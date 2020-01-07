AMD Radeon RX 5600XT ekran kartı Full HD çözünürlüğün tozunu attırmaya geliyor

AMD’nin amiral gemisi Navi 2x grafik mimarisini tanıtmasını beklediğimiz CES 2020 fuarında sürpriz bir şekilde Radeon RX 5600XT ekran kartı da görücüye çıktı. Ekran kartı Full HD çözünürlükte oldukça iddialı.
Radeon RX 5600XT özellikleri ve fiyatı
Radeon RX 5600XT ekran kartı Radeon RX 5700XT ve Radeon RX 5500XT modellerinin arasına yerleşiyor. 36 işlem kümesinde 2304 Stream işlemcisi yer alırken saat hızları 1375MHz ve 1560MHz olarak belirlenmiş.İlginizi Çekebilir AMD'den Radeon RX 5600 XT hamlesi gecikmedi
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6GB GDDR6 bellek ile gelecek olan ekran kartı 7.19 TFLOPS seviyesine kadar çıkabiliyor. Böylece 8 TFLOPS civarındaki RX 5700 ekran kartına yetişmiş oluyor. Full HD çözünürlükte Call of Duty: Modern Warfare oyununda ekran kartı 92FPS; The Division 2, Gears of War 5 ve The Witcher 3 oyunlarında ise 90FPS seviyesine ulaşılabiliyor.
The Division 2 ve Gears of War 5 gibi oyunlarda GTX 1660 Ti modeline göre yüzde 20, Fortnite ve Overwatch gibi oyunlarda ise yüzde 10 civarında bir performans farkı olduğu ifade ediliyor. Radeon Boost ve Radeon Anti-lag özellikleri performansı daha da arttırıyor.
GTX 1660 Ti ekran kartının doğrudan karşısına çıkacak olan Radeon RX 5600XT için 279$ fiyat etiketi konuşuluyor. 21 Ocak tarihinde standart ve özelleştirilmiş kartlar piyasada olacak.
https://www.engadget.com/2020/01/06/amd-radeon-rx-5600-xt-1080p-gaming/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ekran kartı çıktığı zaman forumda bolca konularını görürüz düşük performans alıyorum diye
Adamlar kağıt üzerinde güçlü ekran kartı yapıyor ancak bunu destekleyebilecek yazılım yapmayı hala beceremiyorlar çok gülünç bir durum satın alacak arkadaşlara şimdiden geçmiş olsun hayırlı olsun Allah sabırlar versin
Şimdi bu oyunları Rtx 2080ti ekran kartını geçmiş sana göre iyi kartınla oynayıp mutlu olduysan sorun yok. Ben de çok mutluyum, açıyorum Rtx efektlerini görselliğin keyfini çıkarıyorum bu da bana göre çok iyi bir kart. İyi ki biraz fazla vermişim Nvidia almışım; Oynuyorum kafamı dağıtıp stresimi atıyorum mutlu oluyorum. Size o kartınızla işlemcinizle mutluluklar.
Battlefield V
Control
Wolfenstein: Youngblood
Metro Exodus
.
..
...
ve daha nicesi!
kitguru.net/...
Ve dahası da geliyor;
nvidia.com/...
***Rtx performansının verdiği fps tartışılır haklısınız geliştirilmesi daha çok fps vermesi vs ihtiyacı var onu bende eleştiriyorum. Ama bu forumda Intel ve Nvidia kullananları salak yerine koymaktan vazgeçin. Siz voltaj arttırıp azaltın, frekans düşürün, forumlarda ince ayar bakın , ram latency gecikmelerini düşürmek için araştırmalar yapın ne yaparsanız yapın ama ben bunlarla uğraşmak zorunda değilim bilmekte zorunda değilim!
Bazıları gerçekten artık işi fanatikliğe döktü. Donanım da hata yok kullanıcı hatalı kimse kendi kullandığı markasına laf söyletmiyor. Çıkarsın Amd stabiliteyi ve performansı düzene sokmuş ekran kartı ile işlemciyi alayım. Salak mıyım gidip daha fazla para vereyim. Ama size göre salak buradaki kullanıcılar zaten donanım haber AMD fanatikliği artık farklı bir boyuta ulaştı.
Yıllardır foruma üyeyim ama ilk defa bu kadar şaşkınlıkla yazılanları takip ediyorum hayret verici bir hale soktunuz forumu TEBRİKLER!!!
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