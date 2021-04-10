Micron uyardı: DRAM fiyatları artabilir

Pandemi nedeniyle yaşanan talep patlaması etkisini fiyatlarda fazlasıyla hissettiriyor. Son gelen habere göre yükselen işlemci ve ekran kartı fiyatlarına yeni bir başlık daha eklenmek üzere.
DRAM fiyatlarında artış bekleniyor
Micron’un CEO’su Sanjav Mehrotra yaptığı açıklamada DRAM pazarında yaşanan stok sorununa dikkat çekti. Güçlü talep ve kısıtlı kaynak tablosunun giderek şiddetlenmesi neticesinde bu yıl boyunca DRAM fiyatlarında hızlı yükseliş yaşanabileceğini vurgulayan isimin uyarısı PC oyuncularını hali hazırda yakındığı ekran kartı fiyatlarının üzerine tuz biber oldu.
Ayrıca Bkz. "Gear 1 Rocket Lake işlemcilerde performans kaybına yol açabiliyor, Rocket Lake ile gelen Gear 2 nedir?"
Görünüşe göre 2021 yılı sistem toplamak için en heyecanlı yıllardan birisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Umarız arz/talep dengesi en yakın zamanda normale döner.
https://www.guru3d.com/news-story/micron-warns-that-the-price-of-tour-pc-dram-memory-will-soon-rise.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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13 şubatta 739 liraya almıştım , 200 liradan fazla fiyatı yükselmiş , dolar 1 lira arttı , onu yansıtmışlar fiyata
Bunun neresi heyecanlı bilemedim. Teknoloji karanlık bir döneme doğru yol alırken pek de heyecan kalmıyor.