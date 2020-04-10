AMD Ryzen 3700C ve 3250C işlemciler göründü

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Mevcut Ryzen işlemci serileriyle yoluna devam eden AMD’nin zaman zaman üreticiye özel Ryzen yongaları da ortaya çıkıyor. Sadece üreticilere özel tutulan Ryzen 9 3900 yongasından sonra Ryzen 7 3700C ve 3 3250C işlemciler de ortaya çıktı.

Ryzen 7 3700C ve 3 3250C neler sunuyor?

Google Zork kod adlı bir cihazın benchmark testlerinde ortaya çıkan bu iki yeni işlemcinin Google özelinde tasarlandığı tahmin ediliyor. Google bilindiği üzere akıllı telefonu için Samsung’dan da 5nm sürecinde Exynos yonga seti tedarik edecek.

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Yeni işlemciler Ryzen 7 3700U ve Ryzen 3 3250U APU modellerini temel alıyor. Ryzen 7 3700C işlemcisinde 4 çekirdek ve 8 izlek birimi ile Vega 10 grafik birimi yer alıyor. Farklı olarak ısıl tasarım gücünün 15W altında kaldığı ifade ediliyor.

Ryzen 3 3250C işlemcisinde ise 2 çekirdek ve 4 izlek birimi yer alırken grafik tarafında Vega 3 yer alıyor. Yine ısıl tasarım gücünün 15W altında tutulduğu ifade ediliyor. Böylece enerji verimliliği de artmış oluyor.

Google Zork cihazının ikisi bir arada Google Pixelbook olduğu tahmin ediliyor. Muhtemelen bu işlemcide ilk olarak bu cihazda boy gösterecek. AMD’nin farklı müşterilere de pazarlayabileceği tahmin ediliyor.

https://www.techpowerup.com/265627/mysterious-amd-ryzen-3700c-3250c-benchmarks-surface

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