Intel'in yeni amiral gemisi Xeon 698X sızdırıldı: 86 çekirdek ve dahası

Tam Boyutta Gör Intel'in Granite Rapids-WS ailesinin en üst modeli olması beklenen Xeon 698X, 86 çekirdek ve alışılmışın üzerinde önbellek kapasitesiyle resmen sızdırıldı. Sızıntılara göre işlemci, Redwood Cove P-Core mimarisi üzerine inşa ediliyor ve kilidi açık olarak sunulacak.

Intel Xeon 698X sızdırıldı

Xeon 698X'in 86 çekirdek ve 172 iş parçacığına sahip olduğu belirtiliyor. İşlemcinin temel frekansı yaklaşık 2.0 GHz seviyesinde yer alırken, boost saat hızları 4.6 GHz'e kadar çıkıyor. Ayrıca bazı testlerde anlık olarak 4.8 GHz seviyelerine ulaşıldığı görülüyor. Bu da nihai frekans değerlerinin henüz kesinleşmediğini doğruluyor olabilir.

Önbellek tarafı ise Granite Rapids-WS mimarisinin en güçlü yönlerinden biri. Xeon 698X, 336 MB L3 ve 172 MB L2 önbellek olmak üzere toplamda 508 MB'lık devasa bir cache kapasitesi sunuyor. Bu değer, Intel'in önceki nesil iş istasyonu işlemcilerine kıyasla ciddi bir sıçrama. İşlemcinin TDP değeri ise 350W olarak listelenmiş durumda.

Tam Boyutta Gör Karşılaştırma yapmak gerekirse, mevcut amiral gemisi Sapphire Rapids-WS tabanlı Xeon W9-3595X modeli 60 çekirdek ve toplamda yaklaşık 232 MB önbellek sunuyordu. Xeon 698X, çekirdek ve iş parçacığı sayısında yüzde 43'ü aşan bir artış sağlarken, toplam önbellek miktarını iki katın üzerine taşıyor. Buna karşın temel TDP değerinde 35W'lık bir düşüş söz konusu.

Sızdırılan Geekbench 6 test sonuçları ise işlemcinin gerçek potansiyelini tam olarak yansıtmıyor. Xeon 698X, tek çekirdekte 2532, çoklu çekirdekte ise 21.030 puan almış durumda. Intel’in önümüzdeki aylarda Granite Rapids-WS ailesine ait daha fazla modeli ve resmi detayları paylaşması bekleniyor. Xeon 698X ise mevcut sızıntılar ışığında, iş istasyonu tarafında Intel’in bugüne kadar sunduğu en iddialı işlemcilerden biri olabilir.

