeon-hd-6970/ Yorum Yaz
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Applejack 8 yıl
890MHz GPU ve 5.5GHz bellek



bu kart daha fazla o/c olmaz sanırım, sınırlarına kadar zorlanmış gibi görünüyor.
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setek01 8 yıl
Amd'de 400 dolar edecek kart yok şu anda. Kdv Türkiye fiyatları falan derken 800 TL'ye alınacak AMD kartta bugüne kadar hiç olmayan birşeyin olması
lazım. Kabaca söyleyeyim görsellik görsellik görsellik! Bir fotoğrafın renleri bile farkeder bu kadar fark var. Bugün forumda gezerken karşılaştığım JUST Cause 2 Cuda testinde söyle bir ifade vardı CUDA efektleri kapatıldığında AMD kartlar biraz daha hızlı ama oynanabilirlik Nvidia 400 serisi ile daha iyiydi
şeklinde.
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setek01 8 yıl
GTX 580 Nvidianın yaklaşık 8 ay ara verdiği daimi üstünlüğünün sonucudur. Ancak
AMD gtx480 seviyesinde yada az üstünde veya altında bir kartla eğer HD5870 seviyelerinde bir fiyatla gelirse üstüne mozaiklemede de başarım sağlanır ve güç tüketim değerleri son iki yılda olduğu gibi korunursa ve ayrıca caymanXT GPU'su overclock açısından daha fazla imkan tanıyacaksa GTX480'den daha fazla satış elde edebilir hatta şu anki manzaraya göre pahalı olacağı görünen GTX580'den daha fazla ticari başarı elde edebilir. Tabi burada aslında ençok beklenen kart olan GTX560 ve şu an yine benim de daha fazla merak ettiğim ve bir ihtimal GTX460 kartımın yerine düşündüğüm GTX570 ile son sözü Nvidia söyleyecektir.
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Tanarri 8 yıl
Ben onu bunu bilmem hd6970 de cıksın gtx580 de bunlar bi piyasada dolansın bi sonraki serileri bekliyorum ozaman değiştiricem elimdeki hd4870 xD dx11 ve tessellation için daha çömez kartlar bunlar kanımca...
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bkadem 8 yıl
Haber'in kaynağında tutarsızlık var. Zaten şu anda 5970 gtx 580'den az da olsa daha hızlı bir kart. Yani çift gpulu 5970'den en az %40 hızlı olması muhtemel amd 6990; nasılda gtx 580'nin rakibi olsun. Zaten amd'nin gtx 580'den daha hızlı bir kartı var. Hani atılırda bu kadar değil. Ayrıca 5870; Gtx 480'den ortalama %10-15 daha yavaş. Yeni gelecek zar alanı büyümüş ve bir çok alanda iyileştirmeler yapılan 6970'in eski gtx 480'e değil ya gtx 580'e rakip olacağını veya onu geçeceğini düşünüyorum. PowerColor'un videosunda %30 rakamı 6950'ye, % 50 rakamı 6970 için söylendiğini tahmin ediyorum. Hadi biraz sallama olsun dersek 6970'e %40'e çekersek yine gtx 580'i geçiyor. İki grubun fanatik düşüncesine göre değilde verilere göre konuştuğumuzda aslında herşey ortaya çıkıyor.
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ozkan_tpc 8 yıl
6xxx serisinde amiral gemisi yerine orta segmentle çıkış yapması, Gtx 580 çıkar çıkmaz cevap vermek yada cevap vermek için gerekli işlemleri hızlandırmak yerine ertelenme yaşanması, yapılacak olan iyileştirme çalışmaları...
Amd kesinlikle geçen sene Nvidia'nın düştüğü duruma düşüyor. Artık elinde düşük watt avantajı da olmayacak. Bakalım düştüğü dezavantajlı durumu avantaja dönüştürebilecek mi.
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Statistik 8 yıl
eger 570i geciyor ve fiyati 400$ ise, watt/performans(verimlilik) acisindan da 5870 gibiyse iyi bence, cunku 6990 gtx580i herturlu gececek, 6xxx serisinde Scaling inanilmaz iyi olmus, 2 tane 6850 bile gtx 580'den iyise, 2 tane 5950 (6990) en az %30-40 daha iyi olur gtx580'den
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dellino 8 yıl
Konsollar yenilenmeden ekran kartına çok paralar ödemek hiç mantıklı gelmiyor.
Bench kasmayacaksak ve illa ki FPS 60+ olsun demiyorsak, yeni nesil konsolları beklemek en mantıklısı.
Grafik kartı piyasası PS3 çıkmadan önceki duruma doğru hızla ilerliyor.
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Batuist 8 yıl
yahu tek bir haberle baş tacı yapılan AMD ne olmuş burada?? yahuu ne kadar geçemesede en kötü başabaş yada az bir farkla geri kalsa bile bu hakaretleri hak eder mi?? bir gün önce en iyi en güzel amd bir haberle Allah bela.. versin AMD..
nasıl bir teknoloji insanı mantığıdır bu!!!
bunlar doğal şeyler alışmak lazım..
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eric13 8 yıl
millet manyamış sanki daha önce tek gpuyla geçmeye çalışıyordu amd
önemli olan antilestir 580 için o geçerse zaten amd için yeter de artar ki yüzde 100 geçecek onun için hiç bir problem görmüyorum 580 civarı olursa ve tahminen güç tüketimi bakımıdan ondan daha iyi ve ucuz olursa cayman daha çok satılır
nasıl millet gtx 480 almayıpta gtx 470 aldıysa bunda da benzer durum olacka
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CyberDiamond 8 yıl
Olaya direk Watt/Performans oranından gireyim. X2 li modelleri saymazsak AMD 2900XT den sonra ilk defa 200w dan fazla güç çeken bir kart çıkartıyor. 6970 in tahminen 250w civarı bir güç çekeceği tahmin ediliyor. 6800 serisinde kağıt üzerinde daha güçsüz olduğu halde üst düzey bir performans sağlamıştı. 6900 serisinde 5800 serisine göre neredeyse her şey artıyor. Kesinlikle eğer kart gtx580 i geçemeyecekse Fail oluyor. Çünkü bu kadar güç tüketip kart yine geçemeyecekse gtx480'in durumuna düşer 6970..
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(((TeAcHeR))) 8 yıl
890mhz gpu hızı ile gtx580 e kafa tutamıyorsa OHA yani diyorum
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CrySystem 8 yıl

AMD Radeon 6*** serisinde ;"Aynı fiyat aralığında en iyi performansı biz vereceğiz" diyordu. Fiyattan mı Nvidia yı vuracak ki?
Umarım söylentiden ibarettir bu performans işi...
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spaydix 8 yıl
1 kerede tek gpu da geçse şaşırıcam zaten bekliyoruz
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