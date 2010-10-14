AMD: RadeonHD 6800 serisi, kendi fiyat segmentinde en yüksek performansı sunacak

AMD bugün düzenleyeceği bir etkinlikle, Radeon HD 6800 serisinin yeniliklerini basın mensuplarına anlatacak ve hemen ardından takvim yaprakları 22 Ekim'i gösterdiğinde yeni modellerini pazara sunacak. Los Angeles'ta düzenlenen etkinliğe saatler kala, AMD'nin EMEA bölgesinden sorumlu ürün ve pazarlama yöneticisi Saşa Marinkoviç ile konuştuk.

Bugün yapılacak etkinlik öncesinde çok fazla detay açıklayamayacağını belirten Saşa Marinkoviç sözlerine "...şunu garanti edebilirim ki yeni kartlarımız, kendi fiyat segmentlerinde en yüksek performansı sunacak..." ifadeleriyle devam etti. Barts kod adını taşıyan yeni grafik yongasının kullanıldığı HD 6800 serisi, Radeon HD 5700 serisinin yerini alacak kartları içeriyor.

256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan Radeon HD 6850 ve Radeon HD 6870 modellerini, paralel işlemci sayısı ve çalışma frekansları belirliyor. 800x paralel işlem birimine sahip Radeon HD 6850, 775MHz GPU ve 4000MHz bellek hızlarına, 960x paralel işlem birimine sahip olan Radeon HD 6870 ise 900MHz bellek ve 4200MHz bellek saat hızlarına sahip olacak.