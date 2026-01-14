Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel'in yeni amiral gemisi Xeon 698X sızdırıldı: 86 çekirdek ve dahası

    Intel'in Granite Rapids-WS tabanlı yeni Xeon işlemcileri tanıtımdan önce sızmaya devam ediyor. Son olarak serinin tepe modeli Xeon 698X'e ait teknik detaylar ortaya çıktı.

    Intel'in yeni işlemcisi Xeon 698X sızdırıldı: 86 çekirdek ve daha Tam Boyutta Gör
    Intel'in Granite Rapids-WS ailesinin en üst modeli olması beklenen Xeon 698X, 86 çekirdek ve alışılmışın üzerinde önbellek kapasitesiyle resmen sızdırıldı. Sızıntılara göre işlemci, Redwood Cove P-Core mimarisi üzerine inşa ediliyor ve kilidi açık olarak sunulacak.

    Intel Xeon 698X sızdırıldı

    Xeon 698X'in 86 çekirdek ve 172 iş parçacığına sahip olduğu belirtiliyor. İşlemcinin temel frekansı yaklaşık 2.0 GHz seviyesinde yer alırken, boost saat hızları 4.6 GHz'e kadar çıkıyor. Ayrıca bazı testlerde anlık olarak 4.8 GHz seviyelerine ulaşıldığı görülüyor. Bu da nihai frekans değerlerinin henüz kesinleşmediğini doğruluyor olabilir.

    Önbellek tarafı ise Granite Rapids-WS mimarisinin en güçlü yönlerinden biri. Xeon 698X, 336 MB L3 ve 172 MB L2 önbellek olmak üzere toplamda 508 MB'lık devasa bir cache kapasitesi sunuyor. Bu değer, Intel'in önceki nesil iş istasyonu işlemcilerine kıyasla ciddi bir sıçrama. İşlemcinin TDP değeri ise 350W olarak listelenmiş durumda.

    Intel'in yeni işlemcisi Xeon 698X sızdırıldı: 86 çekirdek ve daha Tam Boyutta Gör
    Karşılaştırma yapmak gerekirse, mevcut amiral gemisi Sapphire Rapids-WS tabanlı Xeon W9-3595X modeli 60 çekirdek ve toplamda yaklaşık 232 MB önbellek sunuyordu. Xeon 698X, çekirdek ve iş parçacığı sayısında yüzde 43'ü aşan bir artış sağlarken, toplam önbellek miktarını iki katın üzerine taşıyor. Buna karşın temel TDP değerinde 35W'lık bir düşüş söz konusu.

     

    Sızdırılan Geekbench 6 test sonuçları ise işlemcinin gerçek potansiyelini tam olarak yansıtmıyor. Xeon 698X, tek çekirdekte 2532, çoklu çekirdekte ise 21.030 puan almış durumda. Intel’in önümüzdeki aylarda Granite Rapids-WS ailesine ait daha fazla modeli ve resmi detayları paylaşması bekleniyor. Xeon 698X ise mevcut sızıntılar ışığında, iş istasyonu tarafında Intel’in bugüne kadar sunduğu en iddialı işlemcilerden biri olabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    karakoldan tebligat neden gelir ayt ne zaman başlanmalı metin2 sura airbag açmış araba alınır mı hyundai tucson neden tutulmuyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi MI 13 Ultra
    Xiaomi MI 13 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 3530
    Dell Inspiron 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum