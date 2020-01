AMD Radeon RX 5600XT ekran kartı Full HD çözünürlüğün tozunu attırmaya geliyor

Tam Boyutta Gör

AMD’nin amiral gemisi Navi 2x grafik mimarisini tanıtmasını beklediğimiz CES 2020 fuarında sürpriz bir şekilde Radeon RX 5600XT ekran kartı da görücüye çıktı. Ekran kartı Full HD çözünürlükte oldukça iddialı.

Radeon RX 5600XT özellikleri ve fiyatı

Radeon RX 5600XT ekran kartı Radeon RX 5700XT ve Radeon RX 5500XT modellerinin arasına yerleşiyor. 36 işlem kümesinde 2304 Stream işlemcisi yer alırken saat hızları 1375MHz ve 1560MHz olarak belirlenmiş.

6GB GDDR6 bellek ile gelecek olan ekran kartı 7.19 TFLOPS seviyesine kadar çıkabiliyor. Böylece 8 TFLOPS civarındaki RX 5700 ekran kartına yetişmiş oluyor. Full HD çözünürlükte Call of Duty: Modern Warfare oyununda ekran kartı 92FPS; The Division 2, Gears of War 5 ve The Witcher 3 oyunlarında ise 90FPS seviyesine ulaşılabiliyor.

The Division 2 ve Gears of War 5 gibi oyunlarda GTX 1660 Ti modeline göre yüzde 20, Fortnite ve Overwatch gibi oyunlarda ise yüzde 10 civarında bir performans farkı olduğu ifade ediliyor. Radeon Boost ve Radeon Anti-lag özellikleri performansı daha da arttırıyor.

GTX 1660 Ti ekran kartının doğrudan karşısına çıkacak olan Radeon RX 5600XT için 279$ fiyat etiketi konuşuluyor. 21 Ocak tarihinde standart ve özelleştirilmiş kartlar piyasada olacak.

