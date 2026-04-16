Tam Boyutta Gör Masaüstü işlemci tarafında geçiş süreci devam ederken Intel cephesinden dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Daha önce LGA1700 platformunun yerini yeni nesillere bırakması beklenirken, platform bir süre daha desteklenebilir. Paylaşılan bilgilere göre Intel, mevcut 14. nesil Core serisinin ardından bir Raptor Lake Refresh daha hazırlıyor.

Yeni Raptor Lake Refresh geliyor

Paylaşılan bilgilere göre Intel, mevcut 14. nesil Core serisinin ardından bir Raptor Lake Refresh daha hazırlıyor. Bu yeni serinin 2027'nin başlarında kullanıma sunulması planlanıyor. Ancak sızıntının erken aşamada olduğu ve planların değişme ihtimali bulunduğunu özellikle belirtelim.

Dikkat çeken noktalardan biri, bu yeni serinin üst segmentten ziyade daha sınırlı bir konumlandırmaya sahip olabileceği. İddialara göre bu seri içerisinde Core i9 seviyesinde bir model yer almayacak. Bu da Intel'in daha çok ana akım kullanıcıya veya OEM tarafına yönelik bir güncelleme hazırladığı ihtimalini güçlendiriyor.

Teknik tarafta büyük bir sıçrama beklenmiyor. Yeni Refresh serisinin yine Intel 7 üretim sürecini kullanacağı belirtiliyor. Bu da mimari anlamda radikal bir değişim yerine mevcut daha optimize edilmiş bir versiyona işaret ediyor. Dolayısıyla performans artışı sınırlı kalabilir, ancak platform ömrü uzatılmış olacak. Kaçıranlar için LGA1700 platformunun hâlâ gündemde kalmasının en önemli nedenlerinden biri ise maliyet dengesi.

DDR4 desteğinin devam etmesi ve mevcut anakart ekosisteminin genişliği, bu platformu hâlâ cazip tutuyor. Özellikle DDR5 fiyatlarının dalgalı seyretmesi, Intel’in bu kararı değerlendirmesinde etkili olabilir. Öte yandan Intel tarafı, Raptor Lake mimarisinin "kaybolmayacağını" daha önce de açık şekilde ifade etmişti. Bu da platformun tamamen rafa kaldırılmasından ziyade, belirli segmentlerde yaşamaya devam edeceğini gösteriyor.

Intel LGA1700 platformunu bırakmıyor: Bir nesil daha yolda

