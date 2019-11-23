AMD Radeon RX 5500 gün yüzüne çıktı: RX 580'in yerini almaya geliyor

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RDNA mimarisiyle birlikte AMD performans alanında daha rekabetçi konuma yükselirken yıllardır sert eleştirilere maruz kaldığı güç tüketimi başlığında oldukça güzel bir seviyeye geldi. RX 5700 serisinin ardından gözler bütçe dostu kartlarda.

Navi 14

Almanya’da bir inceleme ekibinin eline ulaşan OEM RX 5500 vaatkar görünüyor. 1408 shader birimi, 88 doku ünitesi ve 32 ROP birimini barındıran 7 nm Navi 14 GPU ile gelen kart 4 GB kapasiteli GDDR6 bellekleriyle 128 bit bellek veri yolu üzerinden iletişim kuruyor. 8 GB seçeneğinin de sunulması beklenen modelin bellek bant genişliği ise GDDR6 ve 1750 MHz frekansı sayesinde 224 GB/s’ye ulaşmış.

Her ne kadar PCIe 4.0 destekli olsa da x8 modunda çalışan bir arayüzle gelen model 3DMark Fire Strike’da 12 111 puan elde etmiş. Bu rakam Sapphire RX 580 Nitro +’ın 12 744 skorundan ve Gigabyte GTX 1660 OC’nin 12 525 puanından daha aşağıda. Far Cry 5’te 72 FPS elde edilen kartın rakipleri ise monitöre sırasıyla 75 ve 85 FPS göndermişler.

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RX 5500'ün piyasadaki yeri

Burada RX 5500’ün stok hızlarda çalıştığını ve kıyaslanan modellerin fabrika çıkışı hız aşırtmayla geldiğinin altını çizmekte fayda var. Dahası OEM çözümü 133 watt tüketirken oyunda yalnızca 3 FPS öne geçen RX 580’in 207 watt çektiğini vurgulamak gerekli. Nvidia’nın imzasını taşıyan model 128 watt çekse de 230 dolarlık fiyatı göz önünde bulunduracak olursak 150 dolar fiyat etiketiyle RX 5500 iddialı olacağa benziyor.

Tablo öyle görünüyor ki RX 5500'ün en büyük rakibi yine AMD'nin RX 580 ailesi olacak. İlerleyen dönemde gerek fiyat düzeltmeleri gerek se de piyasadaki RX 500 serisinin tükenmesiyle 150 dolar civarı tercih edilecek kart RX 5500 olabilir.

https://www.guru3d.com/news-story/amd-radeon-rx-5500-(navi14)-gets-benchmarked-and-does-hold-ground.html