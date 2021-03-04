Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD Ryzen 3000 işlemcileri için Smart Access Memory’i duyurdu

    Ryzen 5000 tanıtımının akılda kalan önemli başlıklarından birisi de Smart Access Memory teknolojisiydi. Firma yeni teknolojiyi eski yongalarını kullananlar için de sundu.
    04 Mart 2021, 17:30 (3 gün)
    4,6b
    3
    22
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    4

    AMD Ryzen 3000 işlemcileri için Smart Access Memory’i duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Kırmızı ekibin PCIe standartı tabanlı teknolojisi Ryzen 5000 tanıtımının ardından geniş yankı bulmuş devamında Intel ve Nvidia da teknolojiyi desteklemeye başlamıştı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Ryzen 7 4700G testleri: Ekran kartsız 1080p50 deneyimi

    Smart Access Memory Ryzen 3000'e geliyor

    AMD kullanıcılardan gelen geri bildirimlerin ardından Zen 2 mimarili işlemcilerini kullanlar için de Smart Access Memory desteği sunacağını açıkladı.

    Kırmızı ekip kullanılan donanım konfigürasyonunu paylaşmasa da Ryzen 3000 işlemcilerinde Smart Access Memory açıldığında %16’ya kadar performans artışı deneyimlenebileceğini belirtmiş.

    Ayrıca Bkz. "Intel Rocket Lake işlemcilerinin satış tarihini doğruladı"

    Son olarak Nvidia’nın RTX 3060’ın 400 serisi AM4 anakartlarda Zen 3 mimarili işlemcilerle kullanıldığında Resizable BAR’dan faydalanabileceğini açıklamasının ardından AMD’nin hamlesi şaşırtıcı karşılanmıyor.



    https://videocardz.com/newz/amd-to-enable-smart-access-memory-resizable-bar-on-ryzen-3000-processors
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    manohazim 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Amd nin yeni teknolojiyi önceki nesil ürünlere sunma huyunu seviyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    W Wilson Fisk 3 gün ( Mesaj Silindi ) savcı963
    fps arttırıyor.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Nevfel (T. I.) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    İntel her nesil kazığı atıyor amd ise geriye dönük desteklemeye devam ediyor.



    B450 anakartım ryzen 1 serisi athlon vs dahil tüm işlemcileri çalıştırıyordu. İşlemci destek listesi intelin 5 nesilde 5 farklı anakartla desteklediği işlemci sayısı kadardır herhalde :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Reddit de filan zaten var diye konusu çıkmıştı. B450 de de çalışacak diye biliyorum. Tek kötü olay 5700xt nin üvey evlat gibi ortada kalması oldu bence.

    Bence freesync gibi Amd nin adını kazıdığı, hibe edilen teknolojilerden bir olacak.

    Nvidia ve intel bu işi yapsa işlemcinin sonuna bir harf koyup 100dolar fazlasına satarlardı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Orodruin (Candaş Ulaş) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Asus Vega 64 Strix ile bu özelliği kullanıyorum. X570 anakartım ve 5900X işlemcimle sorunsuz çalışıyor. Sadece 6000 Serisi kullananlar değil 5000 ve Vega serisi kullananlar da denesinler.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    emmre129 (Emre Yurtsever) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Orodruin
    Performans artışı gözlemlediniz mi? bende vega 56 ve b450 anakart var bios güncellemeye değer mi acaba?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    -Gardiyan- (Ö. G.) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Özellikle zen3 mimarili işlemcilerin fiyatlarının olduğundan pahalı olması ve ryzen 3000 kullanıcıların daha fazla olması sebebiyle güzel bir gelişme.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    manohazim 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Amd nin yeni teknolojiyi önceki nesil ürünlere sunma huyunu seviyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kuzgun_ (Tiryaki ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) manohazim
    sanırım bunu en iyi yapan firma nvidia.. AMD en önde olduğu şey ise kullanıcı dostu olması bkz:f/p (pazarlama taktiğinden olsa gerek)
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    HaciTTOR (Forsaken TOR) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Dlss 'in yarattığı fps artışı kadar yarar sunuyorsa alkışı hak eder. Fidality Cas + Smart Access birlikte Dlss' i yakalarsa dakika durmam Amd ekran kartı alırım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    savcı963 (ErdaL ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne ise yarıyor bu sam olayi varmi detayli anlatabilecek
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    W Wilson Fisk 3 gün ( Mesaj Silindi ) savcı963
    fps arttırıyor.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    manohazim 3 gün ( Mesaj Silindi ) savcı963
    hocam yanlış hatırlamıyorsam işlemcini ekran kartının belleklerine daha hızlı mı bağlıyordu etkili mi bağlıyordu bu sayede performans artışı kazanıyorsun.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kunGFu 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel bir gelişme
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    No Way Out (Mert A.) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu özellik sadece amd 6000 ve rtx 3060 ile çalışıyor. 3060 dışında ki 3000 modellere mart sonunda gelecek.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    bersgurs 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Her parçanın yenisi gerekiyor en az ryzen 3xxx rtx 30xx güncel anakart vs...
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    münşi (Ramazan Karatopcu) 3 gün ( Mesaj Silindi ) bersgurs
    Ryzen 5 3600 malum peynir ekmek gibi sattı. Elinde b450 ya da x470 anakartı olanları rx6000 ya da rtx3000 ekran kartı almaya teşvik ediyor. Güzel bir gelişme bence.

    Elimde r5 3600 de var b450 anakart da var. Şimdilik 1660ti ile devam ilerde bi rtx3060 neden olmasın
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    giyotinberq +26 Turkforce +24 Feyzuli +23 Clusive +22 kaand12@ +22 canguler917 +20 cocainbar +19 tarlabasi +17 b0Ni +17 smalsrol +16
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 BlackLead 4. kez +334 2 nty35 ilk kez +272 3 hakaniko ilk kez +227
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    3 Kişi Okuyor (0 Üye, 3 Misafir) 1 Masaüstü 2 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    4617 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    amd smart access memory, resizable bar ve
    5 etiket daha rtx 3060 amd b450 amd am4 amd zen 2 Donanım
    Facebook Sayfası246,7b
    Twitter Profili99,1b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı316b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün Amazon, ABD dışındaki ilk kasasız marketini Londra'da açtı 3 gün Yeni Porsche Taycan Cross Turismo tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 3 gün Twitter CFO'su: iOS 14 gizlilik değişiklikleri daha küçük platformların rekabet şansını artıracak 3 gün Gizlilik odaklı tarayıcı Brave, kendi arama motorunu başlatıyor: Brave Search 3 gün Kendini 'iyileştirebilen' yüzen robotlar geliştirildi 3 gün LeBron James'li Space Jam 2'den ilk görseller paylaşıldı 3 gün Microsoft, haber görünümlerini daha dikkat çekici hale getiriyor 3 gün Roguelike türündeki mobil oyun Dungeon of the Endless'tan oynanış videosu paylaşıldı 3 gün 2021 model Skoda Superb fiyat listesi: Combi versiyon da listede 3 gün RedMagic 6 serisi oyunlara hazır 3 gün Bu bilgisayar çok farklı | 7 tane ekranı var 3 gün Google Haritalar demiryolu geçitlerini göstermeye başladı 3 gün Samsung, akıllı telefonlarda kamera kalitesini iyileştiren ISOCELL 2.0 teknolojisini tanıttı 3 gün Amazon'un mobil oyunlar için kısa biçimli video hizmeti GameOn artık iOS'ta 3 gün Rekabet Kurumu'nun Google hakkındaki kararlarına yurt dışında adaylık verildi 3 gün Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı 3 gün Microsoft, Google'ın Flutter SDK'sını katlanabilir cihazlar için daha iyi hale getirecek 3 gün JRPG türündeki Fantasian yakında Apple Arcade için çıkış yapacak 3 gün MediaTek MT9638 televizyonlarda yapay zekayı geliştiriyor 3 gün GTA 5'in yeni nesil versiyonu 'basit bir porttan' daha fazlası olacak 3 gün GÖRÜNTÜLENEN AMD Ryzen 3000 işlemcileri için Smart Access Memory’i duyurdu Sonraki Netflix uygulamasına TikTok benzeri bir özellik geldi: Fast Laughs 3 gün AMD, RX 6700 XT’yi duyurdu 4 gün Samsung Odyssey G9 oyuncu monitörü miniLED teknolojisine terfi etti 4 gün Huawei'den Gmail'e alternatif e-posta hizmeti: Petal Mail 4 gün realme GT 5G tanıtıldı: Snapdragon 888, 120Hz ekran, LPDDR5 RAM 4 gün Chrome 89, birkaç yeni özellik ile birlikte kullanıcılara sunuldu 4 gün Yeni Skoda Kushaq'in iç mekanından ilk teaser'lar geldi 4 gün WhatsApp'a bilgisayardan görüntülü görüşme özelliği geldi 4 gün Nintendo Switch Pro ile ilgili yeni detaylar: 7 inçlik OLED ekran geliyor 4 gün Alman polisi, alışveriş sitelerinden ucuz Windows lisans anahtarı alanların peşine düştü 4 gün Redmi Note 10 Pro ve Note 10 Pro Max karşınızda 4 gün Yeni Kia K8'in kabini de ortaya çıktı 4 gün Redmi Note 10 tanıtıldı: Serinin uygun fiyatlı modeli 4 gün Apple'ın yeni hizmeti, kullanıcıların Android platformuna geçişini kolaylaştırıyor 4 gün Samsung Galaxy A82 5G, iki yıllık işlemciyle geliyor 4 gün Amazon'un yeni aksiyon filmi Tom Clancy's Without Remorse'tan ilk fragman yayınlandı 4 gün Netflix Türkiye üyelik paket fiyatlarına zam geldi: İşte yeni fiyatlar 4 gün macOS platformu oyunlara ısınmaya başladı 4 gün 5 Mart lansmanı öncesi Realme C21'e dair teknik detaylar belli oldu 4 gün Starship prototipi ilk kez iniş yaptı, ancak dakikalar sonra yine patladı: İşte o anlar Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız