AMD Ryzen Threadripper 3990X’in çıkış tarihi sızdı

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AMD yüksek performansa ihtiyaç duyanların gözdesi Ryzen Threadripper modellerinin 3. nesli satışa sunuldu. Firmanın asıl beklenen yongası ise 64 çekirdek 128 izleğiyle Ryzen Threadripper 3990X. İşlemci için önümüzdeki yılı beklememiz gerekecek.

64 çekirdekli Threadripper için 2020'ye işaret ediliyor

64/128 konfigürasyonunda gelen yonga 288 MB’lık toplam önbelleğiyle desteklenirken 128 civarı PCIe kanalını da beraberinde getirecek. 280 watt TDP’ye sahip olacak yonganın bu seviyede kalabilmesi için AMD’nin frekansları biraz düşük tutması beklenirken fiyat konusunda 3000 dolar civarından bahsediliyor.

Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen Master ve işletim sisteminde yer alan çekirdek tanımlamalarına açıklık getirdi"

Son olarak 24 ve 32 çekirdekli Ryzen Threadripper modellerinin ön siparişe açıldığını hatırlatalım. Threadripper serisini İlk başta 8/16 ile başlatan AMD artık 24 çekirdeği taban olarak konumlandırıyor. Ryzen Threadripper 3990X hakkında daha fazla detayın CES 2020’de açıklanması bekleniyor.

https://wccftech.com/amd-ryzen-threadripper-3990x-64-core-cpu-2020-launch-confirmed/