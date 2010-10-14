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AMD: RadeonHD 6800 serisi, kendi fiyat segmentinde en yüksek performansı sunacak

8 yıl
14,5b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD bugün düzenleyeceği bir etkinlikle, Radeon HD 6800 serisinin yeniliklerini basın mensuplarına anlatacak ve hemen ardından takvim yaprakları 22 Ekim'i gösterdiğinde yeni modellerini pazara sunacak. Los Angeles'ta düzenlenen etkinliğe saatler kala, AMD'nin EMEA bölgesinden sorumlu ürün ve pazarlama yöneticisi Saşa Marinkoviç ile konuştuk.

Bugün yapılacak etkinlik öncesinde çok fazla detay açıklayamayacağını belirten Saşa Marinkoviç sözlerine "...şunu garanti edebilirim ki yeni kartlarımız, kendi fiyat segmentlerinde en yüksek performansı sunacak..." ifadeleriyle devam etti. Barts kod adını taşıyan yeni grafik yongasının kullanıldığı HD 6800 serisi, Radeon HD 5700 serisinin yerini alacak kartları içeriyor.

256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan Radeon HD 6850 ve Radeon HD 6870 modellerini, paralel işlemci sayısı ve çalışma frekansları belirliyor. 800x paralel işlem birimine sahip Radeon HD 6850, 775MHz GPU ve 4000MHz bellek hızlarına, 960x paralel işlem birimine sahip olan Radeon HD 6870 ise 900MHz bellek ve 4200MHz bellek saat hızlarına sahip olacak.


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napolyon94 8 yıl
gts450 ye gtx 450 d,yo xD heheheeh
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vidoko 8 yıl
sırf şu 6000 serisi için ekran kartı almıyorum hee ..
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obantr 8 yıl
Şimdi bu kartlar 6000 Serisi kartlar 5000 serisi kartların güncellenmiş versiyonları GPU üretim masrafları hemen hemen aynı olacağı için fiyatlarının da aynı olacağını düşünüyorum.
6990 = Yada 6970 'in çift GPU'lusu 5970 'le aynı fiyatta olacak
6970 = 5870 'le aynı fiyatta olacak
6870 = 5770 'le aynı fiyatta olacak
veya bu fiyatların 50 TL - 30 TL üstü olabilir.
BURAYA YAZIYORUM TAHMİNİM DOĞRU ÇIKACAK.
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aRiSe* 8 yıl
1500 lira olacaksa bir kart artık AMD nin Allah belasını versin derim yani
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Inalough 8 yıl

obantr

BURAYA YAZIYORUM TAHMİNİM DOĞRU ÇIKACAK.

Off hocam sen beni benden ettin ya.
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spaydix 8 yıl
mart'a doğru crysis 2 çıkmadan bidene 69** serisi alıcam kesin
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DH Misafiri 8 yıl
benım merak ettıgım ne zaman 2 veya 4 cekırdege gescekler,
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Huzur_02 8 yıl
asıl beklediğim 5000 serisi ekran kartlarının fiyatlarının düşmesi şimdilik 6000 serisi ile ilgilenmiyorum bir ay oldu sistemi yenileyeli hala tümleşik ekran kartı kullanıyorum işlemcim heba oluyor ( phenom X4955be 3.5 ghz stok fan )
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semih22 8 yıl
amd bu sefer stateji hatası yapıp nvidiadan geride geldiğini bile bile herkese gösetrdi demekki yeni rakip oldu nvidiaya imajı verdi bu doğru mu pazarlama açısından?
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cestvrai 8 yıl
6990 en az 1500tl olacak yazıyorum buraya
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H.E.B Sup 8 yıl
6990 ın fiyat segmenti ne olucak acaba.Ultra high mı olucak.1500 liradan aşağı gelirse iyi.
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StevenDiaz 8 yıl

EMRES754

6990 ın fiyat segmenti ne olucak acaba.Ultra high mı olucak.1500 liradan aşağı gelirse iyi.






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