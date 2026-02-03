Arrow Lake Refresh hızlanıyor: Core Ultra 9 290K Plus test edildi

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Intel Arrow Lake Refresh ailesinin amiral gemisi modeli Core Ultra 9 290K Plus, Geekbench'te bir kez daha listelendi. Bu kez ASUS ROG STRIX Z890-E Gaming WiFi anakart üzerinde çalışan sistemde görülen işlemci, tek çekirdekte 3.535, çoklu çekirdekte ise 25.106 puan elde etti. Test sırasında işlemcinin 5,7 GHz'e kadar çıktığı görülüyor.

Ultra 9 285K'dan %10 daha hızlı

Yeni sonuçlar, daha önce sızdırılan 3.456-24.610 puanlık ölçümlere kıyasla tek çekirdekte yaklaşık %2,3, çoklu çekirdekte ise %2 civarında ek bir artışa işaret ediyor. Farklı bellek konfigürasyonları (64 GB DDR5-6800) ve anakart kullanıldığı için bire bir karşılaştırma yapmak zor olsa da, tablo Arrow Lake Refresh tarafında saat hızları ve platform ayarlarının hâlâ optimize edildiğini gösteriyor.

Geekbench'in resmi ortalamalarına bakıldığında Core Ultra 9 285K, yaklaşık 3.200 tek çekirdek ve 22.560 çoklu çekirdek skoruna sahip. Bu da 290K Plus'ın, 285K'ya kıyasla tek çekirdekte %10,5, çoklu çekirdekte ise %11,3 seviyesinde daha yüksek performans sunduğunu ortaya koyuyor. Intel'in "Plus" ibaresiyle sunduğu yenilemenin, mimari değişiklikten ziyade frekans ve ince ayar odaklı olduğu bu farkla netleşmiş durumda.

Serinin bir diğer üyesi olan Core Ultra 7 270K Plus da daha önce Geekbench'te görülmüştü. Aynı 24 çekirdekli yapıyı koruyan bu model, daha düşük frekanslarla konumlanıyor ve 290K Plus'ın zirvede kalacağını doğruluyor. Intel cephesinden Arrow Lake "Plus" serisine dair resmi bir duyuru hâlâ gelmiş değil, ancak tekrar eden sızıntılar LGA-1851 platformunda esas farkın daha agresif saat hızları ve platform olgunlaşması olacağını gösteriyor.

