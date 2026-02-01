AMD Zen 6 işlemciler için CDD boyutları sızdırıldı: 48 MB L3 ve dahası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD’nin yeni nesil masaüstü işlemcileri için hazırladığı "Zen 6" mimarisi için geri sayım uzun süredir devam ediyor. 2nm üretim sürecini temel alacak mimari, daha önceki sızıntılara göre birçok alanda yenilikler sunacak. Son bilgilere göre AMD, çekirdek ve önbellek tarafında önemli bir genişlemeye giderken CCD boyutunu büyük ölçüde koruyabilir.

CCD boyutu Zen 5'e yakın

Yeni paylaşılan sızıntıya göre Zen 6 CCD (çekirdek kompleks yongası, 12 çekirdek ve 48 MB paylaşımlı L3 önbellek ile gelecek. Bu yapı, Zen 5 CCD'de yer alan 8 çekirdek ve 32 MB L3 önbelleğe kıyasla hem çekirdek sayısında hem de önbellek kapasitesinde yüzde 50'lik bir artış anlamına geliyor. Buna rağmen CCD alanının yaklaşık 76 mm² seviyesinde kalması bekleniyor. Zen 5 CCD'nin ise yaklaşık 71 mm² olduğunu söyleyelim.

Ayrıca CCD boyutunun kontrol altında tutulması, yalnızca maliyet ve üretim verimi açısından değil, ürün segmentasyonu açısından da önemli. Keza CCD başına daha fazla çekirdek sunulması, AMD'nin tek CCD'li ve çift CCD'li işlemciler arasında daha esnek bir ürün konumlandırması yapmasına olanak tanıyabilir.

Üretim sürecinde de önemli bir geçiş söz konusu. Zen 6 CCD'nin TSMC'nin N2 üretim süreciyle üretileceği belirtiliyor. Bu da artan çekirdek ve önbellek sayısına rağmen alan ve verimlilik dengesinin korunmasını sağlayacak.

Zen 6 mimarisinin masaüstü Ryzen 10000 serisinin yanı sıra mobil platformlarda da kullanılacağı belirtiliyor. Kod adı Olympic Ridge olarak anılan yeni nesil Ryzen işlemcilerin, mevcut AM5 soketiyle uyumlu olacağına dair işaretler de mevcut. Son olarak Zen 6 mimarisi, yazılım tarafında AVX512_BMM, AVX512_FP16, AVX_NE_CONVERT, AVX_IFMA ve AVX_VNNI_INT8 gibi gelişmiş x86-64 komut seti uzantılarını destekleyecek.

