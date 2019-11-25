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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD Ryzen Threadripper 3990X’in çıkış tarihi sızdı

    Zen 2 mimarisi üzerinde yükselen 64 çekirdek 128 izlekli yeni Ryzen Threadripper işlemcisinin çıkış tarihi sızdı. Model için biraz daha beklememiz gerekecek.
    3 sa.
    859
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    14
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD Ryzen Threadripper 3990X’in çıkış tarihi sızdı
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    AMD yüksek performansa ihtiyaç duyanların gözdesi Ryzen Threadripper modellerinin 3. nesli satışa sunuldu. Firmanın asıl beklenen yongası ise 64 çekirdek 128 izleğiyle Ryzen Threadripper 3990X. İşlemci için önümüzdeki yılı beklememiz gerekecek.

    64 çekirdekli Threadripper için 2020'ye işaret ediliyor

    64/128 konfigürasyonunda gelen yonga 288 MB’lık toplam önbelleğiyle desteklenirken 128 civarı PCIe kanalını da beraberinde getirecek. 280 watt TDP’ye sahip olacak yonganın bu seviyede kalabilmesi için AMD’nin frekansları biraz düşük tutması beklenirken fiyat konusunda 3000 dolar civarından bahsediliyor.

    Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen Master ve işletim sisteminde yer alan çekirdek tanımlamalarına açıklık getirdi"

    Son olarak 24 ve 32 çekirdekli Ryzen Threadripper modellerinin ön siparişe açıldığını hatırlatalım. Threadripper serisini İlk başta 8/16 ile başlatan AMD artık 24 çekirdeği taban olarak konumlandırıyor. Ryzen Threadripper 3990X hakkında daha fazla detayın CES 2020’de açıklanması bekleniyor.



    https://wccftech.com/amd-ryzen-threadripper-3990x-64-core-cpu-2020-launch-confirmed/ Yorum Yaz
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    BoşnakAğa 1 sa. en beğenilen
    Ya kardeşim bıktık bu çekirdek çekirdek daha çok çekirdek hastalığından. Sağımız solumuz önümüz arkamız çekirdek oldu la

    Arkadaş bir kişi de çıkıp insan gözü 8 çekirdekten fazlasını göremiyor kim ne yapacak bu kadar çekirdeği derdiniz nedir demiyor
    Ya kardeşim bıktık bu çekirdek çekirdek daha çok çekirdek hastalığından. Sağımız solumuz önümüz arkamız çekirdek oldu la Arkadaş bir kişi de çıkıp ins...
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    6 Yanıt Yanıtla +4
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    Led Zeppelin 1 sa.
    Intel in hedt leri AM4 lerle uğraşırken bu hamle resmen can çekişen adama Atom bombası yollamak olmuş. Bıraksalar kendi kendine bitecek intel.
    Yanıtla +2
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    Uzkdur 1 sa.
    "One ring to rule them all" tanıdık geldi mi ?
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    BoşnakAğa 1 sa. en beğenilen
    Ya kardeşim bıktık bu çekirdek çekirdek daha çok çekirdek hastalığından. Sağımız solumuz önümüz arkamız çekirdek oldu la

    Arkadaş bir kişi de çıkıp insan gözü 8 çekirdekten fazlasını göremiyor kim ne yapacak bu kadar çekirdeği derdiniz nedir demiyor
    6 Yanıt Yanıtla +4
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    Mustakil_Yazar 40 dk. BoşnakAğa
    Zaten insan icin degil, yakinda çıkacak otonom araçlar, kurye dronlar ve robotlar için : )))
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    Lazeran 36 dk. BoşnakAğa
    Ne yapılacağını bilmiyorsan seni ilgilendiren ürünler değiller. Yorum yapmak zorunda da değilsiniz. İhtiyacı olan insanlar bu ürünlerle ne yapılacağını çok iyi biliyor ve talep de var. Üreten insanlar kullanıyor genelde böyle ürünleri.

    Seni ilgilendiren kısmı şu sen 6-8 çekirdeğini ileride daha ucuza alacaksın, Adamlar 8 çekirdek başına 35W TDP yapmışlar yeni threadripper@larda bu daha verimli ürünler demek.

    İşin ilginci 32 çekirdekli threadripper oyun testlerinde en yüksek sonucu elde etti bir çok testte bu daha önce HEDT dünyasında görülmemiş bir şey.
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    kraix 21 dk. BoşnakAğa
    Bunlar dolaylı yoldan bizler için yapılan işlemciler. Bunu zaten anlayamıyorsan sessizce dinle öğren ve algıla sonra yorum yapabilirsin. Anlattıkların hiçte komik değil.
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    sniper23 2 sa.
    Donanım Haber, Threadripperların hiç birini incelemedi ne yazık ki. Umarım bu sefer gönderirler.
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    interwap 2 sa.
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    SEHZADE63 3 sa.
    Bu çekirdeklerin izleklerin ardi arkasi gelmiyecek sanirim..2021 yilini bekliyeceğim:))
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    bkadem 3 sa.
    AMD bu hamlesiyle Intel'e balyozu indirecek herhalde :)
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    amd ryzen threadripper 3990x, amd zen 2 ve
    4 etiket daha amd 7 nm İşlemci Donanım Metehan Göktaş
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