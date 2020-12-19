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    Sony 4K 120Hz X900H/XH90 TV’sinin bulanıklık sorununu keskinleştirme filtresiyle ‘’çözdü’’

    Sony’nin uygun fiyatıyla öne çıkan 4K 120Hz televizyonu yüksek tazeleme hızında yaşanan bulanıklık sorunuyla gündeme gelmişti. Firmanın soruna çözümü kullanıcılar tarafından etkili bulunmadı.
    3 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    Televizyonlar
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Sony 4K 120Hz X900H/XH90 TV’sinin bulanıklık sorununu keskinleştirme filtresiyle ‘’çözdü’’
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    Yeni nesil konsolların 4K’da 120 FPS iddiasıyla gelmesiyle birlikte konsol oyuncuları yüksek çözünürlüklü ve yüksek tazeleme hızına sahip fiyatıyla cüzdanları hafifletmeyecek televizyonlara yöneldi.

    4K 120Hz'de bulanıklaşan televizyon

    Sony’nin detaylarıyla ve sunulduğu fiyat seviyesiyle ilgi gören televizyonunu PlayStation 5 ile Dirt 5’te test eden kullanıcılar bir süredir 4K 120Hz’de görüntü kalitesinin düşmesinden şikayetçiydi. Bu durum üzerine firmadan ise yıl sonuna kadar bir yama sözü verilmişti.

     

    Yamayı uygulayan kullanıcılarsa bir defa daha olumsuz sonuçla karşılaştı. İlk incelemelere göre televizyon 4K 120 Hz’de önceki haline kıyasla bir nebze keskinleşse de görüntü 4K 60 Hz’deki kadar net değil. İddialara göre bunun sebebi ise Sony’nin yalnızca keskinleştirme filtresi uygulamasına bağlı.

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    Sony 4K 120Hz X900H/XH90 TV’sinin bulanıklık sorununu keskinleştirme filtresiyle ‘’çözdü’’
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    Donanımsal açıdan baktığımızda sorunun nedeni 4K 120Hz’in oldukça yüksek bant genişliği ve bunu panele işleyip aktaracak güçlü bir yonga gerektirmesinde yatıyor.

    TV’nin sonradan gelen HDMI 2.1 desteği nedeniyle bant genişliği açısından bir sorunu olmadığını kabul edersek HDMI kablosundan gelen verilerin işlenmesi aşamasında bir yetersizlik söz konusu olabilir.

     

    Peki ya 4K 120Hz modu için arkada gerçekleşen işlemler neler? Televizyon 4K 120 Hz’e alındığında 4:4:4 chroma alt örnekleme moduna geçiyor ki bu da sıkıştırma neticesinde kullanıcı tarafından bulanıklık olarak yorumlanacak bir görüntüye neden oluyor.

    Sony 4K 120Hz X900H/XH90 TV’sinin bulanıklık sorununu keskinleştirme filtresiyle ‘’çözdü’’
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    Ayrıca Bkz. "Ryzen 7 5800H çoklu çekirdekte %15 performans artışıyla geliyor"

    Buna karşın televizyon 4K 60Hz’e alındığında ise görüntü sıkıştırmaya uğramadığı için oldukça net bir görüntü elde ediliyor.



    Kaynakça https://videocardz.com/newz/sony-fixes-4k120hz-blurriness-on-x900h-xh90-tvs-by-applying-a-sharpening-filter https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x900h Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    eapantherea (354D 437) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Tv nin ucuz olmasinin sebebi kullanilan goruntu islemcisi zaten.. Hem ucuza tv alayim, hem sony olsun, hem 4k 120 fps sikistirilmadan calissin diyen musteride sorun var.. xh95 alsaydin madem 4k 120fps cok onemliyidiyse.. Ucuz etin yahnisi boyle olur..
    Tv nin ucuz olmasinin sebebi kullanilan goruntu islemcisi zaten.. Hem ucuza tv alayim, hem sony olsun, hem 4k 120 fps sikistirilmadan calissin diyen musteride s...
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    3 Yanıt Yanıtla +11
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    kayamtky 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Sony gibi bir firmanın böyle bir sorunu farketmeden tv yi piyasaya sürmesi şaşırtıcı.
    Demek ki yeterli test yapmamışlar.
    Ya da problemin farkında, düzeltmek çok zaman kaybı ve uğraşı gerektirdiğinden, kimse çakmaz diyerek bilerek piyasaya sürmüşler.
    Sony gibi bir firmanın böyle bir sorunu farketmeden tv yi piyasaya sürmesi şaşırtıcı. Demek ki yeterli test yapmamışlar. Ya da problemin farkında, düzel...
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    2 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben de geçen hafta XH90 aldım oyun oynamadığım için bi bulanıklık farketmedim.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Çocukluğumun markası, naparsa yapsın soğuyamıyorum bir türlü. Bilnçdışımda yer eden marka.
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    Psycho Cepkin (Jon Lannister) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yabancı kaynak haberde bu kadar köyü bir olay gibi bahsetmiyor
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    Skadi (&#913;&#955;&#941;&#958;&#945;&#957;&#948;&#961;&# &#931;&#954;&#940;&#948;&#953;) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Doğru yorumlara ulaşmak isteyen kişiler gitsin Reddit gibi platformlardaki kullanıcı yorumlarını okusun, buradaki yorumlarda saçmalamışlar resmen. Adamlar 4k 120yi X1 Ultimate ile alacaklarını zannediyorlar. SoC olarak firmanın bugüne kadar kullandığı en güçlü işlemci 8K modeli ile bu televizyonda, hatta gelecek yılki modellerde de aynısının kullanılmasının planlandığı belirtiliyor pek çok yerde. İçindeki Mediatek işlemcisi kağıt üstünde 4k 120yi kaldırıp güzel performansla verebilecek güçte. Ama bu sorun çözülür mü, ne yaparlar bilmiyorum. Cihazı bu kadar güncellemelere bağımlı bırakmaları mantıklı değil.
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    speed001 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Sayın editör; hali hazırda firmanın sitesinde 4K çözünürlüğünde 60Hz ve 1080p için 120 Hz olarak listelenmiş durumda demişsiniz, sitesine baktım;
    HDMI2.1’DE BELİRTİLEN ÖZELLİKLER ;
    4K120hz, ilerideki bir cihaz yazılımı güncellemesiyle kullanılabilecektir.
    yazıyor. Bir yanlışım varsa düzeltiniz.

    https://www.sony.com.tr/electronics/televizyonlar/xh90-series/specifications
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    northwood (Metehan GÖKTAŞ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) speed001
    İki modeli de bölgesel farklılıklar olur diye kontrol ettim meğer özellik sayfası yazılım güncellemesiyle eş zamanlı güncellenmemiş.

    Sağolun düzenliyorum haberi.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    2.1 HDMI kablosu olduğu sürece 4:4:4 moduna geçmemesi lazım. Bu TV'nin görüntü işlem ünitesi eski, 4K120 HZ kaldıracak kapasitesi yok kısaca.
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    bwhiteshark (Oğuz ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Sony İle yatıp kalkıp detaylı bilgiler vermişler. Yıllara göre Hangi özellik, işlemci v.s. Garip link ama idare edin.

    https://forum.setcombg.com/sony-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8/63429-sony-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0.html
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    Roronoa Zoro (Burak ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Seneye 2021 Modellerde Düzeltirler,Bu Yıl Yalan Oldu,Satın Alanların Alma Sebebi 2.1 Olmasıydı Zaten,Bu Yıl Tv Piyasası Çamur Gibi Sıkıntılı Geçti,Seneye Ne Olur Bilmiyorum
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    kayamtky 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Sony gibi bir firmanın böyle bir sorunu farketmeden tv yi piyasaya sürmesi şaşırtıcı.
    Demek ki yeterli test yapmamışlar.
    Ya da problemin farkında, düzeltmek çok zaman kaybı ve uğraşı gerektirdiğinden, kimse çakmaz diyerek bilerek piyasaya sürmüşler.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    RNNN 2 gün ( Mesaj Silindi ) kayamtky
    bu sorun aylardır var hocam becerip çözemedilermi yoksa çözmedilermi onu allah bilir ama bunlar sony e yakışmayan şeyler..
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    khytr89 (Hakan ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ucuz etin yahnisi bu kadar olur
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    5984 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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