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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD Ryzen 9 5900, Ryzen 7 5800 ve Ryzen 5700G/5600G ufukta görüldü

    X son ekli yüksek frekanslı ve TDP’li yongaların ardından nispeten düşük frekanslarda görev yapacak Ryzen 5000 işlemcileri de ortaya çıktı. İşlemciler OEM üreticilere özel olacak.
    15 sa. (Son Güncelleme: 15 sa.)
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
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    AMD Ryzen 9 5900, Ryzen 7 5800 ve Ryzen 5700G/5600G ufukta görüldü
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    Kırmızı ekibin tanıtımın ardından sistem toplamayı düşünenlerin gözü X son eki olmayan Ryzen 5000 seçeneklerinin üzerindeydi.

    Önbelleği de kırpılan Ryzen işlemcisi

    Anakart üreticilerinin sayfasında ortaya çıkan Ryzen 5000 işlemcileri düşük TDP’siyle öne çıkıyor. Ryzen 9 5900 12/24 konfigürasyonunda gelirken Ryzen 9 5900X’in 105 wattlık TDP’sinin aksine 65 wattlık bütçeye sahip olacak.

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    Önemli bir detay, Ryzen 9 5900X 64 MB L3/6 MB L2 önbellekle desteklenirken Ryzen 9 5900'da L3 sabit tutulmasına karşın L2 6 MB'tan 2 MB'a kırpılmış. AMD şimdiye kadar X son eki olmayan işlemcilerde yalnızca frekansı kırpmıştı.

    Ryzen 7 5800 ise 8/16 yapıda 65 watt TDP’li bir çözüm olacak. Bununla birlikte yongaların OEM üreticilere has tutulacağı belirtilmiş. Ryzen 7 5800'de önbelleğin X son ekli seçenekle aynı tutulduğunu belirtelim.

    Ryzen 5000G

    Ryzen 5000 APU’ları da Ryzen 5000 seçenekleri kadar heyecanla bekleniyor. Zen 3 tabanlı Ryzen 7 5700G ve Ryzen 5 5600G 65 watt TDP bütçesine sahip Cezanne APU’ları olarak karşımıza çıkacak

    Ayrıca Bkz. "Sony 4K 120Hz X900H/XH90 TV’sinin bulanıklık sorununu keskinleştirme filtresiyle ‘’çözdü’’"

    AMD Ryzen 9 5900, Ryzen 7 5800 ve Ryzen 5700G/5600G ufukta görüldü
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    Son olarak mobil Renoir yongalarının yerini alacak mobil Cezanne APU’larının  üzerindeki örtünün CES 2021’de kaldırılması bekleniyor.



    https://www.techpowerup.com/276218/amd-readies-ryzen-9-5900-and-ryzen-7-5800-processors-for-oems Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    acura07 (Okan Yüksel) 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    bir firmanın bır yerlerını kaldırırsanız olacagı bu.

    önce fanlar
    sonra fıyat artısı
    sımdıde kırpılmıslar.

    yakında ıntel gıbı xler overclocklanır düz seri sadece stok hızda kullanılır demeye başlarsa şaşırmayın.
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    Virinom (Süleyman Kenar) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sadece OEM'e özel olacağını hiç sanmıyorum.
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    SeniorGrandMaster 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    iste alinacak islemci 5900 derken l2 nin kirpildigini gorunce alasim kacti. sonraki nesli beklemeye devam.
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    6s 15 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Aynı mimaride l2 bellekle bu şekilde oynamazlar. 170kb l2 cache zaten anlamsız bir rakam, yaklaşık 15 yıldır l2 cache 512kb seviyesinde kaldı, sırf güç yönetimi için bunu 170kb düşürmek artık bir yarar sağlamaz. Gerçek olmadığı çıktığında anlaşılır.
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