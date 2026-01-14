Intel'in yeni amiral gemisi Xeon 698X sızdırıldı: 86 çekirdek ve dahası

Intel Xeon 698X sızdırıldı
Xeon 698X'in 86 çekirdek ve 172 iş parçacığına sahip olduğu belirtiliyor. İşlemcinin temel frekansı yaklaşık 2.0 GHz seviyesinde yer alırken, boost saat hızları 4.6 GHz'e kadar çıkıyor. Ayrıca bazı testlerde anlık olarak 4.8 GHz seviyelerine ulaşıldığı görülüyor. Bu da nihai frekans değerlerinin henüz kesinleşmediğini doğruluyor olabilir.
Önbellek tarafı ise Granite Rapids-WS mimarisinin en güçlü yönlerinden biri. Xeon 698X, 336 MB L3 ve 172 MB L2 önbellek olmak üzere toplamda 508 MB'lık devasa bir cache kapasitesi sunuyor. Bu değer, Intel'in önceki nesil iş istasyonu işlemcilerine kıyasla ciddi bir sıçrama. İşlemcinin TDP değeri ise 350W olarak listelenmiş durumda.
Sızdırılan Geekbench 6 test sonuçları ise işlemcinin gerçek potansiyelini tam olarak yansıtmıyor. Xeon 698X, tek çekirdekte 2532, çoklu çekirdekte ise 21.030 puan almış durumda. Intel’in önümüzdeki aylarda Granite Rapids-WS ailesine ait daha fazla modeli ve resmi detayları paylaşması bekleniyor. Xeon 698X ise mevcut sızıntılar ışığında, iş istasyonu tarafında Intel’in bugüne kadar sunduğu en iddialı işlemcilerden biri olabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: