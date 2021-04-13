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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD Ryzen 5000G APU’larını duyurdu: Perakende pazarına da sunulacak

    AMD’nin merakla beklenen yeni APU ailesi detaylandı. Yongalar Zen 3 çekirdekleri sayesinde hacimli performans artışını beraberinde getirirken yüz güldürecek oyun performansı sunuyor.
    13 Nisan 2021, 19:00 (Güncellendi, 17 sa.)
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD Ryzen 5000G APU’larını duyurdu: Perakende pazarına da sunulacak
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    Ryzen 5000 işlemcilerinin ardından yolunu gözlediğimiz Cezanne APU’ları da detaylandı. Bununla birlikte yeni yongalar için biraz beklememiz gerekecek.

     

    AMD uzun bir sürenin ardından Ryzen 5000G APU’larının üzerindeki örtüyü kaldırdı. Yeni APU ailesinin en dikkat çeken başlığı beklendiği üzere işlemci. 7 nm Zen 3 çekirdekleriyle güncellenen yongalar bu sayede core i7-10700'ün üzerine içerik üretiminde %38’e kadar performans artışı sunuyor.

    AMD Ryzen 5000G APU’larını duyurdu: Perakende pazarına da sunulacak
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    Hesaplama odaklı senaryolarda iyileşme %80’i bulurken Vega iGPU’suyla elde edilen oyun deneyimi de bir hayli gelişmiş. Yine oyunlarda rakibine karşı %117 hızlı konumda bulunan APU’lar için AMD’nin ilerleyen dönemde harici ekran kartıyla kolay bir yükseltme yoluna değinmesi dikkatlerden kaçmıyor.

     

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    Yongaların tamamı 45-65 wattlık konfigüre edilebilir TDP bütçesiyle gelecek. Ryzen 3 5300G TDP’ye göre 4.0-4.2 GHz’e yükselebiliyor. 4/8 yonga 2 MB L2+8 MB L3 önbellekle desteklenirken 1.7 GHz’de çalışan 6 CU’dan oluşan iGPU ile gelecek.

     

    6/12 Ryzen 5 5600G ise 3 MB L2 ve 16 MB L3 önbellekle kombine edilirken 3.9-4.4 GHz’lik boost frekansı belirlenmiş. iGPU başlığında ise 7 CU’dan oluşan GPU 1.9 GHz’de görev yapacak.

    AMD Ryzen 5000G APU’larını duyurdu: Perakende pazarına da sunulacak
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    Ailenin en kaslı üyesi Ryzen 7 5700G ise 4 MB L2+16 MB L3 önbellekle desteklenmiş APU. 3.8-4.6 GHz’lik boost değerlerine çıkabilen yongaya eşlik eden Vega iGPU’su ise 8 işlem ünitesiyle 2.0 GHz’de görev yapacak.

    Ayrıca Bkz. "Micron uyardı: DRAM fiyatları artabilir"

    Son olarak AMD şimdilik Ryzen 5000G APU’larını OEM üreticilerine açacak. Firmanın açıklamasına göre yıl sonuna doğru yeni APU’ları raflarda görebiliriz.



    https://www.guru3d.com/news-story/amd-announces-ryzen-5000-g-series-desktop-processors-with-radeon-graphic.html
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    Bloodin 1 gün önce

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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    L ltxtg2 (Adnan Zortuk) 50 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Dostlar bu yıl yakın zamanda çıkacak Zen 3+ mimarili Ryzen 6000 işlemcilerin APU modellerinde RDNA 2 iGPU göreceğiz. Fakat Zen 3+ Ryzen 6000'lerde sadece mobil tarafta LPDDR5/DDR5 desteği olucak. Masaüstü modellerde AM4 sokete devam edileceği için DDR5'i göremeyeceğiz. Masaüstünde DDR5 ve PCIe 5.0'ı Zen 4 Ryzen 7000 (2022) işlemcilerde göreceğiz (bu arada Zen 4 işlemcilerin tamamında RDNA 2/3 iGPU olacak olabilir).
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    L ltxtg2 (Adnan Zortuk) 56 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yazar arkadaş 5000GE'leri unutmuşsun 65W yerine 35W TDP'li.
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    TIGERSHARK 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İnşallah en düşük 6.seviye ekran kartı permormansı veren işlemcileri görürüz de. Şu ekran kartı bozulmalarından kurtuluruz
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    VgrooveR (Onur Kazak) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    En önemlisi fiyatı ne olacak bu işlemcilerin, bir duyum vs var mı?
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    C Cimbomua28 15 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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    Bloodin 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    APU'ları grafik performansı için isteyenler biraz daha sabretmeli, gelecek yıl DDR5 bellekler devreye girdiğinde dahili grafik performansında asıl sıçrama yaşanacaktır. Eğer 4 kanal bellek teknolojisi de devreye geçirilirse çifte sıçrama yaşanır.
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Keske ureticiler mini pc olarak satisa sunsa 1.5-2 litrelik kasalarda gorsek bunlari. Dell'in yeni mini bilgisayarini gordum 1165g7 islemcili ve sadece monitor borusu boyutunda (0.5 litre sanirim). Yayginlassa eminim bircok kisi tercih eder. Ama hep premium olarak satma acgozlulugundeler.
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    M mehmet_clk (mehmet çelik) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) Schtroumpf Grognon
    Malesef öyle, son kullanıcı tarafında bırak getireni modeli çıkaran yok. müşterilerime son 5 yıldır lenovo dell hp mikro pc'lerinden alıyorum. evde kullanım için çok ideal. koy TV'nin yanına ne istersen yap. salak TV'lerin nazını cazını çekme. ps4-5 alsan daha az fonksiyon olacak. AMD'nin işlemcilerini kullanan asrock'lu modelleri TR'ye gelse güzel olurdu.

    düzeltme imla hataları :)
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    yksln (Yüksel Nogay) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    fiyatı ne olacak.. 5-10 bin isterler artık.
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    G Gökay16 (Gökay Genç) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oh beee..! Sonunda APU lar istenilen işlem ve grafik performansına erişiyor. Premier , photosop, illustrator gibi programlar için harici ekran kartı almadan rahatlıkla çalışabileceğiz. Herkes oyuncu değil, Bitcoin yüzünden illa ekran kartı alırken kazıklanmaktan kurtuluruz umarım...
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    H husnukiller 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    @northwood performans artis yuzdeleri ile ilgili paragraf yanlis, dayanak aldigin slayt sayfasina bakarsan alttakucuk harflerle kiyaslamalarin Intel'in 10. nesil ayni sinif islemcisi ile yapildigini gorebilirsin, AMD'nin bir onceki nesil APU'lari ile degil.
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    northwood (Metehan GÖKTAŞ) 17 sa. ( Mesaj Silindi ) husnukiller
    Sağolun hocam. Grafiklerde neyle kıyadladıkları açık ama bu ryzen 7 5700g slaytında resmen görünmesin diye hem küçük hem de silik bir yazı karakteri seçmişler. Olmadı AMD. Ayıptır.
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    1783 kez okundu.
    10 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, amd ryzen 5000g ve
    6 etiket daha amd ryzen 7 5700g amd ryzen 5 5600g amd ryzen 3 5300g amd zen 3 amd cezanne Donanım
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