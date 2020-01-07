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    AMD Radeon RX 5600XT ekran kartı Full HD çözünürlüğün tozunu attırmaya geliyor

    AMD Radeon RX 5600XT ekran kartı rakibi Nvidia GeForce GTX 1660 Ti ekran kartına göre belirli senaryolarda yüzde 20 seviyesine kadar performans farkı atabiliyor.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    4,3b
    1
    29
    Ekran Kartı
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    AMD Radeon RX 5600XT ekran kartı Full HD çözünürlüğün tozunu attırmaya geliyor
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    AMD’nin amiral gemisi Navi 2x grafik mimarisini tanıtmasını beklediğimiz CES 2020 fuarında sürpriz bir şekilde Radeon RX 5600XT ekran kartı da görücüye çıktı. Ekran kartı Full HD çözünürlükte oldukça iddialı.

    Radeon RX 5600XT özellikleri ve fiyatı

    Radeon RX 5600XT ekran kartı Radeon RX 5700XT ve Radeon RX 5500XT modellerinin arasına yerleşiyor. 36 işlem kümesinde 2304 Stream işlemcisi yer alırken saat hızları 1375MHz ve 1560MHz olarak belirlenmiş.

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    Ayrıca Bkz. "MSI insan-makine ara yüzünü oyun sistemlerine getiriyor"

    6GB GDDR6 bellek ile gelecek olan ekran kartı 7.19 TFLOPS seviyesine kadar çıkabiliyor. Böylece 8 TFLOPS civarındaki RX 5700 ekran kartına yetişmiş oluyor. Full HD çözünürlükte Call of Duty: Modern Warfare oyununda ekran kartı 92FPS; The Division 2, Gears of War 5 ve The Witcher 3 oyunlarında ise 90FPS seviyesine ulaşılabiliyor.

    AMD Radeon RX 5600XT ekran kartı Full HD çözünürlüğün tozunu attırmaya geliyor
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    The Division 2 ve Gears of War 5 gibi oyunlarda GTX 1660 Ti modeline göre yüzde 20, Fortnite ve Overwatch gibi oyunlarda ise yüzde 10 civarında bir performans farkı olduğu ifade ediliyor. Radeon Boost ve Radeon Anti-lag özellikleri performansı daha da arttırıyor.

    GTX 1660 Ti ekran kartının doğrudan karşısına çıkacak olan Radeon RX 5600XT için 279$ fiyat etiketi konuşuluyor. 21 Ocak tarihinde standart ve özelleştirilmiş kartlar piyasada olacak.



    https://www.engadget.com/2020/01/06/amd-radeon-rx-5600-xt-1080p-gaming/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    selahattın ısık 2 hf. en beğenilen
    vergilerden kart almaya para mı kaldı..
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    Mutlak.Sıfır 2 hf.
    Orta seviyede yine Nvidia'yı darmdağın edecek orası belli. Forumda bolca görmeye başaldık Nvidia'ya daha fazla para bayılıp gelip burada Amd sorunlu diye kendilerini avutuyorlar. Yazık abi yapacak bir şey yok.
    Orta seviyede yine Nvidia'yı darmdağın edecek orası belli. Forumda bolca görmeye başaldık Nvidia'ya daha fazla para bayılıp gelip burada Amd sorunlu diye kendi...
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    1 Yanıt Yanıtla +13
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    i Am Not Dead 2 hf.
    Ikiside ayni para olursa 1900 e 1660ti alinir macera aramam şahsen hatta 1500 e 1660ti evo alanlar var forumda hepsi bayram ediyodur şuan
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    001ATB 1 hf.
    Senin yorumunda pek destekleyici birşey olmadığı için test vs. bende senin gibi yorum yazdım malesef
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    DH Misafiri 2 hf.
    Bizim için önemli olan ülkemizde vergiler ile birlikte alacağı fiyat aralığı 1840 TL rog strix 1660 ti aldım indirim ile maceraya atılmadan bu yeni çıkacak kart kullanıcılara ne gibi avantajlar sağlayacak bekleyip göreceğiz
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    [F][u][r][k][a][n] 2 hf.
    İşlemci sınıfında Amd kullanıyorum ama ekran kartında Amd'ye geçmek için çok erken benim için
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    Portraitclub 2 hf.
    FHD deniyor ama 2k ekranı da zorlar bu kart
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    Schi20phrene 2 hf.
    Anlaşılan yine milletin başını yakacaklar

    ekran kartı çıktığı zaman forumda bolca konularını görürüz düşük performans alıyorum diye



    Adamlar kağıt üzerinde güçlü ekran kartı yapıyor ancak bunu destekleyebilecek yazılım yapmayı hala beceremiyorlar çok gülünç bir durum satın alacak arkadaşlara şimdiden geçmiş olsun hayırlı olsun Allah sabırlar versin
    Yanıtla +3
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    Lana-Del-Rey 2 hf.
    5500XT'ye benzer fiyat politikası ile gelecekse hiç zahmet etmesinler, kimse aynı paraya daha çok ısınan driver sorunlu kart almaz.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    MogoLKhan 1 hf. Lana-Del-Rey
    Amd deki görüntü kalitesi Nvidiada yok bunu açık ve net söyliyeyim görüntü keskinleştirmeyide açınca iyice görsel kalite havada uçuşuyor War Thunderi Amd de oynarken bu ne yav deyip ağzım açıkta kalırken Nvidia kartı takınca oyun söylemesi ayıptır çamur gibi görünüyor bence sırf şu görsel kaliteden dolayı adamlar kartlarını pahalıda satsa hak veririm.
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    Mutlak.Sıfır 2 hf.
    Konuda bana laf atıp beni alıntılayan kişiler aslında beni doğruluyorlar farkında değiller. Daha fazla para verip daha azını aldığı zaman bir insan sataşacak yer arar bu konu buna iyi bir örnek oldu.
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    AnExIeTy 2 hf. Mutlak.Sıfır
    Daha çok parayı benim için bir zevk olan RTX efektleri için verdim ve pişman değilim tadını çıkarıyorum ve çıkarmaya da devam edicem. Zaten Rtx olmayan oyunlarda 1080p için gayet yeterli ekran kartım var.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Bekir YENİKARAMURAT 2 hf.
    90fps le mi attırıyormus
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    AnExIeTy 2 hf.
    Kendimi avutmadığım, başımdan kaynar suların da dökülmediği, aksine hiç pişman olmadığım, iyi ki almışım dediğim kartımla o kadar mutluyum ki alttaki oyunları büyük zevkle hiç bir mavi ekran, wattman, oyundan atma, pc resetleme ve daha sayamadığım herhangi bir hata almadan tadını çıkara çıkara büyük zevkle oynadım bitirdim.



    Şimdi bu oyunları Rtx 2080ti ekran kartını geçmiş sana göre iyi kartınla oynayıp mutlu olduysan sorun yok. Ben de çok mutluyum, açıyorum Rtx efektlerini görselliğin keyfini çıkarıyorum bu da bana göre çok iyi bir kart. İyi ki biraz fazla vermişim Nvidia almışım; Oynuyorum kafamı dağıtıp stresimi atıyorum mutlu oluyorum. Size o kartınızla işlemcinizle mutluluklar.





    Battlefield V

    Control

    Wolfenstein: Youngblood

    Metro Exodus

    .

    ..

    ...

    ve daha nicesi!


    kitguru.net/...



    Ve dahası da geliyor;


    nvidia.com/...



    ***Rtx performansının verdiği fps tartışılır haklısınız geliştirilmesi daha çok fps vermesi vs ihtiyacı var onu bende eleştiriyorum. Ama bu forumda Intel ve Nvidia kullananları salak yerine koymaktan vazgeçin. Siz voltaj arttırıp azaltın, frekans düşürün, forumlarda ince ayar bakın , ram latency gecikmelerini düşürmek için araştırmalar yapın ne yaparsanız yapın ama ben bunlarla uğraşmak zorunda değilim bilmekte zorunda değilim!



    Bazıları gerçekten artık işi fanatikliğe döktü. Donanım da hata yok kullanıcı hatalı kimse kendi kullandığı markasına laf söyletmiyor. Çıkarsın Amd stabiliteyi ve performansı düzene sokmuş ekran kartı ile işlemciyi alayım. Salak mıyım gidip daha fazla para vereyim. Ama size göre salak buradaki kullanıcılar zaten donanım haber AMD fanatikliği artık farklı bir boyuta ulaştı.



    Yıllardır foruma üyeyim ama ilk defa bu kadar şaşkınlıkla yazılanları takip ediyorum hayret verici bir hale soktunuz forumu TEBRİKLER!!!



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    S.T.A.L.K.E.R. 2 hf. AnExIeTy
    çok haklısınız. yaptığım iş nedeniyle eve gelince sadece bilgisayar açıp oyun oynuyorum. başka hiçbir şeyle uğraşmak istemiyorum, ince ayar, amd inten nvdiia karşılaştırması, işlemciler ve ekran kartları üzerinden ego kasmalar veya foruma üşenmeden grafikler vs ekleyerek sahip olamadığı ürünleri yarıştırmak. insanların ne denli fazla zamanı varmış.
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    Aerosol 34 2 hf.
    Ülkemizde fiyatlandırması çok belirleyici olacak ama şahsen 2500'ün altına satılacağını düşünmüyorum. Kart vadettiklerini sunabiliyorsa orta segmentin kralına hoşgeldin diyebiliriz.
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