Sony 4K 120Hz X900H/XH90 TV’sinin bulanıklık sorununu keskinleştirme filtresiyle ‘’çözdü’’

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Yeni nesil konsolların 4K’da 120 FPS iddiasıyla gelmesiyle birlikte konsol oyuncuları yüksek çözünürlüklü ve yüksek tazeleme hızına sahip fiyatıyla cüzdanları hafifletmeyecek televizyonlara yöneldi.

4K 120Hz'de bulanıklaşan televizyon

Sony’nin detaylarıyla ve sunulduğu fiyat seviyesiyle ilgi gören televizyonunu PlayStation 5 ile Dirt 5’te test eden kullanıcılar bir süredir 4K 120Hz’de görüntü kalitesinin düşmesinden şikayetçiydi. Bu durum üzerine firmadan ise yıl sonuna kadar bir yama sözü verilmişti.

Yamayı uygulayan kullanıcılarsa bir defa daha olumsuz sonuçla karşılaştı. İlk incelemelere göre televizyon 4K 120 Hz’de önceki haline kıyasla bir nebze keskinleşse de görüntü 4K 60 Hz’deki kadar net değil. İddialara göre bunun sebebi ise Sony’nin yalnızca keskinleştirme filtresi uygulamasına bağlı.

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Donanımsal açıdan baktığımızda sorunun nedeni 4K 120Hz’in oldukça yüksek bant genişliği ve bunu panele işleyip aktaracak güçlü bir yonga gerektirmesinde yatıyor.

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TV’nin sonradan gelen HDMI 2.1 desteği nedeniyle bant genişliği açısından bir sorunu olmadığını kabul edersek HDMI kablosundan gelen verilerin işlenmesi aşamasında bir yetersizlik söz konusu olabilir.

Peki ya 4K 120Hz modu için arkada gerçekleşen işlemler neler? Televizyon 4K 120 Hz’e alındığında 4:4:4 chroma alt örnekleme moduna geçiyor ki bu da sıkıştırma neticesinde kullanıcı tarafından bulanıklık olarak yorumlanacak bir görüntüye neden oluyor.

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Ayrıca Bkz. "Ryzen 7 5800H çoklu çekirdekte %15 performans artışıyla geliyor"

Buna karşın televizyon 4K 60Hz’e alındığında ise görüntü sıkıştırmaya uğramadığı için oldukça net bir görüntü elde ediliyor.

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