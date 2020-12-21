AMD Ryzen 9 5900, Ryzen 7 5800 ve Ryzen 5700G/5600G ufukta görüldü

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Kırmızı ekibin tanıtımın ardından sistem toplamayı düşünenlerin gözü X son eki olmayan Ryzen 5000 seçeneklerinin üzerindeydi.

Önbelleği de kırpılan Ryzen işlemcisi

Anakart üreticilerinin sayfasında ortaya çıkan Ryzen 5000 işlemcileri düşük TDP’siyle öne çıkıyor. Ryzen 9 5900 12/24 konfigürasyonunda gelirken Ryzen 9 5900X’in 105 wattlık TDP’sinin aksine 65 wattlık bütçeye sahip olacak.

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Önemli bir detay, Ryzen 9 5900X 64 MB L3/6 MB L2 önbellekle desteklenirken Ryzen 9 5900'da L3 sabit tutulmasına karşın L2 6 MB'tan 2 MB'a kırpılmış. AMD şimdiye kadar X son eki olmayan işlemcilerde yalnızca frekansı kırpmıştı.

Ryzen 7 5800 ise 8/16 yapıda 65 watt TDP’li bir çözüm olacak. Bununla birlikte yongaların OEM üreticilere has tutulacağı belirtilmiş. Ryzen 7 5800'de önbelleğin X son ekli seçenekle aynı tutulduğunu belirtelim.

Ryzen 5000G

Ryzen 5000 APU’ları da Ryzen 5000 seçenekleri kadar heyecanla bekleniyor. Zen 3 tabanlı Ryzen 7 5700G ve Ryzen 5 5600G 65 watt TDP bütçesine sahip Cezanne APU’ları olarak karşımıza çıkacak

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Son olarak mobil Renoir yongalarının yerini alacak mobil Cezanne APU’larının üzerindeki örtünün CES 2021’de kaldırılması bekleniyor.

https://www.techpowerup.com/276218/amd-readies-ryzen-9-5900-and-ryzen-7-5800-processors-for-oems

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