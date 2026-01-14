Apple, kendi sunucu çipleri için seri üretime hazırlanıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Apple, sunucu odaklı kendi çiplerini 2026’nın ikinci yarısında seri üretime almayı planlıyor. “Baltra” kod adlı bu yeni yonga, şirketin yapay zeka (AI) çıkarım yeteneklerini artırmayı hedefliyor ve Apple Silicon geçişinin sadece iş istasyonlarıyla sınırlı kalmayacağını gösteriyor.

Analist Ming-Chi Kuo’ya göre Apple, bu hamleyle AI altyapısını kendi kontrolüne almak istiyor. Bu gelişme, Apple’ın kısa süre önce yenilenen Siri için Google’ın Gemini modelini kullanma konusunda bir anlaşmaya vardığının ortaya çıkmasının hemen ardından gündeme geldi. Apple’ın kendi sunucu SoC’lerini geliştirme çalışmaları yıllardır gündemde olsa da Kuo, bu süreçte şirketin iki kısa vadeli zorlukla karşılaşacağını belirtiyor.

Hedefler için kendi çipini geliştiriyor

İlk sorun, Apple’ın bu yılki WWDC etkinliğinde yapay zeka tarafında yeni bir hayal kırıklığı yaşama şansının kalmamış olması. İkinci ve daha derin sorun ise, bulut tabanlı yapay zeka çözümlerinin hızlı ilerleyişiyle birlikte kullanıcı beklentilerinin radikal biçimde değişmiş olması. Kuo’ya göre şirket, Apple Intelligence ve geliştirilmiş Siri vaatlerini yerine getirirse bile rekabette geride kalma riski bulunuyor. Pazarın geldiği noktada Apple’ın cihaz üzerinde çalışabilen daha güçlü bir yapay zeka modeli sunması gerekiyor. Bu çerçevede Google ile kurulan ortaklık Apple’a biraz daha hareket alanı tanıyacak.

Apple’ın kendi sunucu çipleri de bu yüzden önemli. Şirket, bu çipleri kullanarak kendi donanımı için kendi yapay zekasını inşa edebilecek. Şirketin özel tasarım çiplerinin yüksek işlem gücü ve yüksek bellek bant genişliği sunarak AI işlemlerinde kritik avantaj sağlayacağı iddia ediliyor. Örneğin, üst düzey M3 Ultra çipi, x86 işlemcilere kıyasla HandBrake çalıştırırken %55 daha az enerji tüketiyor, bu da Apple’ın enerji verimliliğinde ne kadar ileri seviyede olduğunu gösteriyor.

Ming-Chi Kuo, Apple’ın sunucu çiplerinin seri üretiminin 2026’nın ikinci yarısında başlayacağını ve cihazda çalışan AI’ın gerçek anlamda yaygınlaşmasının ise 2027’den itibaren gerçekleşeceğini öngörüyor. Aynı zamanda bu çipleri kullanacak veri merkezlerinin inşaatına 2027'de başlanacağı ve aynı yıl faaliyete geçeceği de belirtiliyor.

