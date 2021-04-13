AMD Ryzen 5000G APU’larını duyurdu: Perakende pazarına da sunulacak

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Ryzen 5000 işlemcilerinin ardından yolunu gözlediğimiz Cezanne APU’ları da detaylandı. Bununla birlikte yeni yongalar için biraz beklememiz gerekecek.

AMD uzun bir sürenin ardından Ryzen 5000G APU’larının üzerindeki örtüyü kaldırdı. Yeni APU ailesinin en dikkat çeken başlığı beklendiği üzere işlemci. 7 nm Zen 3 çekirdekleriyle güncellenen yongalar bu sayede core i7-10700'ün üzerine içerik üretiminde %38’e kadar performans artışı sunuyor.

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Hesaplama odaklı senaryolarda iyileşme %80’i bulurken Vega iGPU’suyla elde edilen oyun deneyimi de bir hayli gelişmiş. Yine oyunlarda rakibine karşı %117 hızlı konumda bulunan APU’lar için AMD’nin ilerleyen dönemde harici ekran kartıyla kolay bir yükseltme yoluna değinmesi dikkatlerden kaçmıyor.

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Yongaların tamamı 45-65 wattlık konfigüre edilebilir TDP bütçesiyle gelecek. Ryzen 3 5300G TDP’ye göre 4.0-4.2 GHz’e yükselebiliyor. 4/8 yonga 2 MB L2+8 MB L3 önbellekle desteklenirken 1.7 GHz’de çalışan 6 CU’dan oluşan iGPU ile gelecek.

6/12 Ryzen 5 5600G ise 3 MB L2 ve 16 MB L3 önbellekle kombine edilirken 3.9-4.4 GHz’lik boost frekansı belirlenmiş. iGPU başlığında ise 7 CU’dan oluşan GPU 1.9 GHz’de görev yapacak.

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Ailenin en kaslı üyesi Ryzen 7 5700G ise 4 MB L2+16 MB L3 önbellekle desteklenmiş APU. 3.8-4.6 GHz’lik boost değerlerine çıkabilen yongaya eşlik eden Vega iGPU’su ise 8 işlem ünitesiyle 2.0 GHz’de görev yapacak.

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Son olarak AMD şimdilik Ryzen 5000G APU’larını OEM üreticilerine açacak. Firmanın açıklamasına göre yıl sonuna doğru yeni APU’ları raflarda görebiliriz.

https://www.guru3d.com/news-story/amd-announces-ryzen-5000-g-series-desktop-processors-with-radeon-graphic.html

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