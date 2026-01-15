MediaTek, Dimensity 9500s ve Dimensity 8500’ü tanıttı: İşte tüm detaylar

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör MediaTek, Dimensity 9500s ve Dimensity 8500 yonga setlerini duyurarak amiral gemisi ve premium akıllı telefon pazarında performans, verimlilik ve yapay zeka yeteneklerini güçlendirdi. Şirketin Dimensity ailesine katılan bu iki yeni platform, yüksek işlem gücü, gelişmiş oyun deneyimi, güçlü yapay zeka altyapısı, ileri görüntüleme özellikleri ve güncel kablosuz bağlantı teknolojileriyle öne çıkıyor.

Dimensity 9500s neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Dimensity 9500s, amiral gemisi sınıfında 3 nm üretim süreci ve All Big Core mimarisiyle geliştirildi. Sekiz çekirdekli CPU yapısında 3,73 GHz’e kadar çıkan bir Cortex-X925 ultra çekirdek, üç adet Cortex-X4 premium çekirdek ve dört adet Cortex-A720 performans çekirdeği yer alıyor.

Grafik tarafında entegre Immortalis-G925 GPU, ileri seviye mobil oyunlar için tam kare hızında ve sürükleyici bir deneyim sağlıyor. Gelişmiş ışın izleme (ray tracing) desteği, görsel gerçekçiliği artırırken, MAGT 3.0 ve MFRC 3.0 oyun teknolojileri sayesinde enerji tüketimi düşürülerek pil ömrü uzatılıyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka tarafında Dimensity 9500s, üretken akıl yürütme ve çok modlu modeller için optimize edilmiş amiral gemisi sınıfı bir NPU barındırıyor. Bu altyapı, canlı fotoğrafların anlık işlenmesi, yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme işlemleri (görüntü genişletme, arka plan ayırma ve nesne silme) ile çağrı, toplantı ve dosya özetleme gibi yüksek frekanslı günlük işlevleri destekliyor.

Görüntüleme tarafında ise gelişmiş MediaTek Imagiq görüntü işlemcisi dikkat çekiyor. Platform, gerçek zamanlı 30 fps hareket takibi ve 8K tam odaklı Dolby Vision HDR video kaydı desteği sunuyor.

Bu işlemciyi kullanan ilk telefon REDMI Turbo 5 Max olacak.

Tam Boyutta Gör Ortaya çıkan ilk Geekbench 6 test sonuçlarına göre Dimensity 9500s, tek çekirdekte 2887, çoklu çekirdekte ise 9257 puan alıyor. AnTuTu kıyaslama testinde ise 3.612.095 puan aldı.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Snapdragon 8 Gen 5 yaklaşık 2957 tek çekirdek ve 10236 çoklu çekirdek, Snapdragon 8 Elite ise 3256 tek çekirdek ve 10358 çoklu çekirdek puanlarına ulaşıyor. Bir önceki nesil Dimensity 9400+ ise 2943 tek çekirdek ve 9210 çoklu çekirdek seviyesinde bulunuyor.

Bağlantı özellikleri tarafında Dimensity 9500s, 5G Release-17 modem ile 4CC-CA desteği ve 7 Gbps’ye kadar indirme hızları sunuyor. MediaTek 5G UltraSave 4.0 enerji tasarrufu teknolojisi zayıf kapsama alanlarında ağ performansını iyileştiren AI Network Suite 2.0 ve kapalı alanlarda Wi-Fi menzilini artıran Xtra Range 3.0 da platformun öne çıkan yetenekleri arasında yer alıyor.

Dimensity 8500 neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Dimensity 8500, enerji verimliliği odaklı 4 nm üretim süreci ile geliştirildi. All Big Core mimaride konumlandırılan işlemci, 3,4 GHz’e kadar frekansa sahip sekiz adet Cortex-A725 çekirdeği ile hem performansı hem de verimliliği artırıyor. Hassas zamanlama teknolojisi ve LPDDR5X 9600 Mbps bellek desteği yongayı orta-üst segment için ideal hale getiriyor. Önceki nesilde de Cortex-A725 vardı ama şirket yüzde 7’lik performans artışı olduğunu aktarıyor.

Bu yongadaki en önemli gelişme ise grafik tarafında oluyor. Entegre grafik birimi Mali-G720 GPU, önceki nesle kıyasla yüzde 25 daha yüksek tepe performansı sunarken yüzde 20 daha düşük güç tüketimi sağlıyor. Güncellenmiş işlem çekirdeği ve oyun motoru sayesinde tam kare stabilizasyonu, hızlı yükleme süreleri ve yüksek enerji verimliliği bir araya geliyor. Dimensity 8500, ayrıca ana akım mobil oyunlarda ray tracing teknolojisini destekleyerek daha gerçekçi görüntüler sunuyor. Yapay zeka tarafında platform MediaTek’in 8. nesil NPU’su yer alıyor.

