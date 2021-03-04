AMD Ryzen 3000 işlemcileri için Smart Access Memory’i duyurdu

Kırmızı ekibin PCIe standartı tabanlı teknolojisi Ryzen 5000 tanıtımının ardından geniş yankı bulmuş devamında Intel ve Nvidia da teknolojiyi desteklemeye başlamıştı.İlginizi Çekebilir Ryzen 7 4700G testleri: Ekran kartsız 1080p50 deneyimi
Smart Access Memory Ryzen 3000'e geliyor
AMD kullanıcılardan gelen geri bildirimlerin ardından Zen 2 mimarili işlemcilerini kullanlar için de Smart Access Memory desteği sunacağını açıkladı.
Kırmızı ekip kullanılan donanım konfigürasyonunu paylaşmasa da Ryzen 3000 işlemcilerinde Smart Access Memory açıldığında %16’ya kadar performans artışı deneyimlenebileceğini belirtmiş.
Ayrıca Bkz. "Intel Rocket Lake işlemcilerinin satış tarihini doğruladı"
Son olarak Nvidia’nın RTX 3060’ın 400 serisi AM4 anakartlarda Zen 3 mimarili işlemcilerle kullanıldığında Resizable BAR’dan faydalanabileceğini açıklamasının ardından AMD’nin hamlesi şaşırtıcı karşılanmıyor.
https://videocardz.com/newz/amd-to-enable-smart-access-memory-resizable-bar-on-ryzen-3000-processors Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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B450 anakartım ryzen 1 serisi athlon vs dahil tüm işlemcileri çalıştırıyordu. İşlemci destek listesi intelin 5 nesilde 5 farklı anakartla desteklediği işlemci sayısı kadardır herhalde :)
Bence freesync gibi Amd nin adını kazıdığı, hibe edilen teknolojilerden bir olacak.
Nvidia ve intel bu işi yapsa işlemcinin sonuna bir harf koyup 100dolar fazlasına satarlardı.
Elimde r5 3600 de var b450 anakart da var. Şimdilik 1660ti ile devam ilerde bi rtx3060 neden olmasın
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