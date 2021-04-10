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    Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Micron uyardı: DRAM fiyatları artabilir

    Micron yaptığı açıklamayla siparişlere yetişmekte güçlük çektiği DRAM pazarında yakında fiyat artışı yaşanabileceği yönünde uyardı. Yüksek Ekran kartı ve işlemci fiyatlarına bir yenisi daha ekleniyor.
    10 Nisan 2021, 22:30 (3 gün)
    1,9b
    1
    13
    Ram
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    1

    Micron uyardı: DRAM fiyatları artabilir
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    Pandemi nedeniyle yaşanan talep patlaması etkisini fiyatlarda fazlasıyla hissettiriyor. Son gelen habere  göre yükselen işlemci ve ekran kartı fiyatlarına yeni bir başlık daha eklenmek üzere.

    DRAM fiyatlarında artış bekleniyor

    Micron’un CEO’su Sanjav Mehrotra yaptığı açıklamada DRAM pazarında yaşanan stok sorununa dikkat çekti. Güçlü talep ve kısıtlı kaynak tablosunun giderek şiddetlenmesi neticesinde bu yıl boyunca DRAM fiyatlarında hızlı yükseliş yaşanabileceğini vurgulayan isimin uyarısı PC oyuncularını hali hazırda yakındığı ekran kartı fiyatlarının üzerine tuz biber oldu.

    Ayrıca Bkz. "Gear 1 Rocket Lake işlemcilerde performans kaybına yol açabiliyor, Rocket Lake ile gelen Gear 2 nedir?"

    Görünüşe göre 2021 yılı sistem toplamak için en heyecanlı yıllardan birisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Umarız arz/talep dengesi en yakın zamanda normale döner.



    https://www.guru3d.com/news-story/micron-warns-that-the-price-of-tour-pc-dram-memory-will-soon-rise.html
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    C celeroni (Cengiz Aytekin) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    aselsan yakında dram üretecek. milli ve yerli belleklerimiz piyasaya çıkacak. fiyatlar düşecek. bütün dünya kıskanacak... sakin olun... geliyorrr
    Yanıtla +12
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    C Clusive 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Zam haberlerine şaşıran Avrupa Gençlerine Türkiye Gençleri;

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    Zam haberlerine şaşıran Avrupa Gençlerine Türkiye Gençleri; ...
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    sniper23 (Enes Şahinler) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Sel mi geliyor yoksa elektrik mi kesilecek?
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    F fakasupi (Harun Balaban) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu tür uyarılar bize vız gelir tırıs gider. Biz her gün fiyat artışıyla yaşamaya alışkınız zaten.
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    monacomen 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Şurada ram fiyatları ile kendini yerden yere atan kahır eden sözüm ona gençlere bakınca insan güleceği varsa bile gülemiyor. Evine yığdığı ve bütün hayatını çalışarak güncel tutmaya çalıştığı süper bilgisayarları ile sanırsın NASA'ya proje üretiyor, evrim teorisini çözecek veya Tübitak'a proje hazırlıyor. Hepsinin tek derdi acaba Cyberpunk'ı son grafiklerle oynayabilir miyim, yeni nesil oyunlarla 180 saati devirebilir miyim, evden çıkmadan grafikleri kökleyip hayatımı oyun oynayarak çürütebilir miyim gibi boş beleş hayaller. İyi ki ramler bedava değil, bu sefer ömrünüzü bilgisayarınızın kasasına gömersiniz. Önce kendinizde bir devrim yaratsanız, bir şey üretme hedefiniz olsa bu kadar fakir kalmazdın mesela. Hükümetin aptallıklarını saymıyorum, ama iğneyi de biraz kendine batırma gerek, sen ne yapacaksın bu kadar ramle diye... Kripto mağdenciliği yapacağım diyenlere lafım yok onlar bir başka semptomatik vaka.
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    C Clusive 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Zam haberlerine şaşıran Avrupa Gençlerine Türkiye Gençleri;

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +5
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    M makine26 3 gün ( Mesaj Silindi )
    herkes yoksullaşırsa ramleri turşusunu kurarlar.
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    C celeroni (Cengiz Aytekin) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    aselsan yakında dram üretecek. milli ve yerli belleklerimiz piyasaya çıkacak. fiyatlar düşecek. bütün dünya kıskanacak... sakin olun... geliyorrr
    Yanıtla +12
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    D dreamblue35 (yunus aydemir) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    indirimden aldığım 16 gb 3000 mhz ddr4 ramler (565 tl) şuanda 900 küsür tl den satılıyor... ya türkiyede kimsede stok yok yada olanlar baya bir fiyat bindirmiş
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 3 gün ( Mesaj Silindi ) dreamblue35
    https://www.amazon.com.tr/gp/product/B01GCWQ8VO/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_s00?ie=UTF8&amp;psc=1

    13 şubatta 739 liraya almıştım , 200 liradan fazla fiyatı yükselmiş , dolar 1 lira arttı , onu yansıtmışlar fiyata
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    R RTX3080Ti 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Aylardır DRAM fiyatlarına artış gelecek haberleri var. Bir gün gerçekten gelecek ama hadi hayırlısı :)
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    2021 yılı sistem toplamak için en heyecanlı yıllardan birisi


    Bunun neresi heyecanlı bilemedim. Teknoloji karanlık bir döneme doğru yol alırken pek de heyecan kalmıyor.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Sel mi geliyor yoksa elektrik mi kesilecek?
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    DeGetBe ( degetbe) 3 gün ( Mesaj Silindi ) sniper23
    Su yok bu sefer :)
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    fotifoti (foti ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) sniper23
    kedi girmiş fabrikaya
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