Micron uyardı: DRAM fiyatları artabilir

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Pandemi nedeniyle yaşanan talep patlaması etkisini fiyatlarda fazlasıyla hissettiriyor. Son gelen habere göre yükselen işlemci ve ekran kartı fiyatlarına yeni bir başlık daha eklenmek üzere.

DRAM fiyatlarında artış bekleniyor

Micron’un CEO’su Sanjav Mehrotra yaptığı açıklamada DRAM pazarında yaşanan stok sorununa dikkat çekti. Güçlü talep ve kısıtlı kaynak tablosunun giderek şiddetlenmesi neticesinde bu yıl boyunca DRAM fiyatlarında hızlı yükseliş yaşanabileceğini vurgulayan isimin uyarısı PC oyuncularını hali hazırda yakındığı ekran kartı fiyatlarının üzerine tuz biber oldu.

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Görünüşe göre 2021 yılı sistem toplamak için en heyecanlı yıllardan birisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Umarız arz/talep dengesi en yakın zamanda normale döner.

https://www.guru3d.com/news-story/micron-warns-that-the-price-of-tour-pc-dram-memory-will-soon-rise.html

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