Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Arrow Lake Refresh hızlanıyor: Core Ultra 9 290K Plus test edildi

    Intel'in Arrow Lake Refresh serisinin amiral gemisi Core Ultra 9 290K Plus, Geekbench'te ortaya çıktı. Paylaşılan skorlar, mevcut 285K modeline kıyasla çift haneli bir performans artışı sunuyor.

    Arrow Lake Refresh hızlanıyor: Core Ultra 9 290K Plus test edildi Tam Boyutta Gör
    Intel Arrow Lake Refresh ailesinin amiral gemisi modeli Core Ultra 9 290K Plus, Geekbench'te bir kez daha listelendi. Bu kez ASUS ROG STRIX Z890-E Gaming WiFi anakart üzerinde çalışan sistemde görülen işlemci, tek çekirdekte 3.535, çoklu çekirdekte ise 25.106 puan elde etti. Test sırasında işlemcinin 5,7 GHz'e kadar çıktığı görülüyor.

    Ultra 9 285K'dan %10 daha hızlı

    Yeni sonuçlar, daha önce sızdırılan 3.456-24.610 puanlık ölçümlere kıyasla tek çekirdekte yaklaşık %2,3, çoklu çekirdekte ise %2 civarında ek bir artışa işaret ediyor. Farklı bellek konfigürasyonları (64 GB DDR5-6800) ve anakart kullanıldığı için bire bir karşılaştırma yapmak zor olsa da, tablo Arrow Lake Refresh tarafında saat hızları ve platform ayarlarının hâlâ optimize edildiğini gösteriyor.

    Geekbench'in resmi ortalamalarına bakıldığında Core Ultra 9 285K, yaklaşık 3.200 tek çekirdek ve 22.560 çoklu çekirdek skoruna sahip. Bu da 290K Plus'ın, 285K'ya kıyasla tek çekirdekte %10,5, çoklu çekirdekte ise %11,3 seviyesinde daha yüksek performans sunduğunu ortaya koyuyor. Intel'in "Plus" ibaresiyle sunduğu yenilemenin, mimari değişiklikten ziyade frekans ve ince ayar odaklı olduğu bu farkla netleşmiş durumda.

    Serinin bir diğer üyesi olan Core Ultra 7 270K Plus da daha önce Geekbench'te görülmüştü. Aynı 24 çekirdekli yapıyı koruyan bu model, daha düşük frekanslarla konumlanıyor ve 290K Plus'ın zirvede kalacağını doğruluyor. Intel cephesinden Arrow Lake "Plus" serisine dair resmi bir duyuru hâlâ gelmiş değil, ancak tekrar eden sızıntılar LGA-1851 platformunda esas farkın daha agresif saat hızları ve platform olgunlaşması olacağını gösteriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fiat albea neden tutulmuyor merkezi sistem uydu bazı kanallar çekmiyor izmir eskişehir yol tarifi böbrek taşı düşürenlerin yorumları hız ve renk tyt türkçe deneme cevap anahtarı 12x40

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum