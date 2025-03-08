AMD Ryzen 9950X3D ve 9900X3D çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı

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Tam Boyutta Gör AMD, Zen 5 mimarili en güçlü 3D V-Cache işlemcileri olan Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D'nin fiyatını ve çıkış tarihini resmen duyurdu. Uzun süredir beklenen işlemciler, 12 Mart'ta satışa sunulacak. Fiyatlar ise bir önceki nesil ile aynı seviyede kalıyor.

Fiyat artışı yok

Resmi açıklamaya göre, Ryzen 9 9950X3D 699 dolar, Ryzen 9 9900X3D ise 599 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Kıyaslamak adına, fiyatların önceki nesildeki Ryzen 9 7950X3D ve 7900X3D ile benzer olduğunu söyleyelim. Öte yandan AMD’nin bu fiyatları değiştirmemesi ilginç çünkü geçtiğimiz yıl çıkış yapan 9800X3D modelinde küçük bir fiyat artışı yaşanmıştı.

Ancak önceki nesillerden biliyoruz ki, Ryzen 9 X3D işlemcileri genellikle Ryzen 7 X3D modelleri kadar popüler olmuyor ve birkaç ay içinde fiyatlarında belirgin indirimler görüyoruz. Örneğin, Ryzen 9 7900X3D geçen yaz 329 dolar seviyesine kadar düşmüştü, yani neredeyse yarı fiyatına satılmıştı. Dolayısıyla Ryzen 9 9950X3D ve 9900X3D için de benzer indirimler ilerleyen dönemde yaşanabilir.

Ryzen 9 9900X3D ve 9950X3D neler sunacak?

Yeni X3D modelleri, 3D V-Cache teknolojisine sahip yeniden tasarlanmış CCD yapısıyla geliyor. Bu yapı, işlemcilerin X olmayan versiyonlarına kıyasla saat hızlarını korumasına olanak tanıyor. Tek fark, Ryzen 9 9900X3D'nin boost frekansının standart modele göre 100 MHz daha düşük olması. Buna rağmen, 3D V-Cache'in sunduğu ekstra önbellek kapasitesi sayesinde her iki işlemci de özellikle oyun performansında önemli kazanımlar sağlayacak.

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Model Çekirdek Sayısı İzlek Saat Hızı Boost Hızı Önbellek TDP MSRP fiyatı 9950X3D 16 32 4.3 GHz 5.7 GHz 144 MB 170W 699 dolar 9900X3D 12 24 4.4 GHz 5.5 GHz 140 MB 120W 599 dolar 9800X3D 8 16 4.7 GHz 5.2 GHz 104 MB 120W 480 dolar

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