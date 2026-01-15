MediaTek, Dimensity 9500s ve Dimensity 8500’ü tanıttı: İşte tüm detaylar

Dimensity 9500s neler sunuyor?
Grafik tarafında entegre Immortalis-G925 GPU, ileri seviye mobil oyunlar için tam kare hızında ve sürükleyici bir deneyim sağlıyor. Gelişmiş ışın izleme (ray tracing) desteği, görsel gerçekçiliği artırırken, MAGT 3.0 ve MFRC 3.0 oyun teknolojileri sayesinde enerji tüketimi düşürülerek pil ömrü uzatılıyor.
Görüntüleme tarafında ise gelişmiş MediaTek Imagiq görüntü işlemcisi dikkat çekiyor. Platform, gerçek zamanlı 30 fps hareket takibi ve 8K tam odaklı Dolby Vision HDR video kaydı desteği sunuyor.
Bu işlemciyi kullanan ilk telefon REDMI Turbo 5 Max olacak.
Karşılaştırma yapmak gerekirse, Snapdragon 8 Gen 5 yaklaşık 2957 tek çekirdek ve 10236 çoklu çekirdek, Snapdragon 8 Elite ise 3256 tek çekirdek ve 10358 çoklu çekirdek puanlarına ulaşıyor. Bir önceki nesil Dimensity 9400+ ise 2943 tek çekirdek ve 9210 çoklu çekirdek seviyesinde bulunuyor.
Bağlantı özellikleri tarafında Dimensity 9500s, 5G Release-17 modem ile 4CC-CA desteği ve 7 Gbps’ye kadar indirme hızları sunuyor. MediaTek 5G UltraSave 4.0 enerji tasarrufu teknolojisi zayıf kapsama alanlarında ağ performansını iyileştiren AI Network Suite 2.0 ve kapalı alanlarda Wi-Fi menzilini artıran Xtra Range 3.0 da platformun öne çıkan yetenekleri arasında yer alıyor.
Dimensity 8500 neler sunuyor?
Bu yongadaki en önemli gelişme ise grafik tarafında oluyor. Entegre grafik birimi Mali-G720 GPU, önceki nesle kıyasla yüzde 25 daha yüksek tepe performansı sunarken yüzde 20 daha düşük güç tüketimi sağlıyor. Güncellenmiş işlem çekirdeği ve oyun motoru sayesinde tam kare stabilizasyonu, hızlı yükleme süreleri ve yüksek enerji verimliliği bir araya geliyor. Dimensity 8500, ayrıca ana akım mobil oyunlarda ray tracing teknolojisini destekleyerek daha gerçekçi görüntüler sunuyor. Yapay zeka tarafında platform MediaTek’in 8. nesil NPU’su yer alıyor.Kaynakça https://www.mediatek.com/press-room/mediatek-unveils-dimensity-9500s-and-dimensity-8500-to-propel-performance-gaming-and-efficiency-in-flagship-and-premium-smartphones https://www.smartprix.com/bytes/mediatek-dimensity-9500s-official-specs-benchmarks-and-first-confirmed-phones/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: